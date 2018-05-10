Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargı güvensizliğini yoğunluğa bağladı

150 yıllık Danıştay’ın Başkanı Zerrin Güngör'ün konuşması tepki çekti: Siz kuralları uygulamazsanız yoğunluk bahanesinin arkasına sığınırsınız.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, yargıya olan güvensizliği iş yükü ve mahkemeler arası yorum farkına bağladı. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Güngör’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde düğmesi olmayan cüppeyi iliklemeye çalışmasını kızının da mesleğe başlamasından bir gün sonra Yargıtay tetkik hakimliğine terfi ettirilmesini hatırlatarak, “Siz evrensel hukuk kurallarını uygulamazsanız yoğunluk bahanesinin arkasına sığınırsınız. Ancak hukukun üstünlüğüne uygun davransanız, düğme olmayan cüppenizi iliklemeye çalışmazsanız, hukukun üstünlüğü için bir yol alabilirsiniz” dedi

Danıştay'ın 150. Kuruluş yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay'ın dayandığı en temel değerin adalet olduğunu söyledi. Adaletin her yerde, her koşulda uygulanması, yaşanması, aranması gereken müstesna bir değer olduğunu belirten Güngör, yargıya olan güvensizliği ise dosya yoğunluğu ile açıklamaya çalıştı.

HUKUKİ GÜVENLİK ENGELİ İŞ YÜKÜYMÜŞ

Güngör, “Yıllar içinde biriken dosyaların oluşturduğu iş yükü nedeniyle yargılamanın makul sürede sonuçlanması adil yargılanma hakkının davaların sonuçlanma süresinin öngörülememesi de hukuki güvenlik ilkesinin önünde ciddi bir engel olmuştur” dedi.

YORUM FARKI AÇIKLAMASI

Ayrıca istinaf sisteminin başarı ile uygulandığını ancak bu mahkemelerin bazı kararlarında yorum farkından kaynaklanan içtihat farklılıklarının ortaya çıkabildiğini söyleyen Güngör, “Unutulmamalıdır ki hukuki güvenlik ilkesi hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır. Benzer davalarda farklı yargı kararları yargıya olan güveni azaltarak hukuki belirsizlik oluşturacaktır. Danıştay ve bölge idare mahkemelerinin benzer davalarda hukuka uygun gerekçe göstermeksizin farklı sonuçlara ulaşmalarının kabulü mümkün değildir" diye konuştu.

Güngör, Danıştay'ın bütün bunları yaparken politik değerlendirmelerden kaçınacağını ve yalnızca kendisinden görüş istenen konuyu hukuka uygunluk, hizmet gerekleri ve kamu yararı yönleriyle ele alıp değerlendireceğini savundu.

'HUKUKSUZLUĞUN SEBEBİ BUNLAR DEĞİL'

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Danıştay Başkanı'nın açıklamasının çok yüzeysel olduğunu söyledi. İstinaf mahkemeleri kurulurken barolar olarak itiraz ettiklerini anlatan Canduran, “İstinaf mahkemelerinin her biri ayrı telden karar verecek ve yargı birlği oluşamayacak, bölgesel hukuklar yaratılacak, dedik. Ancak sonuç olarak istinaf mahkemeleri şişti. Her bölge kendine göre bir hukuk yaratarak Danıştaya gönderiyor ve Danıştay çözemiyor” dedi.

Ancak ülkedeki hukuksuzluğunun sebebinin bu olmadığını vurgulayan Canduran, hukukun zaten katledilmiş durumda olduğunu söyledi. Canduran, “Siz evrensel hukuk kurallarını uygulamazsanız bunların arkasına sığınırsınız. Ancak hukukun üstünlüğüne uygun davranırsanız, düğme olmayan cüppenizi iliklemeye çalışmazsanız hukukun üstünlüğü için bir yol alabilirsiniz. Böyle olunda hukuksal sorunların çözümünde istinaf mahkemeleri mesele bile olmaz. Danıştay başkanlığı bölge mahkemeleri kurulurken nasıl görüş verdi? Orada klişe sözlerle kimseyi tatmin edemezler. Ne sokaktaki vatandaşı ne de hukukçuları. Bağımsız yargı oluşmadığı içn basit sorunları suçlama gayreti içindeler” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:27

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