'Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmayan mekanizmalar Ã§alÄ±ÅŸsa TRT halkÄ±n televizyonu olur'

YÄ±llarca TRT'de Ã§alÄ±ÅŸan Haber Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu, TRT'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n durumunu Evrensel'e anlattÄ±.

Eren YILMAZ

Ä°stanbul

Medya organlarÄ± üzerindeki baskÄ± ve sansür uygulamalarÄ±na her gün bir yenisi eklenirken sermaye medyasÄ±ndaki iktidar lehine tekelleÅŸme de muhalefeti adeta görünmez kÄ±ldÄ±. Öte yandan kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmakla sorumlu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun da (TRT) 24 Haziran Milletvekili ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimleri yaklaÅŸÄ±rken, muhalefet temsilcilerine oldukça kÄ±sÄ±tlÄ± yer vermesiyle yine siyasetin en sÄ±cak konularÄ±ndan. TRT’nin geçirdiÄŸi dönüÅŸümü, bu dönüÅŸüm sÄ±rasÄ±nda TRT çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve Türkiye’de kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Haber Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu ile konuÅŸtuk. YÄ±llarca TRT’de çalÄ±ÅŸan UstaoÄŸlu, yaÅŸanan dönüÅŸümü Evrensel’e anlattÄ±.

TRT’de uzun süre çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ biri olarak siz TRT’yi nasÄ±l görüyorsunuz? YayÄ±n politikasÄ± geçmiÅŸte nasÄ±ldÄ±, geleceÄŸini nasÄ±l görüyorsunuz?

TRT anayasada özerk olarak ilan edilmiÅŸtir ama TRT yasasÄ±nda bu özerkliÄŸi göremiyoruz. Onun için geçmiÅŸte de TRT, amiyane tabirle söyleyecek olursak, “iktidar borazanlÄ±ÄŸÄ±” muhakkak yapÄ±yordu. Ancak, kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±, editöryel baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ± bu kadar tahrip edilmiÅŸ, dejenere edilmiÅŸ halde deÄŸildi. Biz haberlere dair verileri paylaÅŸtÄ±k. Sadece TRT Haber’i verdik ve bu yüzdeler ekrana yansÄ±yan yüzdelerdi. Yani o parti liderinin ekranda bulunuÅŸ süresi. Yüzdeler bu kadar oynarken var sen düÅŸün tartÄ±ÅŸma veya yorum programlarÄ±nda muhaliflerin sesleri nasÄ±l kesiliyor! KaldÄ± ki ÅŸu an Türkiye OlaÄŸanüstü Halde seçime gidiyor. (HDP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±) Selahattin DemirtaÅŸ cezaevinde, siz ve iki üç gazete dÄ±ÅŸÄ±nda, birçok yerde zaten sesi çÄ±kmÄ±yor. Olaylar yer bulamÄ±yor, gündem olamÄ±yor. Mesela, MHP’nin milletvekili adayÄ±, SP’nin milletvekili adayÄ±nÄ± dövüyor. AdamÄ± hastanelik ediyor. Bu insan elini kolunu sallayarak geçip gidiyor ve TRT gibi kamu hizmeti yapan bir yerde bu olay haber olamÄ±yor.

‘LÄ°YAKAT DEÄžÄ°L BÄ°AT’

TRT, geçmiÅŸte nasÄ±l bir yayÄ±n çizgisi izliyordu? Bizim kuÅŸaÄŸÄ±mÄ±z, arÅŸivde baÅŸbakanlarÄ±n muhalefet liderleriyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±k oturumlarÄ± görünce çok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor örneÄŸin...

Çok doÄŸru, ama o sÄ±rada AKP yoktu. GeçmiÅŸte de bir iktidar seviciliÄŸi vardÄ± ama kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesi ile hareket edilirdi. Yani bir tartÄ±ÅŸma programÄ± yaparken, bir atÄ±fta bulunuluyorsa, karÅŸÄ± tarafa da söz hakkÄ± verirdi. Seçimler öncesi ‘liderler açÄ±k oturumu’ yapÄ±lÄ±rdÄ±, bütün liderler kendini anlatma imkanÄ± bulurdu. Åžimdi yüz yüze gelmekten kaçan bir iktidar varken, devamlÄ± arkadan saldÄ±rmayÄ±, çelme takmayÄ± düÅŸünen bir iktidar varken buna hizmet eden bir yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Çünkü TRT’de de liyakatÄ±n yerini biat almÄ±ÅŸ.

