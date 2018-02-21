Taksim Meydanı'nda kendini yaktı
53 yaşındaki Reza Sharafkhani, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde kendini yaktı.
İranlı olduğu belirtilen 53 yaşındaki Reza Sharafkhani Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde kendini yaktı.
Cumhuriyet Anıtı önüne gelen Reza Sharafkhani üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Çevredekiler alevleri üstüne su dökerek södürdü. Oradan geçen bir kadın, montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı. (İstanbul/DHA)
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