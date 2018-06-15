Sanatçılardan Demirtaş’ın tutukluluğuna tepki

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunmasına sanatçılardan tepki geldi.

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a, parlamento için de HDP’ye oy vereceğini söyleyen oyuncu Orhan Alkaya, “Selahattin Demirtaş duvarları yıkarak adaylığını ve söylemini hayata geçirdi. Cezaevinden yaptığı yaratıcı mitinglerine tanık olduk. Adaletsizliğe, haksızlığa ve eşitsizliğe karşı gücün, insanın vicdanında olduğunu, bu seçimlerde bir kere daha ispat edecek” dedi. Pazar günü İstanbul Bakırköy’de yapılacak HDP mitingine de çağrı yapan Alkaya, “HDP mitingine özgürlüğümüz için herkesin destek vermesi ve katılması gerekir” dedi.

TANBAY: PAZAR GÜNÜ BAKIRKÖY’DE OLALIM

Haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir seçim sürecinin yaşandığına işaret eden dansçı Zeynep Tanbay ise buna rağmen HDP’nin en ufak bir şekilde ağlayan bir duvar pozisyonunda olmadığını ifade etti. Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mesajlarla dünyada eşi görülmemiş bir seçim kampanyası yürüttüğünü dile getiren Tanbay, “17 Haziran İstanbul mitinginde Demirtaş’ın yayınının çıkması çok heyecan verici. Diğer taraftan hüzünlü, hepimiz gözyaşları içinde izleyeceğiz. Pazar günü hepimiz Bakırköy Halk Pazarı’nda olalım” dedi. Yaşanan tüm haksızlık ve adaletsizliklerin karşılığını alacaklarını ifade eden Tanbay, “Her birimiz HDP’ye ve Demirtaş’a destek verelim. Her seçmenin oyunun kıymeti var. Benim oyum da Demirtaş’a ve HDP’ye” dedi.

ŞAMLIOĞLU: BU SEÇİMLER ADİL Mİ?

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise herkesin eşit hak ve hukuka sahip olması gerektiğini belirterek, “6 milyonluk seçmen kitlesine sahip bir cumhurbaşkanı adayı hapisten bir mitinge katılmaya çalışıyor. Elimizi vicdanımızı koyup ‘bu seçimler adil mi?’ diye sormamız gerekiyor. Henüz yargı karar vermemişken, bir sonucu varmış gibi bir yargıya ulaşıldığını görüyoruz. Bunlar adalet duygumuzu zedeliyor. Böyle bir geleceğe uyanmak istemiyorum. AKP’nin özgürlüklere ve toplumsal barışa gençlerimizin geleceğine ket vurduğunu düşündüğüm için de iktidarın değişmesini istiyorum” şeklinde konuştu. Şamlıoğlu, ayrıca herkesi oyunu kullanmaya ve oyuna sahip çıkmaya çağırdı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 09:55

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