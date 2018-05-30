LGS Cumartesi: Ã‡ocuÄŸunuza her koÅŸulda yanÄ±nda olduÄŸunuzu hissettirin

13 yÄ±lda ortaÃ¶ÄŸretime geÃ§iÅŸi saÄŸlayan sÄ±nav sistemlerinde 5 kez deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. LGS, 2 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.

Nazife YAÅžAR

Ä°stanbul

Gündemimize, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n “Ben TEOG olayÄ±nÄ± istemiyorum ve bunu da artÄ±k yanlÄ±ÅŸ buluyorum. TEOG’un kaldÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Biz TEOG’la mÄ± geldik? Ne TEOG vardÄ±, ne bir ÅŸey vardÄ±” cümlesiyle giren LGS, 2 Haziran Cumartesi günü yapÄ±lacak. AKP Hükümeti 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca zaten nitelik açÄ±sÄ±ndan sorunlu olan eÄŸitimi cinsiyetçi, tek tipçi, bilimden uzak müfredatÄ±yla temelden dönüÅŸtürdü. 2005 yÄ±lÄ±nda Liselere GiriÅŸ SÄ±navÄ±nÄ± (LGS) kaldÄ±rÄ±p, OrtaöÄŸretim KurumlarÄ±na GiriÅŸ SÄ±navÄ±nÄ± (OKS) getirdi. 2008’de bunu da kaldÄ±rÄ±p yerine üç aÅŸamalÄ± Seviye Belirleme SÄ±navÄ±nÄ± (SBS) getirdi. ÖÄŸrenciler SBS ile 6, 7 ve 8’inci sÄ±nÄ±flarda lise sÄ±navlarÄ±na girdi. Bu da dershane kayÄ±tlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. 2010’da yeniden SBS adÄ±yla tek sÄ±nav sistemine dönüldü. 2013’te Temel EÄŸitimden OrtaöÄŸretime GeçiÅŸ (TEOG) adÄ±yla yeni bir sÄ±nav sistemine geçildi. Böylece, 13 yÄ±lda ortaöÄŸretime geçiÅŸi saÄŸlayan sÄ±nav sistemlerinde 5 kez deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Bu baÅŸ döndürücü deÄŸiÅŸim içinde sÄ±nava hazÄ±rlanan binlerce öÄŸrencinin ve ailelerinin yaÅŸamÄ± kabusa döndü. Dershane, okul, testler arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan öÄŸrencilerin çocukluklarÄ± ellerinden alÄ±ndÄ±. Bütün bu süreçleri aÅŸmayÄ± baÅŸaran öÄŸrenciler cumartesi günü sÄ±nava girecek. SorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Uzman Klinik Psikolog Simge Saraç sÄ±nav öncesi, anne ve babalara uyarÄ±larda bulunup “Ebeveynler bu süreçte çocuÄŸun karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸil yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± hissettirmeliler” dedi.

‘ÜSTESÄ°NDEN BÄ°RLÄ°KTE GELECEÄžÄ°Z’

SÄ±nav sürecinin baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na oldukça kaygÄ± verici bir süreç olduÄŸunu belirten Saraç ÅŸunlarÄ± söyledi: “ÇocuklarÄ±n kaygÄ±lÄ± olmalarÄ± çok doÄŸal. Anne babalar bu kaygÄ±yÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸmalÄ±, çocuklarÄ±yla empati kurmalÄ±lar. “Heyecanlanacak, kaygÄ±lanacak bir ÅŸey yok” gibi cümleler yerine “AnlÄ±yorum kaygÄ±lÄ±sÄ±n ve bu konuda çok haklÄ±sÄ±n. Ama birlikte üstesinden geleceÄŸiz” gibi cümlelerle çocuklarÄ±n içinde bulunduÄŸu durumu ve ruh hallerini anladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmeleri, bu kaygÄ±ya çocuklarÄ±yla birlikte eÅŸlik etmeleri çok daha iyi olur.

