DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda ilk gÃ¼n sonuÃ§larÄ± (30 Haziran Cumartesi)

2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§larÄ±nda Arjantin'i 4-3 maÄŸlup eden Fransa ile Portekiz'i 2-1 maÄŸlup eden Uruguay ilk Ã§eyrek finalistler oldu.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nda ilk iki çeyrek finalist Uruguay ve Fransa oldu. Son 16 turundaki ilk iki maçta Portekiz'i 2-1 maÄŸlup eden Uruguay ve Arjantin'i 4-3'le geçen Fransa, çeyrek finale yükselen iki takÄ±m oldu.

URUGUAY, PORTEKÄ°Z'Ä° 2-1 MAÄžLUP ETTÄ°

7'nci dakikada Cavani ile öne geçen Uruguay, ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde bitirdi. Ä°kinci yarÄ±da 55'inci dakikada Pepe ile beraberliÄŸi saÄŸlayan Portekiz, yine Cavani'nin 62'nci dakikadaki ÅŸÄ±k golüne engel olamadÄ± ve 2-1 maçtan maÄŸlup ayrÄ±larak Dünya KupasÄ±'na veda etti.

FotoÄŸraf: Åžebnem CoÅŸkun/AA

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 6. dakikasÄ±nda geliÅŸen Portekiz ataÄŸÄ±nda, Bernardo Silva'nÄ±n pasÄ±yla ceza yayÄ± önünde topla buluÅŸan Ronaldo'nun yerden ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldÄ±.

- 7. dakikada Luis Suarez'in sol taraftan ceza alanÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruÅŸuyla takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 öne geçirdi.

- 22. dakikada Uruguay'Ä±n ceza alanÄ± önünden kazandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta topun baÅŸÄ±na Luis Suarez geçti. Bu futbolcunun vuruÅŸunda, kaleci Patricio meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ± ve ilk yarÄ± Uruguay'Ä±n 1-0 üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.

- 55. dakikada Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 1-1

- 62. dakikada Luis Suarez'in pasÄ±yla ceza alanÄ± sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Cavani, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ayaÄŸÄ±nÄ±n içiyle yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla uzak köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu ve takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan ve Portekiz'i 2-1 maÄŸlup eden Uruguay, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nÄ±n rakibi oldu.

Fransa ile Uruguay arasÄ±ndaki çeyrek final maçÄ±, 6 Temmuz Cuma günü Nizhny Novgorod StadÄ±'nda oynanacak.

MUSLERA TURNUVADAKÄ° Ä°LK GOLÜNÜ PEPE'DEN YEDÄ°

FotoÄŸraf: Åžebnem CoÅŸkun/AA

Galatasaray'da forma giyen UruguaylÄ± kaleci Fernando Muslera, 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'ndaki ilk golünü BeÅŸiktaÅŸlÄ± Pepe'den yedi.

Uruguay'Ä±n 3'te 3 yaparak lider bitirdiÄŸi A Grubu maçlarÄ±nÄ± gol yemeden tamamlayan 32 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli file bekçisi, 55. dakikada Pepe'nin kafa vuruÅŸunda topun aÄŸlara gitmesine engel olamadÄ±.

Bu arada Pepe, kariyerinin ilk Dünya KupasÄ± golünü kaydetti. Pepe ayrÄ±ca, 35 yaÅŸ 124 günle Portekiz'in turnuva tarihinde gol atan en yaÅŸlÄ± futbolcusu oldu.

FRANSA, ARJANTÄ°N'Ä° 4-3'LE GEÇTÄ°, MBAPPE YILDIZLAÅžTI

Son 16 turu ilk maçÄ±nda Fransa ile Arjantin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Temposu ve tansiyonu yüksek maçÄ±n galibi 4-3'lük skorla Fransa oldu. Arjantin Dünya KupasÄ±'na veda ederken çeyrek finale ilk yükselen takÄ±m Fransa oldu. Fransa'nÄ±n golleri Griezmann, Pavard ve Mbappe'den gelirken Arjantin ise Di Maria, Mercado ve Agüero ile gol buldu.

