KHK ile iÅŸten atma davalarÄ±nda emsal olabilecek karar

Mersin Akdeniz Belediyesiâ€™nde taÅŸeron iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken KHK ile iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸ Mahkemesi reddetti, BÃ¶lge Mahkemesi â€˜iÅŸe iadeâ€™ dedi.

Halil POLAT

Mersin

Mersin Akdeniz Belediyesi’nde taÅŸeron iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±rken 672 sayÄ±lÄ± KHK gerekçe gösterilerek iÅŸten atÄ±lan ve konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±yan B.G. iÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazandÄ±. Mersin Emniyet MüdürlüÄŸü’nün hakkÄ±nda ‘PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisaki ve irtibatÄ± tespit edildiÄŸini’ öne sürdüÄŸü ve bu belge gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan B.G.’nin sürdürdüÄŸü hukuk mücadelesinde emsal olabilecek bir karar çÄ±ktÄ±.

HUKUKÄ° KAZANIM

Mersin 2. Ä°ÅŸ Mahkemesi tarafÄ±ndan dava talebi reddedilen B.G., Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’ne yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru sonucu açÄ±lan davayÄ± kazandÄ±. Bölge Adliye Mahkemesi ise Mersin 2. Ä°ÅŸ Mahkemesi’nin verdiÄŸi kararÄ±n aksine dava talebini kabul ederek, iÅŸ akdi feshi kararÄ±nÄ±n iptaline ve B.G.’nin aynÄ± taÅŸeron ÅŸirkette iÅŸe iadesine karar verdi. KararÄ± gazetemize yorumlayan B.G.’nin avukatÄ± Özgür ÇaÄŸlar, “Hukuk devletinde kiÅŸiye iliÅŸkin somut belgelerin olmasÄ± gerekiyor. Somut bir belge, delil yok. Bu kararÄ±n emsal karar olmasÄ± beklentisindeyiz. Umudumuz bu yönde” dedi.

Ä°Åž MAHKEMESÄ° RED, BÖLGE MAHKEMESÄ° KABUL ETTÄ°

2017 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan 672 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Akdeniz Belediyesi’nde iÅŸten atÄ±lan taÅŸeron iÅŸçilerden biri olan B.G., iÅŸ akdinin fesh edilmesinin ardÄ±ndan Mersin 2. Ä°ÅŸ Mahkemesine baÅŸvurdu. B.G.’nin talebi Ä°ÅŸ Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi. B.G.’ye , “Mersin Emniyet MüdürlüÄŸü OHAL Bürosu tarafÄ±ndan mahkememize gönderilen yazÄ± içeriÄŸinde davacÄ±nÄ±n terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandasÄ± yapmak gibi suçlardan kaydÄ± bulunduÄŸu, davalÄ±lar yönünden terör örgütü ile irtibat veya iltisakÄ± bulunduÄŸuna dair ÅŸüphe bulunmasÄ±” iddiasÄ± gerekçe olarak gösterildi.

BÖLGE MAHKEMESÄ° Ä°ÅžÇÄ°YÄ° HAKLI BULDU

AvukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne baÅŸvuran B.G.’ye, Bölge Adliye Mahkemesi tarafÄ±ndan emsal olabilecek bir karar açÄ±klandÄ±. Yerel Mahkemenin almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararÄ± bozan Bölge Adliye Mahkemesi gerekçe olarak ise söz konusu iÅŸçinin ‘PKK içerisinde faaliyet yürüttüÄŸü’ gerekçesiyle açÄ±lmÄ±ÅŸ olan davadan beraat ettiÄŸini belirterek, ‘DavacÄ±ya atfedilen baÅŸkaca terör örgütlerine aidiyeti, iltisak ve irtibatÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna iliÅŸkin belge bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ve feshin geçerli sebebe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n davalÄ± tarafça ispatlanamadÄ±ÄŸÄ± göz önüne alÄ±narak’ davacÄ±nÄ±n iÅŸe iadesine karar verildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

‘EMSAL KARAR OLMASINI DÄ°LÄ°YORUZ’

Ä°stinaf mahkemelerine giden dosyalarÄ±n birçoÄŸunun reddedildiÄŸini aktaran Avukat Özgür ÇaÄŸlar, kabul edilen ilk dosyanÄ±n ise B.G.’nin dosyasÄ± olduÄŸunu söyledi. ÇaÄŸlar gazetemize ÅŸöyle konuÅŸtu: “Mahkeme açÄ±lan bütün davalarda emniyetin gönderdiÄŸi yazÄ±larÄ± iÅŸaret ederek davalarÄ± reddetti. Ancak biz emniyetin göndermiÅŸ olduÄŸu yazÄ±larÄ± bir türlü göremedik. Mahkemeler hem o belgeye dayanarak hem de yargÄ± üzerindeki baskÄ±dan dolayÄ± bütün davalarda ret kararÄ± verdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz davasÄ± açtÄ±k. Ä°ÅŸ Mahkemesinin kararÄ±nÄ±n haksÄ±z olduÄŸunu belirterek iÅŸçinin iÅŸ akdinin feshinin geçersiz olduÄŸu yönünde karar verdi ve iÅŸçinin iÅŸe iadesi kararÄ±nÄ± kesin olarak verdi. Bu karar bir ilk. Düne kadar bir çok davada aynÄ± mahkeme, iÅŸ mahkemesinin kararÄ±nÄ± onadÄ±. AynÄ± zamanda içerik anlamÄ±nda bir ÅŸahsÄ±n terör örgütüyle iliÅŸkili baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddia ediliyorsa, hukuk devletinde kiÅŸiye iliÅŸkin somut belgelerin olmasÄ± gerekiyor. Somut bir belge, delil yok, herhangi bir örgütle baÄŸÄ±nÄ± kuracak bir köprü yok. Tamamen soyut, sadece muhalif olmalarÄ±ndan kaynaklÄ± OHAL bahane edilerek birçok kesim gibi taÅŸeron iÅŸçileri de iÅŸten attÄ±lar. Bu karar çok sevindirici oldu. Özellikle müvekkilim adÄ±na. Evli ve çocuklu bir iÅŸçi. Bu kararÄ± duyduktan sonra çok büyük bir sevinç duydular. UmarÄ±z atÄ±lan tüm iÅŸçilerin davalarÄ± kabul edilir ve iÅŸlerine geri dönerler. Bu kararÄ±n emsal karar olmasÄ± beklentisindeyiz. Umudumuz bu yönde.”

‘Ä°STEDÄ°ÄžÄ°M KARARI VÄ°CDANEN VEREMÄ°YORUM’

Avukat Özgür ÇaÄŸlar, Ä°ÅŸ Mahkemesi hakiminin kendisine, “Ä°stediÄŸim kararÄ± vicdanen veremiyorum. Benim tayinim çÄ±kacak bu yüzden davayÄ± birkaç ay sonraya erteliyorum. Çünkü ret kararÄ± vermek istemiyorum” dediÄŸini aktardÄ±. ÇaÄŸlar, hakimlerin baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu belirterek, “Türkiye’nin her yerinde savcÄ±lar, hakimler yoÄŸun bir baskÄ± altÄ±nda. DavalarÄ± kabul etme gibi bir ÅŸanslarÄ± yok. AslÄ±nda iÅŸçinin davasÄ±nda haklÄ± olduÄŸu görüyor, biliyor. Hatta bunu iÅŸçinin avukatÄ±na bile dile getiriyor ama korkudan karar veremiyor” dedi.

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