2018 Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri

2018 Rusya Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri belirlendi. Şu ana kadar öne çıkan istatistikleri ve fikstürü derledik.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Son şampiyon Almanya’nın 1938’den bu yana ilk kez grup aşamalarında veda ettiği Dünya Kupası olarak tarihe geçen 2018 Rusya’nın ikinci turuna hiç Afrika takımı kalamadı. Avrupa ve Güney Amerika dışından son 16’ya kalan tek takımsa Japonya oldu.

Eşleşmeler şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

21.00 Uruguay-Portekiz (Fisht Stadı)

1 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya (Luzhniki Stadı)

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod Stadı)

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)

21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

* G grubunda Belçika, D grubunda Hırvatistan, A grubunda Uruguay, 3 maçta 3 galibiyet alan takımlar olurken Uruguay, turnuvanın tek gol yemeyen takımı olarak dikkat çekti. 9 gol atan Belçika ise grup maçlarının en golcü ve averajı yüksek(+7) takımı oldu.

* Mısır, yıldızı Muhammed Salah’ın 2 maçta attığı 2 gole rağmen, oynadığı maçların tamamını kaybetti. 0 puanda kalan bir başka takım da tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Panama’ydı. Panama, yediği 11 golle aynı zamanda ne fazla gol yiyen takım oldu.

* Grup aşamasının en gollü maçı 5-2’lik Belçika-Tunus ve 6-1’lik İngiltere-Panama maçları oldu. İngiltere-Panama aynı zamanda Rusya’nın 5-0 kazandığı Suudi Arabistan maçıyla birlikte en farklı galibiyetin elde edildiği maçlar oldu.

* Turnuvada şu ana kadar 48 maçta 122 gol atıldı. Ortalama gol sayısı ise 2.54. 2014 Dünya Kupası’nda bu ortalama 2.7’ydi. Gol ortalamasının 3 ve üzerinde olduğu son turnuva 1970 Meksika’ydı(3.0).

* Grup maçlarının en golcü oyuncusu İngiltere milli takımından 5 gollü Harry Kane. Belçika’dan Romelu Lukaku ve Portekiz’den Cristiano Ronaldo, 4’er golle onu takip ediyor.

* En çok asist yapan oyuncularsa Kolombiya’dan Juan Fernando Quintero ve James Rodriguez, Rusya’dan Aleksandr Golovin, İsveç’ten Viktor Claesson ve Uruguay’dan Carlos Sanchez.

* VAR sistemiyle birlikte penaltı sayısında artış yaşanırken kullanılan 24 penaltıdan 18’i gole çevrildi. 2014 Brezilya’da toplam 13 penaltı kararı verilmiş bunlardan 12’si golle sonuçlanmıştı.

* Turnuvada 9 kendi kalesine gol atıldı. Bu da turnuva tarihinin bir başka rekoru. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 10:20

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