İşsiz olduğunu söyleyen bir kişi Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı

Ankara’da 35 yaşındaki Oktay Alkaya, kendini Meclis önünde yakacağını söyledi. Meclis Çankaya Kapısı önünde yaşanan olay üzerine polisler kendini yakmaya çalışan Alkaya'yı ikna etmeye çalıştı. 15 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Alkaya, “Çıktığımdan beri iş bulamıyorum” dedi. İşsiz ve aç olduğunu söyleyen Alkaya'yı vazgeçirmek için CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da olay yerine geldi. Alkaya'yı vazgeçirmek isteyen bir polisin “Benim adım da Özkan” dediği duyuldu. İsmi öğrenilemeyen bir kadın da “Ben sana yardım edeceğim, sakin ol” diyerek kendini yakacağını Alkaya'yı sakinleştirmeye çalıştı. Alkaya'yı ikna çabası sürüyor. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:47

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