TRT özelinde bu deÄŸiÅŸim nasÄ±l yaÅŸandÄ±? Ne oldu da TRT bu ilkeleri bir kenara kaldÄ±rdÄ±?

TRT’de, 2003 yÄ±lÄ±nda bir acil eylem planÄ± açÄ±klandÄ±.* Buna göre, TRT’nin elektrik payÄ± kesilecekti. Biz, TRT’nin ilk baÅŸtan beri özerk, demokratik yapÄ±da olmasÄ±nÄ± istiyoruz. ÖzerkliÄŸin olabilmesi için de devlete göbeÄŸinden baÄŸlÄ± olmamasÄ± lazÄ±m. Onun için TRT’nin yapÄ±sÄ±nÄ±, yayÄ±n politikasÄ±nÄ±, yönetim ÅŸeklini eleÅŸtirebiliriz. Ama kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir finansal ayaÄŸÄ± vardÄ±r, bu da bütün dünyada böyledir. Kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan kurumlar halk tarafÄ±ndan finanse edilir. AKP, daha iktidara gelir gelmez ilk baÅŸta TRT’nin elektrik payÄ±na saldÄ±rdÄ±. Burada amaç ÅŸuydu: TRT göbekten bana baÄŸlÄ± olsun. Bunu yaptÄ±ktan sonra TRT kurumlar içinde en zor düÅŸen kurumlardandÄ±, çünkü yetiÅŸmiÅŸ personelleri yoktu onlarÄ±n. Ne yaptÄ±lar? 2008 yÄ±lÄ±nda iki bin, üç bin kiÅŸi aldÄ±lar ve bunlar tamamen Cemaat yanlÄ±sÄ± insanlardÄ±.

DIÅž YAPIMLARA BAÄžIMLI HALE GETÄ°RDÄ°LER

Devlet kurumlarÄ±nda güvenlik hizmetlerini özelleÅŸtirdiler, taÅŸeronlaÅŸtÄ±rdÄ±lar. Bu sÄ±rada TRT’deki güvenlik personelleri memuriyete geçirildi. Bu insanlar hayatlarÄ± boyunca görmedikleri ünvanlarÄ± gördü. YÄ±llarca kapÄ±da nöbet tutan güvenlikçileri müdür yaptÄ±lar, yayÄ±n müdürü, daire baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yaptÄ±lar. Çünkü biat önemliydi, ona gelen evrakÄ± imzalamasÄ± önemliydi. TRT’yi adeta paravan ÅŸirket gibi kullandÄ±lar. TRT ciddi bütçesi olan bir kuruluÅŸ. Ä°çinde çok deÄŸerli yapÄ±mcÄ±larÄ± olan bir kurumu tamamen dÄ±ÅŸ yapÄ±mlara baÄŸÄ±mlÄ± hale getirdiler.

TRT’nin ÅŸu an yapamayacaÄŸÄ± yayÄ±n yok. YapamayacaÄŸÄ± program, film veya dizi de yok. Ama kendi ÅŸiÅŸirdikleri faturalarla iç yapÄ±mlarÄ±n pahalÄ± olduÄŸu, çok insan çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gibi bahaneler göstererek dÄ±ÅŸ yapÄ±mlara dönüldü.

Önceki Genel Müdür Åženol Göka, bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bozuk saat bile iki kere doÄŸruyu gösterir, Göka genel müdürlüÄŸü boyunca doÄŸruyu bir kere gösterdi. Dedi ki: “DÄ±ÅŸ yapÄ±mlar nedenleri açÄ±klanmadÄ±ÄŸÄ± sürece iç yapÄ±m olarak yapÄ±lacaktÄ±r” ve bu nedenlerin de kabul gören nedenler olmasÄ± gerekiyordu. Bu genelge yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nda ilk biz (Haber Sen) çÄ±ktÄ±k, “çok doÄŸru bir ÅŸey sözlediniz, bunun takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedik ve dÄ±ÅŸ yapÄ±mlar yine arttÄ±. Genelge yayÄ±nlandÄ± askÄ±da kaldÄ±.

‘ÖKSÜRDÜ DÄ°YE SORUÅžTURMA AÇTILAR’

TRT’de bir kadrolaÅŸmadan söz ettiniz. Peki bu sürede TRT’de halihazÄ±rda çalÄ±ÅŸanlar neler yaÅŸadÄ±?

