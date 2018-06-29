'Şirket, HES yapmak için evrakta sahtecilik yapmış'

Bartın Uluköy’de inşa edilmek istenen Katırova Regülatörü ve HES projesi’ne ilişkin ÇED toplantısı halkın tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Özer AKDEMİR

Bartın’ın Ulus ilçesinin Kumluca beldesine bağlı Uluköy’de inşa edilmek istenen Katırova Regülatörü ve HES projesi’ne ilişkin ÇED Halkın Katılımı Toplantısı köy halkının tepkisi nedeniyle yapılamadı.

'HALKIN TEPKİSİ NEDENİYLE TOPLANTI YAPILAMADI'

Köy halkı Doğu Karadeniz’de nehir tipi HES’lerin dereleri kuruttuğunu, ormanları yok ettiğini ve halkı nasıl susuz bıraktığını televizyonda gördüklerini ve böyle bir HES’in yörelerinde yapılmasını istemediklerini belirttiler. Köylüler toplantı salonunun dışında bekleyerek salona girmediler ve HES’in yapılmamasını istemediklerini beyan ettiler. ÇED Halkın Katılımı Toplantısına sadece bürokratların katıldığını, halkın katılımının olmadığını gören görevliler “Halkın tepkisi” nedeniyle toplantının yapılamadığını tutanağa geçirdiler. Uluköy, Zafer, Akörensöküler ve Üçsaray köy muhtarları ve CHP'den milletvekili seçilen en genç milletvekilleri arasında yer alan Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da ayrı bir tutanak tutarak halkın tepkisi nedeniyle ÇED halkın katılımı toplantısının yapılamadığını bir kez daha tescillediler. Akörensöküler köyü muhtarı Şahin Başol’un iddiasına göre üç köyün içme ve kullanma suyunun yapılacak 4.5 kilometrelik cebri boru nedeniyle kesilme tehlikesi var.

ŞİRKET SAHTECİLİK YAPTI

Toplantıya katılan Bartın Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış da bu HES projesine ait ÇED başvuru dosyasının usulsüz hazırlandığını ve hatta evrakta sahtecilik yapıldığını söyleyerek bu ÇED sürecinin başlatılmadan sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. ÇED Başvuru Dosyasının 27. Sayfasında verilen Korunan Alanlar Haritasının sahte olduğunu ve evrakta sahtecilik yapıldığını ileri süren Atmış, "Bu haritada Katırova HES ve tesisleri Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın sınırları dışında gösterilmiştir. Oysa Katırova HES’e ait tesislerle Sökü Yaban Hayatı Sahası’nın koordinatları karşılaştırıldığında; projede yapılan değişiklikten sonra bile, Katırova HES’e ait Regülatör alanı, göl alanı Cebri borunun 1500 metrelik kısmı Sökü Yaban Hayatı Geliştirme sahası sınırları içinde kalmaktadır" dedi.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINMAMIŞ

Prof. Dr. Erdoğan Atmış ÇED komisyonu başkanlığına verdiği dilekçede, yapılan bu toplantı hukuksuz olduğunu belirterek "Orman ve Su İşleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarihinde verdiği görüşte; 'Hassas Koruma Alanı olarak belirtilen bölge içerisinde su yataklarının yapısını değiştirecek müdahalelere izin verilemeyeceği gerekçesiyle Katırova HES ve tesislerine izin verilemeyeceği' belirtilmişti. Bu olumsuz görüş dikkate alınmayarak ÇED süreci hukuksuz şekilde başlatılmıştır" dedi.

Atmış, dilekçesinde ÇED sürecinin usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal edilmesini ve sahte evrak düzenleyen Has Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. ile ÇED sürecini usulsüz başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

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