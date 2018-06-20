CHP’den Büyük Ankara Mitingine davet

CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç'tan Ankara mitingi daveti: Hani askerde şafak sayılır ya, şafak sökmek üzere.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 22 Haziran Cuma günü gerçekleşecek “Büyük Ankara Mitingi”ne çağrı yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önünde konuşan Haluk Koç, “Hani askerde şafak sayılır ya, şafak sökmek üzere” diyerek Ankaralıları cuma günü Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda buluşmaya çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 22 Haziran Cuma günü Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda gerçekleşecek mitingine çağrı yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önünde yapılan açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile CHP Ankara Milletvekili adayları da katıldı.

Tekin Bingöl, 22 Haziran günü gerçekleşecek mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu. Mitingi ilk olarak eski Hipodrom’da gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Bingöl, başvurularının YSK tarafından reddedildiğini dile getirdi. Bingöl “Anlaşılan sayın Muharrem İnce’nin tüm ülke genelinde durmaksızın gerçekleştirdiği mitingler birilerinin gözünü korkutmuş ki Ankara’da değil yüz binleri, milyonları toplayacak bir mitinge müsaade edilmedi” dedi. Mitinge çağrı için gerçekleştirdikleri çalışmaların da engellendiğini belirten Bingöl, pankart ve afişlerinin söküldüğünü söyledi. Bingöl, tüm engellemelere rağmen Ankara mitingini görkemli bir şekilde gerçekleştireceklerini ve 24 Haziran’da iktidar olacaklarını dile getirdi.

CHP'DEN İKTİDARA:DÜN YAPAMADIĞINI YARIN BASIL YAPACAKSIN?

Haluk Koç, sözlerine “Hani askerde şafak sayılır ya, şafak sökmek üzere” diyerek başladı. 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olacağını, CHP’nin de Millet İttifakı ile birlikte Meclis’te çoğunluğu sağlayacağını söyleyen Koç, tüm Ankaralıları Tandoğan’ı doldurmaya davet etti. Koç, hükümetin 16 yıldır tek başına iktidarda olduğunu belirterek “Buradaki esnaf kardeşlerim adına tüm Türkiye’deki esnaflara sesleniyorum. 'Ben esnafa şunu yapacağım', 'Emekliye bunu yapacağım'... Senin bunları söylemeye hakkın yok kardeşim. 16 yıldır yapsaydın. Niye yapamadın? Tek başına iktidardaydın. Dün yapamadığını yarın nasıl yapacaksın? Onun için yapamayan gidecek, yapanlar gelecek. Erdoğan gidecek Muharrem İnce gelecek. AKP gidecek CHP ve Millet İttifakı gelecek” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 18:57

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