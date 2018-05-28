NBA'de ilk finalist Cleveland: LeBron James üst üste 8. kez finalde

NBA'de Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 87-79 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Cavs'de LeBron James bir kez daha başroldeydi.

NBA’de ilk finalist Boston Celtics’i 4-3’lük serinin sonunda mağlup eden Cleveland Cavaliers oldu.

Boston’da oynanan ve Kevin Love’ın sakatlığı sebebiyle yer almadığı serinin 7. maçında LeBron James 48 dakika boyunca oyundan hiç çıkmadı ve 35 sayı 15 ribaunt 9 asist 2 blokla Cavaliers’ı üst üste dördüncü kez NBA finaline çıkardı. Cleveland’dan önceki 4 yılında da Miami Heat’le 4 final oynayan James üst üste 8. kez NBA finalinde yer alacak.

Celtics’in 26-18 önde geçtiği ilk periyodun ardından Cavaliers, ikinci periyotta 13 sayı geriye düştü. Ancak James ve arkadaşları 2. periyodun ortasından itibaren oyun hakimiyetini eline geçirdi. İlk yarı 43-39 Celtics’in üstünlüğüyle geçilirken üçüncü periyotta Cavs rakibine yalnızca 13 sayı attırdı ve 59-56 öne geçti.

Dördüncü periyotta Jason Tatum’ın LeBron James’in üzerinden vurduğu smaç ve ardından kaydettiği 3 sayılık basketle bitime 6 dakika 4 saniye kala 72-71 öne geçen Celtics, bu dakikadan itibaren hücumda varlık gösteremedi. Kalan bölümde 16-7'lik üstünlük sağlayan Cavs, NBA finaline yükseldi.

Bu sezon çıktığı toplam 100. maçta, müsabaka boyunca sahada kalan ve Play-Off'taki unutulmaz performanslarına bir yenisini ekleyen LeBron James maç sonunda Celtics oyuncularına tek tek sarıldı.

James, Celtics serisi boyunca 33.6 sayı 9 ribaunt 8.4 asist ortalamalarıyla oynadı. James’in bu sezonki Play-Off ortalamaları ise 33.9 sayı 8.9 ribaunt 8.8 asist.

Cleveland Cavaliers’ın finaldeki rakibi bu gece Houston Rockets ile Golden State Warriors arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. NBA final serisi Perşembe gecesi başlayacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 07:25

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