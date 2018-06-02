Yüz binlerce öğrencinin girdiği LGS sona erdi: Belirsizlik sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan, 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav sona erdi.

Sınav 976 merkezde, 3 bin 612 binada gerçekleşti.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapıldı. Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav, iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı. Sınavın, 50 soruluk sözel alandan oluşan birinci bölümü 75 dakika, 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü de 60 dakika sürdü.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltildi.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verildi. Bu sürede öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

Sınavın soru ve cevaplarının yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor. (AA)

Cumhurbaşkanı adaylarından LGS mesajları

LGS’YE GİREN ÇOCUKLARINI BEKLEYEN VELİLER: TERCİH VE YERLEŞTİRME BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Halil YILMAZ

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli İzmit’te bulunan Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nda sınavdan çıkacak çocuklarını bekleyen veliler ve sınava giren öğrencilerle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen sınavı konuştuk. Velilerin çoğunluğu TEOG’un kaldırılacağı açıklamasının öğrencilerde olumsuz etki yarattığı görüşünde hemfikir. Ama kimi veliler yeni sistemin çok da bir şey değiştirmediğini söylüyor. Sınavdan çıkan öğrenciler ise sözel bölüm sorularını beklenenden kolay bulduğunu ifade etti.

‘OLMAZSA ÖZELE GİDER’

Okulun bahçesinde bekleyen velilerden Murat Bozkurt, kaygılı olduklarını ifade ederek, “Valla çocuğu çok sıkıştırmadık, evde belirli saatlerde kendisi çalıştı. Dershaneye veya özel derse göndermedik. Sistem değişince biraz şaşırdık ama yine hazırlandı. İlk etapta biraz motivasyonu düştü ama destek olduk atlattı” dedi. Bazı okulların neden nitelikli okullar listesine koyulmadığını anlayamadıklarını anlatan Bozkurt “Eğer istediğimiz gibi olmazsa imkânlarımızı zorlayıp özel okula göndereceğiz. Allah’a şükür durumumuz iyi ama bu fırsat eşitsizliği yaratıyor maalesef” dedi.

‘DERSHANEYE GÖNDERDİK’

Zikriye Halıcı ise yeni sistemin olumsuz olduğunu düşünenlerden. “Eski sistemde çocuğum ‘kesinlikle fen lisesini kazanırım’ diyordu, şimdi onu diyemiyor” diyen Halıcı, “Sistemin değişmesi çok olumsuz etkiledi. Yaşayarak göreceğiz ama bu sene değiştirmeselerdi iyi olurdu, çocuklar TEOG’a alışmıştı” diye konuştu. Önce çocuklarını dershaneye göndermediklerini belirten Halıcı, “Sonradan toparlasın diye dershaneye göndermek zorunda kaldıklarını anlatarak “Zaman biraz az sınavda, özellikle sayısalda en az 10 dakika daha eklenmeliydi. Çocuğum saat tutup yapıyor, 5 soruyu yetiştiremiyor” diye konuştu.

‘BELİRSİZLİK HAKİM’

Sistemin değişmesiyle sıkıntı yaşadıklarını belirten velilerden biri de Haluk Taşçı. Sistem değişip çocuk bocalayınca, toparlaması için etütlere, ek derslere yolladıklarını anlatan Taşçı “Keşke değişiklik çocuğuma denk gelmeseydi” diyen Taşçı, yeni sistemin ne olduğunu bilmediklerini söyleyerek “Adrese dayalı sistem de sıkıntılı, ben evimi taşıdım neye göre seçimi yapacağız bilmiyoruz, belirsizlik hakim” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 10’LUK DİLİM ÇOK DÜŞÜK’

