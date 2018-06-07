Ahlat AÄŸacÄ±â€™nÄ± alkÄ±ÅŸlarken...

ErcÃ¼ment Akdeniz Nuri Bilge Ceylan'Ä±n Ahlat AÄŸacÄ± filmini yazdÄ±: Memleketin kendini kapatmasÄ±na, evrensele sÄ±rt dÃ¶nmesine karÅŸÄ± bir Ã§Ä±ÄŸlÄ±ktÄ±r.Â

Ercüment AKDENÄ°Z

Ahlat AÄŸacÄ±, bir film izlemiÅŸ olmaktan çok, bir roman bitirmiÅŸ olmanÄ±n hissini uyandÄ±rÄ±yor insanda. Üç saatte izlenmiÅŸ gibi de deÄŸil hani, üç ayda okunmuÅŸ bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± var bu filmin. Ä°zleyenler, yorgun; yorgun olduÄŸu kadar birbiriyle çatÄ±ÅŸan düÅŸüncelerle çÄ±kÄ±yorlar salonlardan.

Huysuz, uyumsuz, düzensiz-ÅŸekilsiz ve hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar aksi bir aÄŸaç türü ahlat aÄŸacÄ±. TÄ±pkÄ± filmin ana karakteri Sinan Karasu gibi. Öyle ya, sudan çÄ±kmÄ±ÅŸ balÄ±k gibidir diplomalÄ± iÅŸsizler; üniversite bitirip taÅŸraya hayatÄ±n çÄ±plak/çarpÄ±k kollarÄ±na dönerlerken. Kaba sÄ±ÄŸmazlÄ±klarÄ± da bundandÄ±r, huysuzluklarÄ± da. Bir savunma mekanizmasÄ±dÄ±r çünkü aksilik/asilik; kötürümmüÅŸ gibi duran her bir dalÄ± direnç yüklüdür aÄŸacÄ±n.

SaÄŸlam tek çarkÄ± bulunmayan ÅŸu bozuk düzeni metropol kentlerden ibaret sayanlara da okkalÄ± bir tokattÄ±r Ahlat AÄŸacÄ±. TaÅŸraya kaçÄ±ÅŸta yaratana, sanata/sanatçÄ±ya, aydÄ±na, yazara, aydÄ±nlanana yer yoktur çünkü! Ä°ÅŸ de yoktur orada, aÅŸ da, düzenli bir maaÅŸÄ± yoktur çünkü atanamayan öÄŸretmenlerin. SÄ±rtÄ±nÄ± dayayacak bir ‘dayÄ±’, itibarÄ± azÄ±cÄ±k paylaÅŸacak ünlenmiÅŸ bir sanat ‘adamÄ±’ da yoktur onlara! Ne ya-par-sÄ±n...

TaÅŸrada her bir ev memlekettir. Babalar ganyan bayilerde umut tüketirken evin elektrikleri kesiktir misal. Ana, süpürge ettiÄŸi saçlarÄ±yla, evin direÄŸi olamasa da kÄ±rÄ±k direÄŸi destekleyendir. Ve güven yok oldukça evde/memlekette, ÅŸüphe, aÄŸaç kurdu gibi ruhu kemiriverir.

Ahlat AÄŸacÄ± taÅŸrada kimi zaman bir imam atÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r: ganyan bataÄŸÄ±na saplanÄ±p kalanlarÄ± imana çaÄŸÄ±ran imamlarÄ±n. Ne ki imam maaÅŸÄ±, memleketin en büyük kumar oyunundan kesilen vergilerle tamamlanÄ±r. Åžekilcisi de birdir mahalle imamÄ±nÄ±n, reformcusu da: bir tek akÄ±llÄ± telefonu elden düÅŸmesin yeterdir!

“Milli” olmayanÄ±n yerli olamayacaÄŸÄ±, yerli edebiyattan sayÄ±lmayacaÄŸÄ± katÄ± ve acÄ±masÄ±z bir hikayedir Ahlat AÄŸacÄ±. Ama ‘kaderi’ yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir kez; ahlat aÄŸacÄ± reddi teslimiyettir! Tek bir kiÅŸi okumasa da; yaÄŸmur yemiÅŸ kitaplar fakir bir köÅŸede küflenip kalsa da o boyun eÄŸmeyendir.

Ahlat AÄŸacÄ± iki finalli çorak bir kuyu sahnesidir: Pes etmek! Ya da son nefese dek hayat kaynaÄŸÄ±nÄ± aramaya devam etmektir. Tercih izleyenindir...

KarÄ±nca sürüleri içinde unutulmuÅŸ bir beÅŸiktir Ahlat AÄŸacÄ±; körpe bebenin burun deliklerine girip çÄ±kan kadersizliktir. Fonda küçük bir televizyon kutusu; ve o kutuda cÄ±zÄ±rdayan ‘yeni Türkiye’dir. Fakat ümitsiz deÄŸildir asla o. Yine bir televizyon ekranÄ±ndan, YÄ±lmaz Güney sinemasÄ±na selam çakan, sÄ±msÄ±kÄ± bir göndermedir.

Peki ya kurtuluÅŸ?

KaranlÄ±ÄŸÄ±n ucundaki ya da kuyunun dibindeki o çÄ±lgÄ±n Ä±ÅŸÄ±k nerededir?

HalkÄ±n kendi öz gücünde midir...

Yoksa bir kitapçÄ± dükkanÄ±ndan çÄ±karken Sinan; Çan sokaklarÄ±ndan birini süsleyen Türk ve Avrupa BirliÄŸi bayraklarÄ±nÄ±n emsal-i kader birliÄŸinde mi?

Filmde mesaj net ve berrak deÄŸildir. Hele de göze sokulurmuÅŸ gibi hiç deÄŸildir.

Ahlat AÄŸacÄ±...

Memleketin kendini kapatmasÄ±na, evrensele sÄ±rt dönmesine karÅŸÄ± bir haykÄ±rÄ±ÅŸ, bir çÄ±ÄŸlÄ±ktÄ±r.

Bir gerçeklik fotoÄŸrafÄ±dÄ±r.

Yönetmen Ceylan ve ekibi bu açÄ±dan hem saygÄ±yÄ± hem de alkÄ±ÅŸÄ± fazlasÄ±yla hak etmektedir.

Ne ki onda devrimci bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu arayanlar, diyalektiÄŸi Tolstoy’u okuyan Rus devrimcileri gibi kullanmadan bu yola tevessül etmemelidir.

Çünkü çÄ±plak gerçekliÄŸi kadercilikten kurtarmanÄ±n ve kör kuyunun dibindeki suya ulaÅŸmanÄ±n baÅŸkaca yolu yoktur.

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