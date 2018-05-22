Cavaliers, Celtics’i James'in 44 sayısıyla yenerek seriyi eşitledi

Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 44 sayı attığı maçta Boston Celtics’i 111-102 yendi ve seriyi eşitledi.

NBA’de Doğu Konferansı Play-Off final serisinde Cleveland Cavaliers, Boston Celtics’i 111-102 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Maça hızlı başlayan ve ilk çeyrekte 34-18’lik üstünlüğü yakalayan Cavaliers, üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu.

JAMES BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

42 dakika sahada kalan LeBron James, 28’de 17 isabetle 44 sayı kaydetti ve bu Play-Off döneminde 6. kez bir maçta rakip potaya 40 ve üstü sayı bıraktı. James, 2001’de Allen Iverson’dan bu yana Play-Off’ta bunu başaran ilk oyuncu oldu.

James ayrıca bu maçtaki basketleriyle Kareem Abdul-Jabbar’ı geride bırakarak Play-Off tarihinin en fazla saha içi isabeti bulan oyuncusu oldu.

Cavaliers’ta Kyle Korver kenardan gelerek 14 sayı atarken Tristan Thompson ve George Hill de 13’er sayı kaydetti.

Boston Celtics’te ise Jaylon Brown 23’te 10 isabetle 25 sayı kaydetti ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Terry Rozier, 16 sayı 6 ribaunt 11 asistle mücadele etti.

Serinin beşinci maçı çarşamba gecesi TSİ 03.30’da Boston’da oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 07:30

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