Hüseyin ve Sema Ahçı çifti ise Kocaeli’de nitelikli okul sayısının yetersizliğinden şikâyetçi. Sema Ahçı, yeni sistemin kendilerine yeni maliyetler çıkardığını, çocuklarının takviye almak zorunda kaldığını ifade edrek “Düzgün bir eğitim sistemi yok, ne zaman ne olacağı da belli değil. Çocuklar insanlıktan çıktı, yarış atına döndü adeta. Çocuk TEOG’a hazırlanmıştı, sistem değişince etkilendi. Zaten Kocaeli’de nitelikli okul sayısı yetersiz, 1 tane Anadolu Lisesi var, geri kalan hepsi İmam Hatip” dedi. Yüzde 10’luk dilimin çok düşük olduğunu düşünen Ahçı “Özel okulların yolu açılacak” diye konuştu.

‘TEOG’UN KALKMASINI BEN DE DESTEKLEDİM’

Sınavdan çıkan çocuklar ise ilk bölümü kolay bulduklarını ifade ederken sayısal bölümde sürenin yetmediğini belirttiler. Egehan Özsavan, “Bu kadar kolay olacağını hiç beklemiyordum, güzel geçti” dedi. İlk başta TEOG’a ve açık uçlu sorulara çalıştıklarını söyleyen Özsavan, “Sonra dengemiz değişti tabi, özel ders almaya başladım. Yine de iyi bir sistem, çok çalıştık, Milli Eğitim’e teşekkür ediyorum. Ben bir kolej sınavına girdim, kazandım, ona gideceğim galiba” diye konuştu. Esma Kolat ise, “Kolaydı, çok zor olacak demişlerdi. Yüzde 10’luk dilime girerim diye düşünüyorum” diye konuştu. Anne Aslıhan Kolat ise TEOG’un kalkmasını desteklediğini ifade ederek, “Küçük yüreklere bu kadar stres yüklememek lazım” diye konuştu.

SÜREKLİ DEĞİŞEN SİSTEME TEPKİ

Derya Dursun

İstanbul

İstanbul Eyüp’te Oğulcan Polat Anadolu Lisesi önünde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen veliler, yeni sistemin bir gecede ilan edilmesini eleştirerek, ‘sınavları kaldıracağız’ diye gelenlerin her sene yeni bir sınav getirdiğini belirtti.

‘SINAVLAR KALDIRILSIN’

Sınav sisiteminin değişmesinin kaygılarını arttırdığını anlatan veli Zümrüt Kalkan “Ne olacak ne bitecek ne sorulacak diye stres içinde sınava girdik. Bu değişiklikler hem bizi hem de çocuklarımızı yoruyor” dedi. Bütün sınavların kalkmasını isteyen Kalkan “Çocuklar yeteneklerine göre eğitim görsün. 3 çocuk annesi olarak söylüyorum. Eğitim değişmeli, sınavlar kaldırılmalı. 8 seneyi ya da 12 seneyi 2 buçuk saate sığdırmak çok mantıksız. Anaokul çağından başlayıp çocuklar yeteneklerine göre ilerletilmeli” diye konuştu.

‘KALICI GÜZEL BİR SİSTEM GEREK’

Bütün okulların kaliteli olması gerektiğini, eğitim sisteminin ise baştan sona değişmesi gerektiğini düşünen Öznur Suiçmez “Her eğitim öğretim döneminde bir sınav değişikliği oluyor. Kalıcı, güzel bir sistem koyarsınız yıllarca sürer” dedi. Çocuklar sınava girmesine rağmen sınava dair bir sürü belirsizliğin devam ettiğini, nasıl tercih yapacaklarının belli olmağını ifade eden Suiçmez “Parası olanlar çocuğunu daha iyi okullara gönderiyor. Bizim gibi orta gelirli ailelerin çocukları da sürünüyor.”

