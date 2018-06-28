Sürek: Erdoğan niçin alınganlık yaptı anlamış değilim

'Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır' dediği için yargılanan Sürek, hakim karşısına çıktı.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısında, iktidara yöneltilen en ufak bir eleştirinin dahi davaya dönüşeceğine dair değerlendirme yaptığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkımda dava açılan yazarımız Kamil Tekin Sürek hakim karşısına çıktı. Sürek savunmasında, yazıda Erdoğan’ın şahsıyla ilgili değil, sistemden, iktidardan ve AKP’den bahsedildiğini belirterek, “Erdoğan’ın niçin alınganlık yaparak hakkımda dava açtığını anlamış değilim” dedi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim’e ertelendi.

Evrensel Yazarı Avukat Kamil Tekin Sürek’in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla TCK Madde 299’dan yargılandığı davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Kamil Tekin Sürek ve avukatları ile Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

‘ŞAHSINDAN DEĞİL SİSTEMDEN BAHSETTİM’

Sürek savunmasında, suçlamaya konu olan köşe yazısının şikayetçiler tarafından doğru anlaşılmadığını ifade etti. Söz konusu yazının CHP’nin Tekirdağ Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Faşist diktatör’ diye tanımlamasının ardından kaleme alındığını kaydeden Sürek, “Yazı ana 4 husustan oluşuyor. İlk olarak ‘demokrat, faşist, komünist, liberal’ gibi sözler hakaret değildir. Bunu anlattım. İkinci olarak, Erdoğan’a ‘faşist diktatör’ diyen CHP Tekirdağ Belediye Başkanına ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a AKP’li birkaç milletvekili ‘faşist’ demişti. Hatta hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, asıl faşist diktatör olanın CHP olduğunu ifade etmişti. Üçüncü husus adil davranılmadığı hususuydu. Tekirdağ Belediye Başkanı hakkında adli soruşturma başlatılmış, Tezcan hakkında da fezleke yazılmıştı. Ancak aynı nitelemeyi yapan Bekir Bozdağ ve AKP’li vekiller hakkında herhangi bir fezleke hazırlanmamıştı. Ben de yazıda, 'Sizin faşist dediklerinizden size dava açılmıyor ama size diyenlere neden dava açılıyor?' diye sordum. Son husus da sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma mahiyetinde bir uyarıydı. Böyle olmak istemiyorsanız gerekeni yapın herkesi suçlamayın, dava açmayın ve hakaret de etmeyin dedim. Yazının özü bu” diye konuştu. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi niteliğini teşhis etmediğini söyleyen Sürek, yazının hakaret değil fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Yazıda Erdoğan’ın şahsıyla ilgili değil, sistemden, iktidardan ve AKP’den bahsedildiğini vurgulayan Sürek, “Erdoğan’ın niçin alınganlık yaparak hakkımda dava açtığını anlamış değilim” dedi.

ERDOĞAN’IN AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Sürek’in savunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Abdulsamet Aydın, davaya katılma talebinde bulundu. Sürek’in savunmasını kabul etmediğini belirten Aydın, yazı bütünüyle incelendiğinde müvekkilinin kişilik haklarına saldırır mahiyette hakaret edildiğini iddia etti. Samet, “Şikayetçiyiz cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

‘YAZI İKTİDARIN BÜTÜNÜNE YÖNELİK’

Sürek’in avukatı Devrim Avcı Özkurt ise suçlama konusu yazıda iktidarın bütününe yönelik bir eleştiri olduğunu kaydetti. İddianameyi hazırlayan savcının “Seçimle gelmiş başkanı nasıl böyle itham edersiniz” sorusuna ilişkin de beyanlarda bulunan Avcı, “Siyaset arenasında bulunan herkesin ifade ve düşünce özgürlüğüne göre normal vatandaşlardan daha sert eleştirileceği Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında var” dedi. Avcı söz konusu yazıda, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan değil kurumlardan söz edildiğini belirterek katılma talebinin reddedilmesini istedi. Avcı ayrıca köşe yazısınsa bahsi geçen Tekirdağ Belediye Başkanı Ekşinat ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan hakkında yapılan adli soruşturmaların akıbetinin soruşturulmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Erdoğan’ın suçtan doğrudan zarar gördüğüne hükmederek katılma talebinin kabulüne karar verdi. Ekşinat hakkındaki adli soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için Tekirdağ Cumhuriyet Başsağlığına müzekkere yazılmasına karar verem mahkeme bir sonraki duruşmayı 24 Ekim saat 13.30’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yazarımız Sürek’e, Evrensel'de yayımlanan ‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısında geçen “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır, işinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykırı fiilleri yargılanmaz. Bunları nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, Pinoşe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadelerinden ötürü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekili Avukat Ahmet Özel’in şikayetiyle dava açılmıştı.

Yazarımız Kamil Tekin Sürek'e ‘faşist diktatörlük’ davası

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 15:13

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