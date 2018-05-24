Demirtaş'tan medyaya: HDP haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz

Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından CNN Türk, TRT, NTV ve HaberTürk’e sordu: HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz?

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, televizyon kanallarının kendisi ve partisine dair haberlere yer vermemesine tepki gösterdi. Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, CNN Türk, TRT, NTV ve HaberTürk’e “HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz” sorusu yöneltildi.

Demirtaş, şunları söyledi:

"- CNN Türk’e: Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz?

- TRT'ye: Seçmenlerimizin vergilerini tek bir partinin propagandası için kullanmanız hem günah hem de suçtur. TRT'yi iktidarın borazanı haline getirip kul hakkı yiyen yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz. Yaptığınızın suç kısmıyla da, adil yargının bir gün ilgileneceğine inanıyorum.

- Habertürk'e: TRT'yi anladık da özel kanalların çekincesi nedir? HDP ve Demirtaş haberleri yaptığınızda halen Hükümet'ten birileri, doğrudan sizi arayıp uyarıyor mu? Bizi yok sayarak seçimlerdeki adaletsizliği katmerli hale getirdiğinizin farkında mısınız?

- NTV'ye: 24 Haziran seçimlerine HDP ve Demirtaş da giriyor ama sanırım sizin bundan haberiniz yok. Aksi takdirde ne diye bültenlerinizde bizimle ilgili haberler, tartışma programlarınızda bir HDP'li olmasın, değil mi (!) Kesin haberiniz yoktu, ama söylemiş oldum şimdi." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 00:03

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