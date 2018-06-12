Bayram trafiğine çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bayram tatiline çıkacak sürücüler için için madde madde uyarılarda bulundu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 26. Dönem Yönetim Kurulu adına Başkan Sadettin Özkalender tarafından yapılan açıklamada bayram trafiğine çıkacak sürücüler için uyarılarda bulundu. açıklamada yer alan uyarılar şöyle:



Araçların uzun yol bakımı mutlaka yapılmalıdır. Bunlar; ön düzen, tekerler, fren sistemi, elektrik sistemi (akü, farlar, sinyaller, korna ve silecekler) ve yakıt sistemi bakımlarıdır. Ayrıca stepne lastikleri hazır olmalı; lastik havalarının kontrolleri yapılmalı, üretici firmalar tarafından belirlenen hava basınçlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Özellikle gece yolculukları için uzun ve kısa far ayarları yapılmalı; sağ, sol ve dikiz aynaları sağlam ve temiz olmalıdır. Yüksek hava sıcaklıkları dikkate alınarak, aracın motorunun hararet yapmaması için soğutma sisteminin mutlaka bakımdan geçmesi gerekmektedir. Bunlar; vantilatör kayışları, termostat, devirdaim, radyatör, radyatör suyu, genleşme kabı ve hortumların kontrolleridir. Ayrıca yolculuk esnasında, araçta yedek su bulundurulması önemlidir. Sürücülerimiz klima kullanımına da dikkat etmeli, belirli aralıklarla klima sistemini dinlendirmelidirler. (Klimalar kullanılmadan önce mutlaka araç içi havayı taze hava ile değiştirmek için camların kısa süreli açık tutulması gerekir.) Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı, çelik halat, takoz gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir. Trafik kontrolleri için araçlara ait ruhsat, sigorta poliçesi, sürücü belgeleri araçta bulundurulmalıdır. Sürücü ve yolcular, seyahat esnasında emniyet kemerlerini mutlaka takmalıdırlar. Yük ve yolcu standartlarına uyulmalı, araçlarda fazla yolcu bulundurulmamalı, gereksiz ve görüşü kapatacak yüklerden kaçınılmalıdır. Uykusuz ve yorgun yola çıkılmamalıdır. Sürücüler, bayram yoğunluğu nedeniyle uzun süre trafikte kalacaklarını gözeterek yola çıkmadan önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir mutlaka mola vermelidirler. Uzun mesafeli yolculuklarda mümkünse iki sürücü ile yola çıkılmalıdır. Yolculuk öncesi, görüşü engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçların alınmaması hususunda özenli davranılmalıdır. Sürücüler özellikle hatalı sollama yapmaktan kaçınmalı; virajlarda, kavşaklarda ve tepe üstleri gibi görüş mesafesinin dar olduğu yerlerde hızlarını düşürüp sakin ve sabırlı araç kullanmaya özen göstermelidirler. Yolculuk esnasında trafik kurallarına, trafik görevlilerine; yol bakımı yapılan noktalarda işaret ve işaretçilere dikkat edilmelidir. Kesinlikle acele edilmemeli, yüksek hız yapılmamalı, hız limitlerine mutlaka uyulmalıdır. Ana yollarda, kavşaklarda ve görüşün olmadığı yerlerde araç park edilmemeli; park zorunlu ise trafiği tehlikeye düşürmeyecek uygun yerlerde yapılmalı; gerekli emniyet tedbirleri alınmalı, dörtlüler ve reflektif ikazlar mutlaka kullanılmalıdır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, büyük risk barındıran yoğun trafiği önlemek açısından vatandaşımıza önerimiz, öncelikli olarak toplu taşıma araçları kullanmaları yönündedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamakla yükümlü olan Şehirlerarası Otobüs Firmalarına da hatırlatmamız gereken kimi noktalar bulunmaktadır. Şehirlerarası yolcu otobüs ve minibüs sürücülerinin ehil ve tecrübeli olmalarına; SRC ve Psikoteknik belgelerinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Araçların mutlaka km bakımlarının düzenli olarak yapılmış olması gerekmektedir. Uzun mesafelere, aynı niteliklere sahip yedek sürücü ile çıkılmalı; 2-3 saatte bir mola verilmelidir. Limitlerin dışında fazla yolcu ve aşırı yük alınmamalı, hız limitlerine uyulmalı ve gerekli belgelerin araçta hazır olması sağlanmalıdır.

KAZA ANINDA ARANABİLECEK ACİL NUMARALAR

Acil Çağrı Merkezi – 112

Alo Trafik – 154

Alo Doktor – 113

Yangın (İtfaiye) – 110

Polis İmdat – 155

Jandarma İmdat – 156

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) – 184

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

TUİK istatistiklerine göre 2016 yılında karayollarında yaşanan 1.182.491 kaza; 7.300 vatandaşımızın ölmesi, 303.812 vatandaşımızın ise yaralanması ile sonuçlandı. Yaşanan kazaların % 89,59’u sürücülere; % 8,73’ü yayalara; % 0,81’i yola; % 0,47’si ise araçlara ait kusurlardan kaynaklanıyor.

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre ise, kaza yapan araçların çok büyük bir kısmını otomobiller oluşturuyor. .

Yaşanan kazalarda; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak; kavşak, geçiş önceliğine uymamak; manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak gibi nedenler sürücüye ait kusurların başında yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, AKP'nin yaptıkları hariç

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 12:30

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