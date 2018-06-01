Yeni sistem sÄ±nav stresini artÄ±rÄ±yor: YarÄ±ÅŸan Ã§ok kontenjan az

YarÄ±n LGS'ye girecek yÃ¼z binlerce Ã¶ÄŸrenci, yÃ¼zde 10 dilimindeki â€˜nitelikliâ€™ okullar iÃ§in yarÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na geçiÅŸ sÄ±navÄ±na iliÅŸkin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yeni sistemin ilk sÄ±navÄ± 2 Haziran Cumartesi günü gerçekleÅŸtirilecek. Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) için ortaöÄŸretimde okuyan yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 200 bin öÄŸrenciden 996 bini sÄ±nava girmek için baÅŸvuruda bulundu. Rekor baÅŸvuru MEB’in, yeni sÄ±nav sistemini açÄ±klarken "TEOG, zorunlu olduÄŸu için tüm öÄŸrenciler sÄ±nava giriyordu ÅŸimdi en fazla birkaç yüz bin öÄŸrenci katÄ±lacak” iddiasÄ±nÄ± da boÅŸa çÄ±karmÄ±ÅŸ oldu.

NÄ°TELÄ°KLÄ° OKUL KARMAÅžASI

Yeni sistemde en büyük karmaÅŸa; sÄ±navla öÄŸrenci alacak ‘nitelikli’ okul tanÄ±mlamasÄ±, sayÄ±sÄ± ve bileÅŸimi konusunda ortaya çÄ±ktÄ±. MEB’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ‘nitelikli’ okul sayÄ±sÄ± 1367 olurken bu okullarÄ±n toplam kontenjan sayÄ±sÄ± 126 bin 510! Yani sÄ±nava girecek öÄŸrenci sayÄ±sÄ± kontenjanÄ±n tam 8 katÄ±. Tam 34 ilde ise Anadolu lisesi hiç belirlenmemiÅŸ. Yani birçok ilde öÄŸrenci ve veliler imam hatip ve meslek liselerine mecbur kalabilir. Bu da BakanlÄ±ÄŸÄ±n yeni sistemde ‘Ä°steyen istediÄŸi okula gidebilecek’ açÄ±klamasÄ±nÄ± çürütüyor. AyrÄ±ca köklü ve baÅŸarÄ±lÄ± birçok okulun sÄ±navla öÄŸrenci alacak ‘nitelikli’ okullar arasÄ±nda yer almamasÄ± da tepki çeken bir diÄŸer nokta. ÖrneÄŸin bu liselerin arasÄ±nda Samsun Atatürk Anadolu Lisesi, Sakarya’da Figen SakallÄ±oÄŸlu Lisesi, Trabzon’da Kanuni Anadolu Lisesi, Ä°stanbul’da Maltepe Anadolu Lisesi ve ÇaÄŸrÄ±bey Anadolu Lisesi, Ä°zmir’de KarÅŸÄ±yaka Atakent Anadolu Lisesi gibi liseler nitelikli tanÄ±mÄ± kazanamadÄ±.

ASIL YARIÅž 78 BÄ°NLÄ°K KONTENJAN Ä°ÇÄ°N

Nitelikli okullar arasÄ±nda sayÄ±lan imam hatip ve meslek liselerini çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda öÄŸrenci velilerinin, çocuklarÄ±nÄ± asÄ±l olarak göndermek istedikleri Anadolu liseleri 34 bin 530, fen liseleri 34 bin 500 ve sosyal bilimler liseleri sadece 9 bin 450 kontenjana sahip. Yani asÄ±l yarÄ±ÅŸ bu 78 bin 480’lik kontenjan için olacak. ÖÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise bu kontenjanÄ±n tam 12 katÄ±. MEB’in yeni sistem için ifade ettiÄŸi ‘SÄ±nav stresi kalkacak’ açÄ±klamasÄ± bu tabloyla uyuÅŸmuyor. Hatta sÄ±nav stresi açÄ±klanan kontenjan ve yarÄ±ÅŸacak öÄŸrenci sayÄ±sÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda daha da artÄ±yor.

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PEKÄ°, SINAV NASIL YAPILACAK?

SÄ±nav, 8’inci sÄ±nÄ±f öÄŸretim programlarÄ± esas alÄ±narak, iki bölüm halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynÄ± gün yapÄ±lacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluÅŸacak ve süresi 75 dakika olacak. Ä°kinci bölüm ise 40 soruluk sayÄ±sal alandan oluÅŸacak ve süresi 60 dakika olacak. Sözel bölümde, 8’inci sÄ±nÄ±f Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkÄ±lap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancÄ± dil; sayÄ±sal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Ä°ki oturum ÅŸeklinde yapÄ±lacak sÄ±navda iki sÄ±nav arasÄ±nda 45 dakikalÄ±k bir mola verilecek. Ä°lk sÄ±nav 09.30’da baÅŸlarken, ikinci sÄ±nav saat 11.30’da baÅŸlayacak.

3 YANLIÅž 1 DOÄžRUYU GÖTÜRECEK!

Eski sistemde yani TEOG’da yanlÄ±ÅŸ doÄŸruyu götürmüyordu. Ama LGS’de 3 yanlÄ±ÅŸ 1 doÄŸruyu götürecek. Bunun için öÄŸrencilerin emin olmadÄ±klarÄ± sorularÄ± iÅŸaretlemek konusunda en az iki kez düÅŸünmesi gerekecek. Bir diÄŸer deÄŸiÅŸiklik ise sÄ±nav kÄ±lavuzunda hatalÄ± olan soru ya da cevap anahtarÄ±nda bir hata olduÄŸunda “Ä°ptaline karar verilen sorular deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacak.” Yani sorularÄ± ve cevap anahtarÄ±nÄ± MEB hazÄ±rlamasÄ±na ve hatayÄ± MEB yapmasÄ±na raÄŸmen bedelini öÄŸrenciler ödeyecek.

SINAV SONUÇLARI 22 HAZÄ°RAN’DA

Merkezi sÄ±nav sonuçlarÄ± 22 Haziran 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. ÖÄŸrencilere sÄ±nav sonuç belgesi ise posta yoluyla gönderilmeyecek.

AMAN DÄ°KKAT!

Geçerli kimlik belgeniz ve fotoÄŸraflÄ± sÄ±nav belgenizi yanÄ±nÄ±za almayÄ± unutmayÄ±n.

En geç 09.00’da sÄ±nav merkezinizde olun.

SÄ±nava 15 dakikadan fazla geç kalanlar sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak.

Ä°tirazlar, soru ve cevaplarÄ±n www.meb.gov.tr internet adresinde yayÄ±mlanmasÄ±ndan itibaren en geç 5 (beÅŸ) iÅŸ günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan sÄ±nav itiraz bölümünden elektronik olarak yapÄ±labilecek.

BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K SÜRÜYOR

MEB’in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nav kÄ±lavuzunda tercih ve yerleÅŸtirmelere dair hiçbir bilgi yok. SÄ±navÄ± kazanamayan öÄŸrencilerin adrese dayalÄ± sisteme göre, adresine yakÄ±n yerde istediÄŸi türde okul yoksa ne yapacaÄŸÄ± konusunda belirsizlik sürüyor. MEB, bu konuda sÄ±navdan sonra bilgilendirme yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Veli ve Ã¶ÄŸrenciler LGSâ€™yi protesto etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 07:05

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