'Muhalefetin seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na saldÄ±rÄ±larÄ± iktidarÄ±n dili kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yor'

24 Haziran'a giderken muhalefete yÃ¶nelik baskÄ± ve saldÄ±rÄ±lar arttÄ±. CHP, HDP, Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi yÃ¶neticileri iktidarÄ± sorumlu tutuyor.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Zaten OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda gidilen 24 Haziran seçimlerine sayÄ±lÄ± günler kala muhalefete yönelik baskÄ± ve saldÄ±rÄ±lar da artÄ±yor. Son olarak dün Bolu’da seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda parti binalarÄ±na bayrak asmak isteyen HDP’liler ülkücü bir grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

HDP seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ± yaÅŸayan tek parti deÄŸil. Muhalefette yer alan tüm partiler bu saldÄ±rÄ±lardan nasibini aldÄ±, alÄ±yor. Bugüne kadar çeÅŸitli saldÄ±rÄ± ve baskÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan CHP, HDP, Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi yöneticileri, yaÅŸananlardan iktidarÄ± sorumlu tutuyor. Ä°ktidarÄ±n kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir dil kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen parti yöneticileri, bunun nedeninin “kaybetme korkusu” olduÄŸunu ifade ettiler.

Bolu ve Bursa'da HDP'ye saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendi

HDP: MUHALEFET DAYANIÅžMA GÖSTERMELÄ°

FotoÄŸraf: MA

Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n rahat bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n sorumluluÄŸun hükümete ait olduÄŸunu hatÄ±rlatan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ÅŸöyle devam etti: “SandÄ±kta koltuÄŸu kaybetme tehlikesini görünce gerilim siyasetine tenezzül ediliyor. Yani en yukarÄ±da gerilim siyaseti yürütülünce, sokakta da, toplumda da bu tür geliÅŸmeler kaçÄ±nÄ±lmaz hale geliyor. DolayÄ±sÄ±yla bunu sadece bir grup insanÄ±n tahammülsüzlüÄŸü gibi tarif etmek doÄŸru deÄŸil. Bu sistematik bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Muhalefettin dayanÄ±ÅŸmasÄ± ve ortak demokratik bir duruÅŸ geliÅŸtirmesi gerekir.” Bilgen, partilerine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n HDP’lileri ve HDP seçmenini daha kararlÄ±, daha dirençli yapacaÄŸÄ±nÄ±, korkuya ve yÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸa fÄ±rsat vermeden çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüteceklerini belirtti.

CHP: SORUMLUSU ERDOÄžAN’IN KULLANDIÄžI DÄ°L

FotoÄŸraf: DHA

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Engin Altay, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ötekileÅŸtirici, kamplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± dilin yerellerdeki seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na saldÄ±rÄ± olarak yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Altay, “Bu saldÄ±rÄ±lar ErdoÄŸan’Ä±n dili deÄŸiÅŸmediÄŸi sürece sürecek. Sorumlusu direk deÄŸil ama endirekt olarak Tayyip ErdoÄŸan’dÄ±r” dedi.

SandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± meselesine de deÄŸinen Altay, “Bir yandan diyorlar ki, biz terörü bitirdik. Bir yanda da terörü bahane göstererek, aynÄ± apartmanda oturan seçmenleri farklÄ± sandÄ±klara ya da sandÄ±klarÄ± baÅŸka yerlere taÅŸÄ±yorlar. Ak Partinin iktidardan düÅŸeceÄŸi kesin, sandÄ±k taÅŸÄ±yarak, aynÄ± apartmandaki seçmenleri farklÄ± sandÄ±klara koyarak bu sonu engelleyemez” diye konuÅŸtu.

Ä°YÄ° PARTÄ°: Ä°KTÄ°DARIN ÇARESÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ°N BELÄ°RTÄ°SÄ°

FotoÄŸraf Ä°lay Aksoy'un Twitter hesabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

OHAL koÅŸullarÄ±nda seçime gidildiÄŸini belirten Ä°YÄ° Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ä°lay Aksoy, hükümetin toplumsal güvenlik gerekçesiyle OHAL’i sürekli uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Ama ona tezat olarak, kendisinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki bütün muhalif partilere saldÄ±rÄ±larÄ± bir ÅŸekilde tolere ediyor” dedi . Hiçbir partinin seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±na bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸmesini istemediklerini belirten Aksoy, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Sadece muhalefetteki partilere saldÄ±rÄ± yapÄ±lmasÄ± insanÄ±n kafasÄ±na çok ciddi soru iÅŸaretleri getiriyor. Seçim yaklaÅŸtÄ±kça, halkÄ±n ilgisi artÄ±kça, muhalefet arttÄ±kça, halkÄ±n talebi deÄŸiÅŸimden yana oldukça, iktidarÄ±n duruÅŸu, muhalefete karÅŸÄ± sertleÅŸiyor.” BasÄ±nÄ±n da partilerine yönelik ambargo uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aksoy, bütün engellemelere karÅŸÄ±n halkÄ±n bir deÄŸiÅŸim istediÄŸini, iktidarÄ±n bu isteÄŸi gördüÄŸünü, artan saldÄ±rÄ±larÄ±n da “Ä°ktidarÄ±n çaresizliÄŸinin belirtisi” olduÄŸunu ifade etti.

SAADET PARTÄ°SÄ°: SADECE MANÅžETTEN Ä°BARET HALE GELDÄ°LER

FotoÄŸraf: Tunca ÖÄŸreten

Saadet Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Atik AÄŸdaÄŸ da Cumhur Ä°ttifakÄ±’nda yer alan partilerin seçimde, kutuplaÅŸtÄ±ran, düÅŸmanlaÅŸtÄ±ran, muhataplarÄ±nÄ± küçümseyen bir dil kullandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Bu kavgacÄ± dilin tabana da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AÄŸdaÄŸ, “Cumhur Ä°ttifakÄ± içerisindeki partiler kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda da kendi araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda da kaybettiklerini görüyorlar muhtemelen. HÄ±rçÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bir baÅŸka sebebi de bu kaybetme endiÅŸesi ve kaybetmenin verdiÄŸi psikolojik tutum ve davranÄ±ÅŸ diyebiliriz” diyerek, kamuoyunu tutum almaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Seçim ÅŸartlarÄ±nÄ±n Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n içerisindeki partilere yarar bir ÅŸekilde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AÄŸdaÄŸ, ÅŸöyle devam etti: “Seçim tarihinin belirlenme süreci, OHAL’de yapÄ±lmasÄ±, yapÄ±lan kanun düzenlemelerinin tamamen bu iki partinin isteklerine uygun gitmesi, baÅŸta kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan TRT olmak üzere ana akÄ±m medyanÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve onlarÄ±n muhalefeti görmemesi veya gördüÄŸünde sadece yalan iftira amaçlÄ± haberlerle görmesi gibi durumlar var. Ak Parti’li yöneticiler ‘ManÅŸetlere karÅŸÄ± geldik’ diye söylüyorlar. Åžimdi ise sadece manÅŸetten ibaret hale geldiler.”

SeÃ§im GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ (5 Haziran 2018)-Muhalefete yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor

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