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

- 9. dakikada Fransa gole çok yaklaÅŸtÄ±. Mbappe'nin düÅŸürülmesiyle Fransa, Arjantin ceza sahasÄ±nÄ±n hemen önünden serbest vuruÅŸ kazandÄ±. Griezmann'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± frikikte üst direÄŸe çarpan top, oyun alanÄ±na döndü. Arjantin savunmasÄ± tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

- 11. dakikada Mbappe, kendi yarÄ± sahasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± topla hÄ±zla Arjantin ceza sahasÄ±na girdi. Mbappe, Rojo ile ikili mücadelesinde yerde kalÄ±nca, maçÄ±n hakemi Faghani, penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. 13'üncü dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Griezmann, topu ve kaleci Armani'yi ayrÄ± köÅŸelere gönderdi: 1-0

- 41. dakikada Arjantin beraberliÄŸi yakaladÄ±. Arjantin'in sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± taç atÄ±ÅŸÄ±nda Banega, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki Di Maria'ya pasÄ±nÄ± attÄ±. Di Maria, kaleyi cepheden gördüÄŸü pozisyonda yaklaÅŸÄ±k 30 metreden topa çok sert vurdu. MeÅŸin yuvarlak köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸtu ve ilk yarÄ± 1-1'lik eÅŸitlikle sonuçlandÄ±.

- 48. dakikada Arjantin öne geçti. Arjantin, Di Maria'nÄ±n düÅŸürülmesiyle ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sol çaprazdan serbest vuruÅŸ kazandÄ±. AtÄ±ÅŸÄ± kullanan Banega'nÄ±n altÄ±pas içine gönderdiÄŸi top savunmadan sekti. Ceza sahasÄ±nda topu kontrol eden Messi, önündeki rakibine raÄŸmen dönerek meÅŸin yuvarlaÄŸa vurdu. Mercado'nun müdahalesiyle yön deÄŸiÅŸtiren top, kaleci Lloris'i yanÄ±lttÄ± ve aÄŸlara gitti: 1-2

- 56. dakikada Fransa beraberliÄŸe yaklaÅŸtÄ±. Fazio'nun kaleci Armani'ye geri pasÄ±nda top, Armani'yi geçti, ceza sahasÄ±nda boÅŸta kaldÄ±. BoÅŸta kalan topa Griezmann vurmak istedi. Fazio ve kalecinin müdahalesiyle Griezmann istediÄŸi vuruÅŸu yapamadÄ±, top az farkla dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±.

- 57. dakikada Fransa beraberlik golünü buldu. Sol kanattan geliÅŸen atakta Hernandez, son çizgiden ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na açÄ±lan topa Pavard geliÅŸine çok ÅŸÄ±k vurdu. MeÅŸin yuvarlak köÅŸeden aÄŸlara gitti: 2-2

- 64. dakikada Fransa bir kez daha öne geçti. Pogba'nÄ±n sol kanada gönderdiÄŸi topu kontrol eden Hernandez, ceza sahasÄ±na ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Matuidi'nin altÄ±pas önündeki ÅŸutu savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Mbappe, dar açÄ±dan yerden sert vurdu ve topu aÄŸlara gönderdi: 3-2

- 68. dakikada Fransa farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. HÄ±zlÄ± geliÅŸen Fransa ataÄŸÄ±nda Matuidi, Giroud'a pasÄ±nÄ± gönderdi. Giroud bekletmeden saÄŸdan hareketlenen Mbappe'nin önüne pasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Mbappe, ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda geliÅŸine ayak içiyle topa vurdu. MeÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 4-2

- 90+3. dakikada Arjantin farkÄ± 1'e indirdi. Messi'nin ceza sahasÄ±na gönderdiÄŸi topa Agüero kafayÄ± vurdu ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere yolladÄ± ve maç 4-3 Fransa'nÄ±n üstünlüÄŸüyle sona erdi. (AA)

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

2. TURUN DÄ°ÄžER EÅžLEÅžMELERÄ°

1 Temmuz Pazar

17.00 Ä°spanya-Rusya (Luzhniki StadÄ±)

21.00 HÄ±rvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod StadÄ±)

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 eÅŸleÅŸmeleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 00:06

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