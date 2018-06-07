Mehmet Uçum: Parlamentoyu muhalefet alırsa seçimler tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin seçilmesi halinde seçimlerin tekrarlanabileceğini söyledi

Bloomberg ajansı, Erdoğan'ın Başdanışmanı Uçum'un, 24 Haziran'da mecliste muhalefetin üstünlük sağlaması halinde yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söylediğini yazdı. Uçum ise muhalefet kazanırsa yeniden seçime gidilir gibi bir ifade kullanmadığını açıklayıp, Bloomberg'i yalanladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD’li Bloomberg haber ajansına konuşan Uçum, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’deki seçmenin parlamentoda AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile işbirliğine girmeyi reddeden bir muhalefeti seçmesi durumunda Türkiye’de seçimlerin tekrarlanabileceğini belirtti.

Uçum “Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını’ istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir” diye konuştu.

“Bunun son çare” olacağını söyleyen Uçum bu tür bir sonucun ülkeyi çıkmaza sokacağını ifade etti. Uçum, “Bu seçimler Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz” dedi.

Uçum Erdoğan ve AKP’nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek “rasyonel” karar vereceğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 00:05

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