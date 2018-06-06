Zerrin Güngör'ün Erdoğan ile çay toplaması özel hayatmış

Danıştay, Erdoğan ile çay toplayan, OHAL’i ve KHK’leri savunan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkındaki şikayeti işleme koymadı.

Danıştay, Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat İsmail Sami Çakmak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çay toplayan, OHAL’i ve KHK’leri savunan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkındaki şikayetini işleme koymadı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat İsmail Sami Çakmak, Rize’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çay toplayan, bir toplantıda "OHAL ve KHK'ler hak ve özgürlüklere sınırlama getirmemiştir" diyen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü Danıştay Başkanlık Kurulu’na şikayet etti. Dilekçede, Güngör’ün eylemlerinin 'yüksek hakimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmadığı' belirtilerek hakkında soruşturma başlatılması istendi.

Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, 8 Kasım 2017’de avukat Sami Çakmak’a gönderdiği yazıda, Danıştay Başkanlık Kurulu’nca yapılan inceleme sonucunda, Zerrin Güngör’ün eylemlerinin "zikredilen yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin uygun görülmediğine karar verildiğini bildirdi.

Ancak Gençbay, yazının ekinde Başkanlık Kurulu kararını göndermedi. Avukat Çakmak, bu karara itiraz edebilmek için söz konusu Danıştay Başkanlık Kurulu kararının kendisine tebliğ edilmesini istedi.

Bu kararlara dayanak yapılan inceleme raporları ve diğer belgelerin tebliğ edilmesi yolundaki talebi reddeden Gençbay, şu gerekçeleri öne sürdü:

“Söz konusu kararlar disiplin soruşturmasına ilişkin olup; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 19’uncu maddesi gereği açıklanması halinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak nitelikte olması, yine aynı kanunun 21’inci maddesi uyarınca açıklanması halinde kişinin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine, iş ve meslek yaşamına haksız müdahale oluşturacak belge niteliğinde olması nedeniyle bilgi edinme hakkının kapsamı dışında bulunduğundan, ilgili başvurunuz hakkında mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” (HABER MERKEZİ)

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargı güvensizliğini yoğunluğa bağladı

AKP’nin Zerrin Güngör başvurusuna ret

HSK, Danıştay Başkan Zerrin Güngör'ün kızını Yargıtay’a atadı

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 08:19

www.evrensel.net