Ne olduÄŸunu ÅŸöyle çok net söyleyeyim: Onlarca yüzlerce ödülü olan bir yönetmeni aldÄ±lar “Televizyon izleme” denen bir yere koydular. “HatalarÄ± bul bize söyle” dediler. Avrupa çapÄ±nda baÅŸarÄ±lara imza atmÄ±ÅŸ olan kameramanlarÄ± sürgün ettiler. Teknik yönetmenlerin yerine vasÄ±fsÄ±z insanlarÄ± koydular. EmekliliÄŸe zorladÄ±lar. Ä°ki senedir KHK’larla ihraçlardan kafamÄ±zÄ± kaldÄ±ramÄ±yoruz. Sansür had safhada. YayÄ±nda aÄŸzÄ±nÄ±zdan bir ÅŸey kaçÄ±rsanÄ±z, o yapÄ±mcÄ±nÄ±n yönetmenin bir sürü ÅŸey geliyor.

YayÄ±nda bir kameraman öksürdü diye, hastaydÄ± çünkü, yayÄ±nÄ± izleyen zamanÄ±n genel müdür danÄ±ÅŸmanÄ± “Bu arkadaÅŸ burada hükümet yanlÄ±sÄ± ÅŸeyler konuÅŸulurken öksürerek yayÄ±nÄ± sabote etmek istiyor. Bu arkadaÅŸ muhaliftir” diyerek hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±lar. TRT Kürtçe’de sette ayaÄŸÄ±nÄ±z takÄ±lsa ‘yayÄ±nÄ± sabote etmek’ten soruÅŸturma açÄ±lÄ±yor.

ZamanÄ±n haber dairesi müdürü, 2008 ve sonrasÄ± giren personeli topluyor, “Gerçek TRT çalÄ±ÅŸanÄ± sizlersiniz, bu eski çalÄ±ÅŸanlar komünist, sakÄ±n ha onlarÄ±n güler yüzüne ve insani davranÄ±ÅŸlarÄ±na aldanmayÄ±n” diye toplantÄ±da söylüyor. TarafsÄ±z ve ilkeli yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapÄ±lmasÄ± gereken bir kuruma, siyaseti göbeÄŸinden soktular. Bu siyaseti soktuklarÄ± gibi yeniye eskiyi usta göstereceklerine düÅŸman gösterdiler.

Bu kurumu bu hale nasÄ±l getirdiler? Bir genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±, Abbas AdalÄ± takma ismiyle “EkranÄ±n büyüsüne kapÄ±lmadan” isimli bir kitap yazÄ±yor. Orada diyor ki: “Aslolan dini yayÄ±n yapmak deÄŸildir, aslolan dini benimsemiÅŸ bir kanal yayÄ±nlamaktÄ±r. Åžeytan icadÄ± fitne fücur ÅŸeyi izleyeceÄŸime...” gibi ifadelerle televizyona ‘ÅŸeytan icadÄ±’ diyor. Bunu diyen TRT’de genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±. Bu kurum bu hale böyle geldi.

Televizyonda tek adam dÃ¶nemi

3 AY Ä°ÇÄ°NDE TRT’YÄ° ‘ESKÄ° TRT’ HALÄ°NE GETÄ°RÄ°RÄ°Z

Peki TRT’nin kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hakkÄ±yla yapabilmesi için çözüm öneriniz var mÄ±? TRT’de ne deÄŸiÅŸmeli?

Biz gerek Haber Sen olarak, gerek TRT emekçileri olarak gerek vergisini veren vatandaÅŸlar olarak; bir ülkede, TRT’de kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmalÄ±dÄ±r. YalnÄ±z, özerkliÄŸini, demokratikliÄŸini net bir ÅŸekilde ortaya koyan bir TRT olmalÄ±dÄ±r. Åžu an bile bize yetki versinler, çok ciddi söylüyorum 3 ay içinde TRT’yi ‘eski TRT’ haline getiririz.

Her ÅŸeye raÄŸmen kurum içindeki dinamiklerin, kurum içindeki ilkelerin hepsi yÄ±kÄ±lmadÄ±. Hala bu kurum içinde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaytan mekanizmalar, çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmayan insanlar önemsenmeyen ilkeler çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rsa, iÅŸte o zaman gerçekten halkÄ±n televizyonu TRT olur.

* 58. Hükümet Acil Eylem PlanÄ±nda TRT için “Elektrik fiyatlarÄ±nÄ±n ucuzlatÄ±lmasÄ±na yönelik TRT payÄ± aÅŸamalÄ± olarak kaldÄ±rÄ±lacak” deniliyordu.

Eylem planÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 MayÄ±s 2018 11:51

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