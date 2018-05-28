Televizyonda tek adam dÃ¶nemi

ErdoÄŸan ve AKPâ€™nin televizyonlardaki yeri CHPâ€™den ortalama 10, HDP, Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisinden de yaklaÅŸÄ±k 30 kat fazla.

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK istatistiklerine göre ErdoÄŸan’a 14-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda TRT1’de 2 saat 35 dakika 59 saniye, TRT Haber’de 15 saat 25 dakika 22 saniye, TRT 6’da 10 saat 27 dakika yer verildi. Yani toplam 28 saat, 28 dakika ErdoÄŸan izlenirken, Muharrem Ä°nce’ye üç TRT kanalÄ±nÄ±n verdiÄŸi toplam süre 2 saat 51 dakika oldu. CNN Türk’te ise 30 Nisan-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda AKP 30 saat 52 dakika, CHP 11 saat 33 dakika yer aldÄ±. HDP ve Selahattin DemirtaÅŸ’a ise hiç yer verilmedi.

MEDYA AMBARGOSU

Ä°ktidarÄ±n diÄŸer siyasi parti ve cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na yönelik medya ambargosu sürüyor. TRT baÅŸta olmak üzere belli baÅŸlÄ± baÅŸlÄ± televizyon kanallarÄ±nÄ±n günboyu iktidar sözcülerine yer ayÄ±rmasÄ± ve HDP baÅŸta olmak üzere diÄŸer partileri görmemesi istatistiklere de yansÄ±dÄ±. RTÜK’ün CHP üyeleri Ä°smet DemirdöÄŸen ve Ä°lhan TaÅŸçÄ±’nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± istatistiklere göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve AKP’nin televizyonlardaki yeri CHP’den ortalama 10, HDP, Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi’nden 30 kat fazla.

MHP’YE BÄ°LE 40’TA BÄ°RÄ°

TRT Haber kanalÄ±nda 01-20 MayÄ±s 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye CHP’nin 10 katÄ±, MHP’nin 40 katÄ± yer verildi. Ä°YÄ° Parti’ye 9 dakika yer veren TRT, diÄŸer partileri hiç görmedi. TRT Haber’in 20 günde siyasi parti ve temsilcilerine ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± süre ÅŸöyle; AKP: 41 saat 18 dakikFa 15 saniye, MHP: 52 dakika 27 saniye, CHP: 4 saat 39 dakika 1 saniye, Ä°YÄ° Parti: 9 dakika 36 saniye, HDP ve Saadet Partisi ise hiç yok.

TRT’DE ERDOÄžAN’A 28, Ä°NCE’YE 2 SAAT

TRT’nin diÄŸer kanallarÄ±nda da benzer bir tablo söz konusu. TRT1 ve TRT 6 (Kurdî) kanallarÄ± da cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± ve partileri arasÄ±nda yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sürdürdü. 14-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na ayrÄ±lan süreler ÅŸöyle oldu:

Cumhur Ä°ttifakÄ± ve Recep Tayyip ErdoÄŸan’a TRT1’de 2 saat 35 dakika 59 saniye, TRT Haber’de 15 saat 25 dakika 22 saniye, TRT 6’da 10 saat 27 dakika yer verildi. Yani toplam 28 saat, 28 dakika, 21 saniye. CHP ve Muharrem Ä°nce’ye TRT 1’de 23 dakika 47 saniye, TRT Haber’de 2 saat 24 dakika 4 saniye, TRT 6’da 4 dakika yer verildi. CHP ve Ä°nce’ye üç TRT kanalÄ±nÄ±n verdiÄŸi toplam süre 2 saat 51 dakika 51 saniye oldu. Ä°YÄ° Parti ve Meral AkÅŸener’e TRT1 ve TRT 6’da hiç yer verilmezken, TRT Haber 9 dakika 30 saniye yer verildi. Vatan Partisi ve DoÄŸu Perinçek’e TRT1’de 1 dakika yer verilirken, TRT Haber ve TRT 6’da yer verilmedi. HDP ve adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile Saadet Partisi ve adayÄ± Temel KaramollaoÄŸlu’na ise bir saniye bile yer verilmedi.

'Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmayan mekanizmalar Ã§alÄ±ÅŸsa TRT halkÄ±n televizyonu olur'

CNN TÜRK’TE 3 PARTÄ° VAR

Devlet kanalÄ± olarak tüm siyasi parti ve adaylara eÅŸit yaklaÅŸmasÄ± gereken TRT’de durum böyleyken özel kanallarda da durum farklÄ± deÄŸil. 30 Nisan-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda CNN Türk ve NTV’nin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± ve siyasi partiler için yapÄ±lan canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nda da iktidar kat be kat fazla yer aldÄ±.

CNN Türk’de AKP 30 saat 52 dakika 35 saniye, CHP 11 saat 33 dakika 39 saniye, MHP 25 dakika 46 saniye canlÄ± yayÄ±n ile verilirken HDP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’ne hiç yer verilmedi.

NTV’de de benzer bir tablo söz konusu. AKP 31 saat 31 dakika 27 saniye, CHP 10 saat 37 dakika 15 saniye, MHP 32 dakika 38 saniye, BBP 22 dakika 45 saniye, Ä°YÄ° Parti 17 dakika 22 saniye NTV ekranlarÄ±nda yer alÄ±rken, HDP, Vatan Partisi ve Saadet Partisi’ne hiç yer verilmedi.

SAATLERCE AKP SEÇÄ°M BEYANNAMESÄ° GÖSTERÄ°LDÄ°

CNN Türk ve NTV 24 MayÄ±s günü AKP Seçim Beyannamesi toplantÄ±sÄ±nÄ± gün boyu canlÄ± verdi. NTV toplantÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan sonuna yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nÄ± yalnÄ±zca 2 dakika keserek Muharrem Ä°nce’nin CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi ziyaretini de yayÄ±nladÄ±. CNN Türk ise buna dahi gerek görmedi. CNN Türk gün boyu yaptÄ±ÄŸÄ± AKP Seçim Beyannamesi canlÄ± yayÄ±nladÄ±. Ä°nce’nin ziyaretinde haber deÄŸeri görmedi. 13 kanalÄ±n canlÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± seçim beyannamesi Ülke Tv ve 24 tarafÄ±ndan tam 5 saat 30 dakika yayÄ±nlandÄ±.

DemirtaÅŸ'tan medyaya: HDP haberlerine de yer vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz

HDP iki yÄ±ldÄ±r televizyon programlarÄ±nda yer bulamÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 MayÄ±s 2018 10:16

www.evrensel.net