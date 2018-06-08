Vizyonda bu hafta (8 Haziran 2018 Cuma)

Bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 yeni film vizyona girdi. Jurassic World: Yıkılımış Kırallık ve Ayin, haftanın popüler yapımlarından.

Bu hafta 2'si yerli 9 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. Jurassic World: Yıkılmış Kırallık, yüksek prodüksiyonu ve bol gösel efektleri ile aksiyon dalında, gösterime girmeden uzun süre önce adından söz etirmeye başlayan ve hakkında son yılların en iyi korku filmi olduğu iddiaları ortaya atılan Ayin (Hereditary) ise gerilim dalında öne çıkan yapımlar. Yerli filmler ise Vine fenomeni olarak tanınan Halil Söyletmez'in ikinci filmi Cumali Ceber 2 ve Adem Uğur'un yönettiği haftanın cinli-perili film kontenjanından olan Zohak.

THE BOOKSHOP

1950 İngiltere’sinde eşini kaybetmenin acısını yüreğine gömerek hayatında yeni bir sayfa açan Florence Green, bir sahil kasabasında kitapçı açmaya karar verir. Başlarda her şey yolundadır hatta Florence Green, kasaba halkına ödünç kitap vererek kitapçıyı kütüphaneye bile çevirmiştir. Ne var ki kasabadan bir kadınının da kitapçı olan tarihi bina ile ilgili Florence’ın bilmediği başka planları vardır ve bunları gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Yönetmen: Isabel Coixet

Oyuncular: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, Hunter Tremayne

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM (YIKILMIŞ KIRALLIK)

Tema parkı ve lüks tatil yeri olarak bilinen Jurassic World, dinozorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Nublar Adası yeryüzündeki son dinozorların ormanlarına sığındığı, insanlar tarafından terk edilmiş bir yer haline gelmiştir. Adanın uykuda olan yanardağı birden harekete geçince Owen ve Claire adada kalmakta olan son dinozorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır.

Yönetmen: J. A. Bayona

Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell

BORG MCENROE

Film, dünyanın en iyi iki tenisçisinin yirmili yaşlarının başında, kariyerlerine mahkum oluşunu anlatıyor. Tenis camiası tarafından ticarileştirilmiş iki karikatür: “Buz Borg” ve “Süper Velet”; daimi olarak birbirinin zıttı olmaya indirgenmiş “Buz ve Ateş”. 1980 Wimbledon Turnuvası’nda iki rakip, yaşadıklarını anlayabilecek tek kişinin, rakibi olan diğeri olduğunu fark eder.

Yönetmen: Janus Metz

Oyuncular: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, Tuva Novotny

HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM (SİHİRLİ MÜZE)

En büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamak olan Harvie, cesur ve afacan bir çocuktur. En büyük hayali, sevdiği oyunda puan rekorunu kırmak ve birinci olmaktır. Bir gün babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi’nin yıkılacağını öğrenince arkadaşı Monica ve köpeği Jerry ile gizlice müzeye girerler. Ancak müzedeki her şey canlanınca bilgisayar oyunlarında bile görülemeyecek ilginç bir maceranın içine girerler.

Yönetmen: Martin Kotik

Seslendirenler: Martin Dejdar, Ota Jirak, Martin Klasek, Jiri Labus

HEREDITARY (AYİN)

Bir korku filmi olan Ayin, Graham ailesinin tüyler ürpertici hikâyesine odaklanıyor. Ailenin en yaşlı üyesi esrarengiz anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie, soy ağaçlarının uğursuz ve korkunç detaylarını keşfetmeye başlar. Aile üyeleri ardı ardına kötü ve uğursuz olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro

STATUS UPDATE (DURUMUNU GÜNCELLE)

Kyle, annesiyle birlikte taşındığı yeni evine ve okuluna uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Günün birinde telefonuna sihirli bir uygulama yükler. Paylaştığı tüm gönderilerin gerçek hayatta olmasını sağlayan bu uygulama Kyle’ın hep istediği “mükemmel” hayata sahip olması için harika bir fırsattır. Ancak yaptığı bir birkaç güncellemeden sonra gerçek mutluluk için bir an önce kendi fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini anlar.

Yönetmen: Scott Speer

Oyuncular: Ross Lynch, Olivia Holt, Harvey Guillen, Courtney Eaton

ANCHORS UP (SEVİMLİ TEKNELER)

Büyük bir fırtına sırasında Büyük Liman’dan çağrı alan genç kurtarma botu Elias, cesurca bir kurtarma operasyonu yapar ve başarısı karşısında kahraman ilan edilir. Elias, Büyük Liman’da çalışmaya başlayabileceğini öğrendiğinde çok mutlu olur. Elias, burada yerel bir çetenin yasa dışı bir maden çıkardığını keşfeder ve bu operasyonu ortaya çıkarmak ister.

Yönetmen: Simen Alsvik, William Ashurst

Seslendirenler: Samsaya, Henriette Steenstrup, Fridtjov Saheim, Svein Roger Karlsen

ZOHAK

İnsanlara musallat olan kötü huylu cinleri kovmayı amaç edinmiş Rüstem, tehlikeli bir cin tarafından cinnet geçirmeye sevk edilir. Altı yaşındaki kızı Canan’ın gözü önünde karısını öldürdükten sonra cini bir kutuya hapsedip göle atar. Yaptığının dehşetine dayanamayan Rüstem, yine kızının gözü önünde kendini öldürür. Yıllar geçer, arkadaşları göl kıyısında buldukları kutuyu Canan’a hediye edince olaylar korkunçlaşır.

Yönetmen: Adem Uğur

Oyuncular: Erkan Çelik, Seda Kement, Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman

CUMALİ CEBER 2: ALLAH SENİ ALSIN

Cumali Ceber, büyük oğlu Cevher’e kız isteme hazırlığındayken arsası dedesine ait olan mahalledeki huzurevinin yıkılacağını öğrenir ve mahalleliye bu yıkıma engel olacağının sözünü verir. Dedesi ise yıllar önce kendisine emanet ettiği köstekli saati geri getirmesi durumunda arsayı satmaktan vazgeçeceğini söyler ancak Çetin Enişte, saati Cumali’den gizlice almış ve Pırıl’a hediye etmiştir.

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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