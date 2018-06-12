Ã‡ocuk Ä°ÅŸÃ§iliÄŸiyle MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼: Ã‡ocuklarÄ±n hayalleri bile Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸ

Ä°zmir'de yaÅŸlarÄ± 11 ila 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Ã§ocuk iÅŸÃ§ilerin hayalleri yetiÅŸkinlerle aynÄ±: DÃ¼zenli bir iÅŸ ve daha fazla Ã¼cret...

Metehan UD

Ä°zmir

Bugün Dünya Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi ile Mücadele Günü. Ä°zmir’de görüÅŸtüÄŸümüz, yaÅŸlarÄ± 11 ila 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen çocuk iÅŸçilerin hayalleri yetiÅŸkinlerle aynÄ±. Kalem yerine makas tutan, teneffüs yerine molalara çÄ±kan çocuk iÅŸçilerin tek hayali düzenli olarak çalÄ±ÅŸabilecek iÅŸ ve biraz daha fazla ücret.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, artan çocuk iÅŸçiliÄŸine dikkat çekmek ve farkÄ±ndalÄ±k yaratmak için 2002 yÄ±lÄ±nda 12 Haziran’Ä± Dünya Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi ile Mücadele Günü olarak kabul etti. Öte yandan Türkiye de 2018 yÄ±lÄ±nÄ± Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi Ä°le Mücadele YÄ±lÄ± ilan etti. Ancak ilan edilen tarihler, bakanlÄ±klarÄ±n lüks otellerin salonlarÄ±nda düzenledikleri çalÄ±ÅŸtaylar ve hayatÄ±n içinde yer bulamayan çeÅŸitli projeler çocuk iÅŸçiliÄŸini önlemekten uzak görünüyor.

Suriyeli mültecilerin geliÅŸiyle birlikte çocuk iÅŸçiliÄŸi daha da artarken DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ± nisan ayÄ±nda açÄ±klanan rapora göre Türkiye’deki çocuk iÅŸçi sayÄ±sÄ± 2 milyona yakÄ±n.

Ä°zmir’de ise çocuk iÅŸçiler kent merkezinde IÅŸÄ±kkent AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesindeki atölyelerde ya da mahalle içlerindeki tekstil atölyelerde, kÄ±rsalda ise tarlalarda çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Son 5 yÄ±lda 319 Ã§ocuk iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

11 YAÅžINDAKÄ° ÇOCUKLAR ÇALIÅžIYOR

Çocuk iÅŸçiliÄŸin yaygÄ±n olduÄŸu Ä°zmir’in Konak ilçesinde tekstil atölyelerinin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu Basmane bölgesindeyiz. TanÄ±dÄ±k birini devreye sokarak izin aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z patronlarÄ±n atölyelerine girebildik. “Merdiven altÄ±” olarak tabir edilen kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± atölyelerin hemen hemen hepsinde en az 2 bazen de 5’i bulan çocuk iÅŸçi ile karÅŸÄ±laÅŸmak mümkün. YaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ± ise 11 ila 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Daha çok ip temizleme ve getir götür iÅŸlerini yapan çocuk iÅŸçiler gün boyu ayakta. Sabah sekiz buçukta baÅŸlayan mesai akÅŸam 6’ya kadar sürüyor. ÇocuklarÄ±n bir kÄ±smÄ± ise okul süresince sabah okula, öÄŸleden sonra atölyeye gidiyor. Çocuk iÅŸçilerin haftalÄ±ÄŸÄ± ise 200-250 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Atölyelerde dikkat çeken bir nokta ise patronlarÄ±n ya da atölyede çalÄ±ÅŸan en az bir iÅŸçinin çocuklarla olan akrabalÄ±k baÄŸÄ±.

