HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Erdoğan'ı destekleyecek

Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

24 Haziran seçimlerine parti olarak girmeye hazırlanan HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

AA'nın parti yetkililerinden edindiği bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AKP, MHP ve BBP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.

Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'yu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek. (Diyarbakır/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 14:20

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