LGS Cumartesi: Çocuğunuza her koşulda yanında olduğunuzu hissettirin

ÇOCUKLAR SINAVA SORU TİPLERİNİ BİLMEDEN GİRDİ

Volkan Pekal

Mesut Baylav

Adana

Adana’da Meryem Aburrahimm Gizer Ortaokulu önünde sınava giren çocuklarını bekleyen veliler, sürekli değişen sınav sisteminin kaygıyı ve stresi arttırdığını söyledi. Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen Zübeyde Köse, sürekli sınav sisteminin değişmesinden şikayet ederek çocuğunun sınava, soru tiplerini bilmeden girmesine tepkiliydi.

'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, YİNE STRES VAR'

Çocuklara ‘ders çalış, az oyna, az uyu” dediklerini anlatan Zikriye Köse “Çocukların hayatları yok. Sürekli bir tempo var” dedi. Sınav soruları önceden belli olmadığı için çok stresli olduklarını anlatan Köse, “2 ay kala başka soru türleri çıkacak dediler ona hazırlandı çocuk. Verdiğimiz para, çalıştığı dersler, testler boşa gitti.” Sistem değiştirilirken daha dikkatli olunmasını isteyen Köse, “Okuyup atanamıyorlar. Oğlum liseyi bitirdi. Üniversite tercihi yapmadı. Üniversiteye gitse atanana kadar en az 6-7 yıl geçecek. Onun yerine polis olmaya karar verdi” dedi.

‘EVE YAKIN İYİ BİR OKUL YOKSA’

Melisa Sever ise çocukların deneme tahtası yapılmasına tepkili. Sınavda, okul not ortalamalarının geçerli olmayacağının bir gün önce açıklandığını ifade eden Sever, “Eve yakın okul diyorlar. Çocuğumun tek şansı bu sınavdı. Ben Şakirpaşa’da oturuyorum. Çocuğumu orada bir okula göndermek istemiyorum. Bu nasıl olacak? Ben çocuğumu ilkokulda, ortaokulda başka yere aldırdım. Şimdi nasıl orada okula gidecek? Çocukları imam hatip göndermeye çalışıyorlar. İmam hatibi seçmek zorunda mıyız? Ben çocuğumun başarılı bir okula gitmesini istiyorum” diye konuştu.

Eren isimli bir veli ise heyecanla çocuğunu beklediğini anlatarak hiçbirşey bilmiyoruz, çocuk sınavdan çıkınca ne olacağını anlayacaklarını söyledi. Not ortalamalarının geçerli olmamasının canlarını sıktığını anlatan veli, bir de nitelilki okul niteliksiz okul çıktı şimdi karşımıza diyerek dert yandı.

‘DEĞİŞİKLİKLERE AYAK UYDURAMIYORUZ’

Malatya’da Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda konuştuğumuz velilerden Metin Hasar çocukların bu yaşlarda sınava girmeye başlamasını eleştirerek “Biz TEOG’a göre hazırlandık mesela tam sınava girecek çocuk pat sistem değişti. Bu kadar çok değişmesinin olumlu bir yönü yok” dedi. TEOG sisteminin de iyi olmadığını ama adrese dayalı yeni sistemin daha çok eksik yöneleri olduğunu belirten Hasar “Acele verilmiş bir kararla karşı karşıyayız. Çocuk sınavda şimdi.Ama ben hangi okula gidecek nasıl olacak diye düşünüyorum. Bu sistemde imam hatiplere yönlendirme varmış gibi bir geliyor bana” diye konuştu. Ayfer Tokat adlı veli ise sürekli değişen sınav sistemine artık ayak uydurmakta zorlandıklarına dikkat çekerek “Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çok tereddütte kalıyoruz, çocuklar ne zaman sınava girecek, gelecekleri ne olacak bilmiyoruz. Kendimizi TEOG’a hazırlamıştık. Çıktılar ‘TEOG kaldırıldı’ dediler. Çocuklar kendini bıraktı, biz bıraktık. Bakalım ne olacak Allah yardımcımız olsun” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

Yeni sistem sınav stresini artırıyor: Yarışan çok kontenjan az

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 18:26

www.evrensel.net