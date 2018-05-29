NBA'de finalin adı: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers

NBA'de Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 101-92 mağlup etti ve üst üste 4. kez finale yükseldi. Warriors'ın rakibi bir kez daha Cleveland.

NBA'de Batı konferansı final serisinde Golden State Warriors, Houston Rockets'ı deplasmanda 101-92 yendi ve üst üste dördüncü kez finalde Cleveland Cavaliers'la karşılaşmaya hak kazandı.

ROCKETS, BİR KEZ DAHA 3. ÇEYREKTE ÇÖKTÜ

Chris Paul'un sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta Rockets, ilk çeyreği 24-19 devreyi ise 54-43 önde geçti. Ancak tıpkı 6. maçta olduğu gibi Warriors, 3. çeyrekte kontrolü eline geçirdi. 11 sayılık farkı erittiği gibi son 12 dakikaya da 7 sayı önde giren Warriors, üstünlüğünü bu bölümde de korudu ve üst üste 4. Batı Konferansı şampiyonluğunu rakibinin evinde kutladı.

CURRY VE DURANT SÜRÜKLEDİ

Warriors'ta Kevin Durant 34 sayı 5 ribaunt 5 asist 3 blok, Stephen Curry 27 sayı 9 ribaunt 10 asist 4 top çalmayla galibiyette başrolü oynadı. Warriors'ın diğer All-Star'larından Klay Thompson 19 sayı atarken Draymond Green 10 sayı 13 ribaunt 5 asist üretti.

3 SAYI HÜSRANI

Rockets'ta ise James Harden'ın 32 sayı 6 ribaunt 6 asist 4 top çalmalık performansı yeterli olmadı. 3 sayı çizgisinin gerisinde zorlanmayı sürdüren Harden yalnızca 13'te 2 isabet bulabildi. 12'de 2 3 sayılık isabetinde kalan Eric Gordon ise 23 sayı 6 asistle oynadı. Houston'da Clint Capela 20 sayı 9 ribauntla mücadele etti.

Teksas ekibi için serinin kaderini 3 sayılık atışlar belirledi. Üst üste 27 üçlük kaçıran Rockets, son maçta 44'te 7(yüzde 15.9) isabet bulabildi.

FİNAL SERİSİ PERŞEMBE GECESİ BAŞLIYOR

Geride bıraktığımız 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers karşısında bir kez daha ev sahibi avantajına sahip olacak. 2018 şampiyonunu belirleyecek final serisi 31 Mayıs perşembe gecesi Oracle Arena'da başlayacak. Serinin ilk maçı Türkiye saati ile 04.00'te yapılacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 07:45

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