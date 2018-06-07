Seçim sürecinde 48 saldırı ve engelleme oldu, 30’u HDP’ye

24 Haziran seçim çalışamlarının başladığı tarihten 6 Haziran tarihine kadar, çalışmalara yönelik 48 saldırı ve engelleme oldu.

Birkan BULUT

Ankara

Başvurularının reddedilmesine karşın seçimlerde bağımsız gözlemcilik yapacaklarını duyuran İnsan Hakları Derneği ve Bağımsız Seçim İzleme Platformu'nun açıkladığı veriler, 24 Haziran seçimlerine adil, güvenli ve dürüst koşullarda gidilmediğine işaret ediyor. Türkiye seçimlere; OHAL, 25 ilde toplantı ve gösteri yasakları, çoğu HDP'ye olmak üzere siyasi parti ve adaylarına saldırı ve engellemeler, siyasilerin hapishanede olması koşullarında gidiyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Bağımsız Seçim İzleme Platformu seçim güvenliğine ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

25 İLDE TOPLANTI VE GÖSTERİ YASAĞI

Fotoğraf: Birkan Bulut/EVRENSEL

İHD Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, OHAL koşullarının yanı sıra 25 ilde valiliklerce alınmış toplantı ve gösteri yasakları ve izne bağlama kararları olduğuna dikkat çekti.

25 ilden sadece 2 valiliğin seçim çalışmalarını yasak kapsamı dışında bıraktığını söyleyen Türkdoğan, nitekim bugüne kadar biri bağımsız 3’ü HDP’li olan 4 milletvekili adayının barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alındığını söyledi. Türkdoğan, “OHAL KHK’leri ile HDP-DBP’li 94 belediyeye el konulması, 64 belediye eş başkanının tutuklu bulunması, yüzlerce HDP-DBP’li il ve ilçe eş başkanlarının tutuklu bulunması, Selahattin Demirtaş dahil 10 milletvekilinin halen tutuklu olması özellikle HDP aleyhine adil ve dürüst seçim ilkesinin ciddi olarak ihlal edildiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş hakkında kesinleşmiş hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen tutukludur ve diğer adaylarla eşit fırsatlarla seçilme hakkından mahrum bırakılmıştır” dedi.

48 SALDIRI VE ENGELİN 30'U HDP'YE

Seçim kararı alındığı tarihten düne kadar gerçekleşen 48 engelleme ve saldırı vakası mevcut

HDP’ye yönelik 30 müdahale veya saldırı gerçekleşmiştir. Güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen 6 parti çalışmasında 39 kişi, partililere yönelik olarak da 101 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanmıştır. Sivil gruplar tarafından gerçekleştirilen 16 saldırıda 3 yurttaş yaralanmıştır. HDP yönelik 5 vakada ise zabıta, kaymakam veya diğer kamu görevlileri tarafından engelleme gerçekleşmiştir.

HDP'ye yönelik saldırılarda herhangi bir saldırganın gözaltına alınması gibi tespite ulaşılamadı.

KAMU GÖREVLİLERİ DE SALDIRI VE ENGELLEMEDE YER ALIYOR

İyi Parti’ye yönelik 8 engelleme veya saldırının gerçekleşti. Bunların üçü sivil gruplar tarafından yapıldı ve 8 kişi gözaltına alındı. 11 kişinin de yaralandı. Partiye yönelik diğer engellemelerin biri kaymakamlık, biri güvenlik güçleri, biri zabıta ve ikisi de belediye yetkilileri tarafından gerçekleşti.

CHP’ye yönelik 5 engelleme veya saldırı gerçekleşti. Bunlardan üçü sivil gruplar, tarafından yapıldı ve sadece bir kişinin gözaltına alındı. Güvenlik güçleri CHP’nin bir etkinliğine müdahale etti.

Saadet Partisi’ne yönelik 4 engelleme veya saldırı oldu. Bunlardan biri kaymakamlık tarafından partinin stand açmasının engellenmesi, diğer ikisinin de sivil saldırılar şeklinde gerçekleşti. Siviller tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda 7 yurttaş yaralandı.

AKP’ye ise yalnızca bir sivil saldırı gerçekleşti.

‘OY KULLAN VE SAHİP ÇIK ÇAĞRISI’

Türkdoğan, OHAL'in huzur ve güvenliği sağladığını savunan hükümete saldırıları engellemesi çağrısında bulundu. Türkdoğan, İHD ve Bağımsız Seçim izleme Platformu olarak 24 Haziran Genel Seçimleri’nde de uluslararası kriterlere uygun Bağımsız Seçim Gözlemi yapacaklarını duyurdu. Tüm seçmenleri oy kullanmaya ve oylarına sahip çıkmaya davet eden Türkdoğan, 24 Haziran 2018 günü İHD genel merkezi, şube ve temsilciliklerinin açık olacağını ve olası ihlallere karşı başvuru alınacağını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Bolu ve Bursa'da HDP'ye saldırılar düzenlendi

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 14:29

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