Demirtaş’tan Erdoğan'a idam yanıtı: Tek bir adım da geri atmam

Demirtaş 'Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam' dedi.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın 'idam' mesajına, "Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Parlamento getirseydi ben onaylardım” diyerek “idam” mesajı verdiği HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürüten Demirtaş, “Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. 2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız? Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam” dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Kocaeli’de yaptığı seçim mitinginde 6-7 Ekim Kobanê eylemleri üzerinden Demirtaş’ı hedef alan ve suçlayan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından miting alanından “idam” sloganları yükseldi. “İdam” sloganları üzerine Erdoğan “Dedim ya size daha önce, parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım” açıklamasında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan, Demirtaş'ı hedef gösterdi, 'idam' çağrılarını yanıtladı

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 17:35

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