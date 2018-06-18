Bayhan: Suruç, HDP'yi baraj altında bırakma politikasının sonucu

Gazeteci İskender Bayhan Seçim Özel’e konuk oldu, Zeliş Irmak’ın sorularını yanıtladı. Bayhan, Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingi, HDP’nin İstanbul mitingi ve Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği olayları değerlendirdi. Suruç’a ilişkin hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manipülatif açıklamalarını eleştiren Bayhan, Suruç olayının iktidarın HDP’yui baraj altında bırakma çabasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Bayhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İNCE’NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ

- Muharrem İnce Diyarbakır’da beklemediğimiz bir şey söylemedi. Ancak mevcut açıklamalarının dahi Kürt sorununun çözümünü isteyenlerde bir karşılığı var.

- İnce’nin temel vurguları anadil, dokunulmazlıklar, belediyelere kayyım, baraj konuları oldu.

- İnce Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı için somut bir şey söylemiyor.

- İnce’nin Kürt sorununa dair ifadeleri, belli açılardan HDP’nin programıyla örtüşüyor.

- Diyarbakır gibi bir yerde farklı partilerden insanların ‘Acaba ne diyecek?’ diyerek mitinge gelmesinde anormal bir durum yok.

- İnce’nin Diyarbakır mitingi, bugüne kadar Diyarbakır’da yapılan en kitlesel CHP mitingi oldu.

- İnce’nin açıklamaları Diyarbakırlıları tatmin etti mi? Genel gövde için düşünürsek, hiç yoktan iyidir.

SURUÇ OLAYI

- Suruç, ‘HDP’yi baraj altında bırakacağız’ açıklamalarının bir sonucudur.

- Madem esnaf PKK’liydi, sizin milletvekili adaylarınızın ne işi vardı orada?

- Burada provokatif seçim kampanyasının vardığı bir boyut var. Bunun sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.

- Suruç dosyasına gizlilik kararı getirildi. Eğer haklıysanız gerçeklerin herkes tarafından öğrenilmesini istersiniz.

HDP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ

- Newroz mitingini de takip etmiştim. Ona göre daha coşkulu ve kitlesel bir miting gördüm.

- Alanda 3 mesaj öne çıktı. Demirtaş’a destek, HDP’nin barajı geçeceğine olan inanç ve Erdoğan’ın tek adam rejimine tepki.

- EMEP Genel Başkanı Gürkan’ın konuşması önemliydi, 24 Haziran’da tek adamın kaybetmesinin yeni bir mücadelenin başlangıcı olacağını söyledi. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 14:42

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