NBA'de Golden State-Cleveland finaline dair bilinmesi gerekenler

NBA'de Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers arasında oynanacak final serisi perşembe gecesi başlayacak.

NBA’de 2017/18 sezonunun şampiyonu, Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers finaliyle belirlenecek. Final, üst üste dördüncü kez aynı takımlar arasında oynanacak. Bu süreçte her iki takım da önemli değişimler geçirdi ancak Warriors iyiye doğru giderken Cavaliers ise daha güçsüz bir takım haline geldi. Son 3 eşleşmenin 2’sini kazanan Warriors, final serisine büyük favori olarak başlayacak. Üst üste 8. toplamdaki 9. finaline hazırlanan LeBron James ise küçük çaplı bir mucizenin peşinde olacak.

SERİNİN TAKVİMİ

7 maçlık final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Serinin ilk maçı TSİ 04.00’te perşembeyi cumaya bağlayan saatlerde oynanacak. İkinci maç, 3 Haziran’da TSİ 03.00’te yapılacak. İlk 2 maç sonrası seri Cleveland’a taşınacak. 6 Haziran ve 8 Haziran’daki müsabakalar TSİ 04.00’te. Gerekmesi halinde serinin beşinci maçı 11 Haziran’da Warriors’ın sahasında TSİ 04.00’te. Altıncı maç, 14 Haziran’da Cleveland’da TSİ 04.00’te. Yedinci maç ise 17 Haziran’da TSİ 03.00’te.

SON 3 FİNAL SERİSİNDE NELER YAŞANDI?

Takımların ilk kez finalde karşılaştığı 2015/16 sezonunda Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Cleveland’da Kevin Love’ın ardından Kyrie Irving’in de sakatlanmasıyla LeBron James tüm yükü omzuna almak zorunda kalmış ancak Cavaliers, seride 2-1 öne geçtikten sonra Steve Kerr’ün Andre Iguodala’yı ilk beşe yerleştirmesi sonrası rakibine cevap verememişti. Iguodala, 16.3 sayı 5.8 ribaunt 4 asist ortalamalarıyla final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

2016/17 final serisiyle basketbolseverler ilklere tanıklık etti. Warriors’ın 3-1 öne geçtiği seride LeBron James ve Kyrie Irving’in sürüklediği Cavs, müthiş bir geri dönüşle şampiyonluğa ulaştı. Cleveland tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanırken finaller tarihinde ilk kez bir takım 3-1 geri düştüğü seriyi kazanmayı başardı. LeBron James 29.7 sayı 11.3 ribaunt 8.9 asist ortalamalarıyla 3. şampiyonluğunu ve 3. finaller MVP’si ödülünü elde etti.

NBA tarihinde ilk: Cleveland Cavaliers şampiyon oldu

2017/18’de ise kadrosuna Kevin Durant’i katan Warriors, üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaşan Golden State’te Kevin Durant, durdurulamaz bir hücum performansı sergiledi ve 35.2 sayı, 8.2 ribaunt, 5.4 asist ortalamalarıyla MVP oldu. Bu, Durant’in ilk şampiyonluğuydu.

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NORMAL SEZONDA NE OLDU?

Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı evinde oynanan Noel gecesi eşleşmesinde 99-92 mağlup etti. Warriors, Cleveland’a son 1 dakika 58 saniyede sayı izni vermezken maçın son 7 sayısına imza attı ve galibiyete uzandı.

Cleveland’da oynanan ikinci maç ise 118-108’lik Golden State galibiyetiyle sonuçlandı. Warriors, bir kez daha son çeyrekte rakibini hücumda durdurarak maçı kazandı.

Her iki maç da Cleveland’ın büyük takasla kadrosunun yarısını değiştirmesinden önce oynandı.

SAKAT OYUNCU VAR MI?

Cleveland’da Boston Celtics serisinin 6. maçında beyin sarsıntısı geçiren Kevin Love’ın, Warriors’ta ise diz sakatlığı bulunan Andre Iguodala’nın durumu belirsiz.

HANGİ İLK BEŞLERLE SAHAYA ÇIKACAKLAR?

Cleveland, sezon boyunca ilk beşini sürekli değiştirdi. Play-Off’lar da bundan azade değildi. Golden State Warriors ise sakatlık olmadığı koşullarda 5 numara tercihine bağlı olarak değişiklik yapabiliyor.

Iguodala’nın yokluğunda Warriors’ın Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant ve Draymond Green’i Kevon Looney ile tamamlaması bekleniyor. Bu, Green’in 5 numara olarak sahaya çıkması anlamına geliyor.

Cleveland Cavaliers’ın son ideal beşi ise George Hill-JR Smith-LeBron James-Kevin Love-Tristan Thompson’dan oluşuyor. Love’ın oynamaması durumunda Tyronn Lue’nun Jeff Green’i ilk beşe yerleştirmesi bekleniyor. Cavaliers ilk iki maçta Warriors’ın hızıyla başa çıkamazsa pivotu Thompson’ı yedeğe çekmeyi de düşünebilir.

FAVORİ KİM?

Bahis şirketlerine göre Warriors, Cavaliers’a karşı son 16 finalin en güçlü favorisi. Warriors’a ilk maç için 12 handikap veriliyor. Bu da Warriors’ın kendi evindeki maçı çift haneli sayılarla kazanmasının beklendiği anlamına geliyor. 16 yıl önceki final 2001’de Los Angeles Lakers’la Philadelphia 76’ers arasında oynanmış ve favori Lakers seriyi 4-1 kazanmıştı.

JAMES 3 ŞAMPİYONLUĞUNDA DA FAVORİ DEĞİLDİ

9. finalini oynamaya hazırlanan LeBron James, bu eşleşmelerin 7’sinde favori olmayan taraftaydı. James bu finallerden üçünü kazandı. 2011’de favori olduğu Dallas Mavericks serisini ise kaybetti.

Golden State Warriors, bugüne kadar Cavaliers’a karşı çıktığı tüm finallerde bahis şirketlerinin favorisiydi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 14:02

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