Borçlu çiftçi kendini yakmaya çalıştı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Çelik, Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemedi. Borçlarının ertelenmesini talep eden Çelik, olumusuz yanıt alınca üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.

dogansehir.net’ten Eren Aslan’ın haberine göre olay Doğanşehir Yeni Mahalle Ziraat Bankası önünde gerçekleşti. Doğanşehir de tanınan bir çiftçi olan Metin Çelik borcundan dolayı kendini yakmaya çalıştı. Traktörü ile getirdiği tütünleri Ziraat Bankası önüne döken Metin Çelik "Müdür, sana para. Gel al paranı” diyerek römork içindeki tütünleri Ziraat Bankası önüne attı ve getirdiği benzini üstüne dökerek kendini yakmaya çalıştı. Bu esnada “Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. 'Beni kayısıya kadar idare et' dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım. Al bu para, al sana para müdür sana para getirdim. Borcumu getirildim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Al sana para müdür yeter yeter. Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” ifadelerini kullandı.

Çelik olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler basın mensuplarının görüntü almasına da engel oldular. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 18:40

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