İzmir'de, CHP, AKP ve MHP düşüşte; HDP oylarını arttırdı

İzmir'de hangi parti, kaç tane milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı adayları kaç oy aldı? Kim oyunu artırdı, kim düşürdü?

İzmir'de CHP, AKP ve MHP'nin oyları düşerken oylarını yükselten HDP üçüncü parti oldu.

İnce, partisinden yüzde 12.5 fazla oy alırken Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan daha az oy aldı. AKP'li ve MHP'li bir çok belediyede İnce daha fazla oy aldı.

3 milyon 274 bin 404 seçmeni bulunan İzmir’de milletvekilliği seçimi için açılan 2 milyon 901 bin 564 oydan 2 milyon 849 bin 573'ü geçerli sayıldı. Katılım oranı yüzde yüzde 88.6'da kaldı. Katılım oranı ülke genelinin 2 puan üstünde çıktı.

KİM NE KADAR OY ALDI?

Resmi olmayan sonuçlara göre 'Millet İttifakı' yüzde 53.6'lık oy oranı yakalarken 'Cumhur İttifakı' 981 bin 547 oy sayısıyla yüzde 34.4'te kaldı.

CHP 1 milyon 198 bin 720 oyla yüzde 41.51, AKP 822 bin 844 oyla yüzde 28.5, HDP 329 bin 856 oyla yüzde 11.42, İYİ Parti yüzde 315 bin 881 oyla 10.94 MHP ise181 bin 111 oyla yüzde 6.27 oranında oy aldı. MHP, yeni kurulan İYİ Parti'nin de gerisine düşerken HDP 3. parti oldu.

CHP yüzde 5, AKP yüzde 2.5, MHP ise yüzde 5'lik oy kaybederken HDP yaklaşık 3 puan oranında oylarını yükseltti.

30 ilçenin bulunduğu İzmir'de CHP 24 ilçede seçimleri birinci sırada bitirirken AKP 6 ilçede seçimleri birinci sırada bitirdi. AKP Kemalpaşa, Ödemiş,Torbalı, Bayındır, Tire ve Kiraz'da en yüksek oyu alan parti oldu. CHP'nin yönetimde olduğu Tire ve Bayındır'da AKP'nin önde bitirmesi dikkat çekti. Yine AKP'nin yönetimde olduğu Menderes, Selçuk ve Kınık'ta ise en çok oyu CHP aldı. MHP'li Aliağa Belediyesi'nde MHP yüzde 10.38 ile 5. parti olurken CHP yüzde 35 ile birinci parti oldu. AKP yüzde 28 oy alırken Aliağa'da HDP ve İYİ Parti'nin oyları da MHP'yi geçti.

İZMİR’İN MİLLETVEKİLLERİ

İzmir'in milletvekilleri de belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'den 14 vekil çıkarırken, AKP 8 milletvekili çıkardı. HDP, MHP ve İYİ Parti de İzmir'den 2'şer milletvekili çıkardı. Milletvekili sayılarının 600'e çıkmasıyla birlikte vekil sayısının 26'dan 28'e yükseldiği İzmir'de yeni gelen 2 vekil kontenjanı İYİ Parti'nin olurken diğer partilerin vekil sayılarında bir değişiklik olmadı.

İzmir'de HDP'nin de vekilleri değişti. Müslüm Doğan ve Ertuğrul Kürkçü'nün yerine birinci sıradan aday gösterilen Serpil Kemalbay ile Murat Çepni, HDP'nin İzmir milletvekilleri olarak yeni dönemde parlamentoda yer alacak. İzmir'in en 'genç' milletvekili 34 yaşındaki CHP'li Mehmet Ali Çelebi olurken en yaşlı vekili ise 69 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu oldu. DİSK'in eski Genel Başkanı Kani Beko da CHP listesinden parlamentoya girdi.

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI:

CHP: Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan

AKP: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle

HDP: Serpil Kemalbay

İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu

MHP: Hasan Kalyoncu Milletvekili

İZMİR 2’İNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI:

CHP: Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter

AKP: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

HDP: Murat Çepni

İYİ Parti: Aytun Çıray

MHP: Tamer Osmanağaoğlu



İNCE İZMİR GENELİNDE YÜZDE 54 OY ALDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre oyların 1 milyon 527 bin 43'nü alan İnce İzmir'de yüzde 54'ünü topladı. 930 bin 715 oy alan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 32.9'unu aldı. İnce partisinden yüzde 12.5 oy fazla alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ittifaktan daha az oy aldı. İttifakın yüzde 1,5'luk kesimi başka adaya oy verdi.

Meral Akşener 178 bin 213 oy ve yüzde 6.3 oran alırken Selahattin Demirtaş 170 bin 511 oy ve yüzde 6 oran, Temel Karamollaoğlu 12 bin 987 oy ve yüzde 0.5 oran Doğu Perinçek 8 bin 59 oy ve yüzde 0.3 oran elde etti. Akşener ve Demirtaş partilerinin gerisinde oy aldı.

30 İLÇENİN 27'SİNDE İNCE

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 milyon 880 bin 386 oy kullanıldı. Bunların 2 milyon 827 bin 528'i geçerli sayıldı. 30 ilçeden 27'sinde İnce seçimi önde bitirirken Kemalpaşa, Bayındır ve Kiraz'da Erdoğan seçimi önde tamamladı. AKP'li belediyelerin olduğu Menderes, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ile MHP'li belediye Aliağa'da ise İnce en çok oyu aldı.

İzmir’de Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu

yüzde 49,92 oranla Kiraz'dan aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise en yüksek oyu Karşıyaka’dan aldı. Karşıyaka’da İnce’ye yüzde 73,94 oy çıktı. (İzmir/EVRENSEL)

24 Haziran seçimleri sonrası il il oy oranları

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 14:30

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