Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, AKP'nin yaptıkları hariç

Ramazan Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz. Ancak AKP döneminde yapılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli ücretli.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Buna göre 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran’a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak. Ücretsiz olacak köprüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ

Geçen sene hizmete alınan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ise ücretsiz olmayacak. Çünkü bu köprüleri özel sektör işletiyor. Otomobiller Osmangazi Köprüsü’nden 65 lira 65 kuruşa geçiş yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de 12 lira 20 kuruşa.

AVRASYA TÜNELİ DE ÜCRETLİ

Avrasya Tüneli de bayram boyunca ücretli olacak. Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti 16 TL 60 kuruş.

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprü’lerinde 'hazine garantisi' bulunmasından dolayı devletin vaadettiğinden daha az araç geçmesi durumunda zararı vatandaş karşılıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Bakan Arslan, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Fırat Ekspresi ve Pamukkale Ekspresi'ne de fazladan bir adet pulman vagon eklendiğini ve demiryollarının bayrama hazır olduğunu dile getirdi.

Hava ve denizyollarında da ek seferlerin konulduğuna ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığına işaret eden Arslan, tüm bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış gösterdiğini kaydetti.

Arslan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yol çalışmalarına ara verildi. Trafiği yoğun tatil bölgelerinde ise ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Özellikle otoyollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yaptık ancak şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 11:14

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