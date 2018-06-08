Gezici'nin 24 Haziran anketine göre cumhurbaşkanı 2.turda belirlenecek

Gezici Araştırma'nın 24 Haziran seçimlerine dair anketine göre cumhurbaşkanı 2. turda belirlenecek. Parlamento seçimlerindeyse çoğunluk sağlanamıyor.

Gezici Araştırma Şirketinin 24 Haziran seçimlerine dair yaptığı son ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalıyor, parlamentoda ise AKP-MHP-BBP ittifakı çoğunluğu sağlayamıyor.

Diken'in aktardığı habere göre ankete dair bilgiler Reuters haber ajansıyla paylaşıldı. 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6 bin 811 katılımcıyla 25-26 Mayıs'ta yapılan ankete katılanların yaklaşık yarısı kadın.

Kararsızların oylarının dağıtılması sonucunda cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.7, Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce'nin ise yüzde 25.8 oy aldığı belirtiliyor. İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in yüzde 14.4, HDP'nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş'ın yüzde 10.1, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0.6, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'in ise yüzde 0.4 oy almasının beklendiği aktarılıyor.

Milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı yüzde 48.7, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 38.9 oya ulaşıyor.

Ankette HDP'nin yüzde 11.5 oy oranına ulaşarak barajı aştığı belirtiliyor. Bu sonuçlarla AKP ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor.

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BAŞKANLIK REFERANDUMUNDA RESMİ SONUÇLARI BİLMİŞTİ

Gezici Araştırma Şirketi, 16 Nisan Başkanlık Referandumunda 'Evet' oylarını yüzde 51.3, 'Hayır' oylarını yüzde 48.7 olarak resmi sonuçlara çok yakın şekilde(Evet yüzde 51.4'tü) tahmin etmişti. 1 Kasım seçimlerinde Gezici, AKP'yi yüzde 43'te göstermişti. AKP, tüm anket şirketlerini yanıltarak yüzde 49.4 oy almıştı. (HABER MERKEZİ)

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