‘BENÄ°M ÇOCUÄžUM EN Ä°YÄ° OLMALI’

SÄ±nav ve eÄŸitim sistemi ebeveynleri kendi çocuÄŸunun ‘en iyisi’ olmasÄ± için baskÄ±lÄ±yor. Bu da çocuÄŸu ‘yarÄ±ÅŸ atÄ±’ gibi koÅŸturmaya neden oluyor. Bu süreçte ailelere büyük görev düÅŸtüÄŸünü belirten Uzman Klinik Psikolog Simge Saraç çocuÄŸun kendini baskÄ± altÄ±nda hissetmesi ve mükemmeliyetçi beklentilerin, aksine çocuÄŸun motivasyonunun kÄ±rÄ±lmasÄ±na ve baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±na neden olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ebeveynlerin çocuklarÄ±nÄ±n duygularÄ±nÄ± sorup duygularÄ±na eÅŸlik etmeleri gerektiÄŸini belirten Saraç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çocuklar bu süreçte kaygÄ±lÄ±, gergin, üzgün, öfkeli veya umursamaz görünebilirler. BunlarÄ±n hepsi normaldir. Anne babalar da bu süreçte mümkün olduÄŸunca çocuÄŸun karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸil, yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± hissettirmeli. Ev içinde olaÄŸanüstü bir hal durumu hakim olmamalÄ±. KaygÄ±, bulaÅŸÄ±cÄ± bir duygudur. Evde gergin bir ortam varsa, bu çocuÄŸa da yansÄ±yacaktÄ±r. Bu nedenle çocuklara kendi kaygÄ±larÄ±nÄ± yansÄ±tmamalÄ±lar. Mümkün olduÄŸunca sÄ±nav dÄ±ÅŸÄ± konulardan bahsederek bu gerginliÄŸin azalmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayabilirler.

MÜKEMMELÄ°YETÇÄ° BEKLENTÄ°LER

Gerçekçi olmayan beklentilerin çocuklarÄ±n ruhsal süreçlerini düzene sokmakta sorunlar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Saraç, “Anne babalar, çocuklarÄ±yla ilgili gerçekçi olmayan mükemmeliyetçi beklentilerini onlara yansÄ±tmamalÄ±lar. ÇocuklarÄ±nÄ± baÅŸka çocuklarla kÄ±yaslamamalÄ±lar. ÇocuklarÄ±n daha fazla kaygÄ±lanmamasÄ± için, istedikleri baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamasalar da onlarÄ± seveceklerini ve destekleyeceklerini içten bir ÅŸekilde ifade etmeliler. ÇocuklarÄ±na olan güvenlerini göstermeli ve onlarÄ± sÄ±k sÄ±k takdir etmeliler” dedi.

DERS DIÅžINDA ZAMAN GEÇÄ°RMELÄ°

Bu süreci sakin ve huzurlu bir ortamda geçiren çocuklarÄ±n veriminin ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ±nÄ± belirten Saraç, “FÄ±rsat buldukça ders dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka aktivitelere de zaman ayÄ±rmalarÄ± için çocuklara fÄ±rsat verilmeli” dedi. ÇocuklarÄ±n deÅŸarj olabilecekleri, enerjilerini atabilecekleri etkinliklerde bulunmalarÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu söyleyen Saraç, “ArkadaÅŸlarÄ±yla daha çok vakit geçirmeli, zevk aldÄ±klarÄ± etkinliklere ve hobilerine de zaman ayÄ±rmalarÄ± yönünde desteklenmeliler. ÇocuklarÄ±n ‘SÄ±navÄ± kazanamazsam bu her ÅŸeyin sonu olur, mahvolurum, anne babam çok üzülür. Beni baÅŸarÄ±sÄ±z görürler’ gibi düÅŸünceleri varsa, anne babalar bu düÅŸünceleri daha olumlu düÅŸüncelerle deÄŸiÅŸtirmeleri için çocuklarÄ±yla konuÅŸmalÄ±lar dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 MayÄ±s 2018 20:34

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