Makinelerin baskÄ±n gürültüsü altÄ±nda Suriyeli ve Türkiyeli çocuk iÅŸçilerle konuÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çocuklar ilk baÅŸta konuÅŸmaya çekinseler de sonrasÄ±nda anlatmaya baÅŸlÄ±yorlar. Çocuk iÅŸçiler ne 12 Haziran Dünya Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi ile Mücadele Günü’nden haberdarlar ne de Hükümetin 2018 yÄ±lÄ±nÄ± Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi ile Mücadele YÄ±lÄ± ilan etmesinden. Atölyelerinde devletten kimseyi görmemiÅŸler.

Saya tezgahlarÄ±nda dÃ¼ÅŸe yatan Ã§ocuklar...

‘HAFTALIK EVÄ°N GÄ°DERLERÄ°NE’

15 yaÅŸÄ±nda olan Suriyeli Azad, 4 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de olduÄŸunu ve geldikten bir süre sonra çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Türkiye’de okula gidemediÄŸini dile getiren Azad, babasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ±n düÅŸük olmasÄ±ndan dolayÄ± çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. HaftalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kiraya, faturalara ve evin masraflarÄ±na gittiÄŸini belirten Azad’Ä±n eline para geçmiyor. Okumak isteyip istemediÄŸini sorduÄŸumuz Azad, tek isteÄŸinin düzenli bir iÅŸ, biraz daha fazla maaÅŸ olduÄŸunu söylüyor. En büyük kardeÅŸ olmanÄ±n sorumluluÄŸunu da taÅŸÄ±yan Azad “2 kardeÅŸim var ve en azÄ±ndan onlar okuyabiliyor ÅŸimdilik” diyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘BURADA HAYATTA KALMA ÅžANSI VAR’

Diyar ise 11 yaÅŸÄ±nda ve yaklaÅŸÄ±k bir ay önce Afrin’deki çatÄ±ÅŸma ortamÄ±ndan kaçarak, ablasÄ± ve eÅŸiyle birlikte Türkiye’ye gelmiÅŸ. Ailesinin hâlâ Afrin’de olduÄŸu endiÅŸesiyle fotoÄŸrafÄ±nÄ±n çekilmemesini isteyen Diyar çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayalÄ± birkaç hafta olmuÅŸ. Diyar, atölyenin en küçüÄŸü ve sürekli bir koÅŸuÅŸturmaca içinde. Diyar, haftalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± da Suriye’ye göndermek zorunda kalÄ±yor. Diyar’la iÅŸ yoÄŸunluÄŸundan dolayÄ± çok konuÅŸamÄ±yoruz. Diyar, Türkiye’de okula gitmeyi düÅŸünmediÄŸini de ifade ediyor. Diyar’la tercümanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapan Azad ise “Orada ölümden kaçtÄ± burada en azÄ±ndan hayatta kalma ÅŸansÄ± var” diyor.

HAYALÄ°; MAKÄ°NENÄ°N BAÅžINA GEÇMEK

BaÅŸka bir atölyede ise Türkiyeli çocuk iÅŸçi Yakup’la konuÅŸuyoruz. 16 yaÅŸÄ±ndaki Yakup yÄ±llardÄ±r hem okuyor hem de çalÄ±ÅŸÄ±yor. Okulun son haftasÄ±nda ise tam gün çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. NotlarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Yakup umutlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karnesini çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için almaya gidemediÄŸini söylüyor. 12 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸinin pazartesi günü çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Yakup, “Ne yapalÄ±m çalÄ±ÅŸmaktan baÅŸka bir durumumuz yok. Belki kardeÅŸlerim okur. Babam da marangozda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Düzenli maaÅŸ alamÄ±yor” diyor. Okumak isteyip istemediÄŸini sorduÄŸumuz Yakup, okuma hayalinden vazgeçtiÄŸini, makinenin baÅŸÄ±na geçerek daha fazla ücret almak istediÄŸini belirtiyor.

4 karede Ã§ocuk iÅŸÃ§ilik

FotoÄŸraf: Murat Usubaliev/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:33

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