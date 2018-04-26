LeBron James, Cavs’i son saniye basketiyle taşıdı

NBA'd Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı 98-95 yenerken LeBron James son saniye basketi ve 44 sayısıyla galibiyette başrolü oynadı.

NBA’de Play-Off ilk tur heyecanı sürerken geceye LeBron James ve Russell Westbrook’un performansları damga vurdu.

Serinin beşinci maçı için Indiana Pacers’ı ağırlayan Cleveland Cavaliers, ilk yarısını 56-49 geride kapattığı mücadelede üçüncü periyotta kontrolü eline aldı. Bu bölümde rakibine 32-17’lik üstünlük kuran Cavs, son 12 dakikaya 8 sayı farkla önde girdi.

Maçı 44 sayı 10 ribaunt 8 asistle tamamlayan LeBron James’e 19 sayı kaydeden Kyle Korver dışında hücumda destek veren takım arkadaşı olmazken Pacers son bölümde farkı eritti ve bitime 33.6 saniye kala skoru dengeledi: 95-95.

LeBron James, top kaybı yaptığı pozisyonun ardından Victor Oladipo’yu bloklayarak son hücumu kullanma fırsatını elde etti. James, son saniyede kaydettiği üçlükle takımına galibiyeti getirdi. Bu, James'in Play-Off kariyerindeki dördüncü maç kazandıran son saniye basketi

Cavaliers böylece seride 3-2 öne geçti. Serinin altıncı maçı Indiana’da oynanacak.

33 yaşına giren LeBron James hakkında 33 madde

WESTBROOK VE GEORGE’DAN 79 SAYI

Utah Jazz karşısına evinde seride kalabilmek için çıkan Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook ve Paul George’un agresif performansıyla sonuca gitti. George 45, Westbrook 44 dakika sahada kalırken Thunder, ilk yarısını 15 sayı geride tamamladığı maçı 107-99 kazanmayı başardı. Thunder’da Westbrook, 39 şut kullanırken 45 sayı 15 ribaunt 7 asistle oynadı. George ise 26’da 12 isabetle 34 sayı attı. Utah Jazz, 3-2 önde olduğu serinin altıncı maçını evinde oynayacak.

HOUSTON ROCKETS TURU 4-1’LE GEÇTİ

Batı Konferansı’nda normal sezonu zirvede tamamlayan Houston Rockets, Minnesota Timberwolves’u 122-104 yenerek seriyi 4-1 kazandı. Rockets’ta Clint Capela 26 sayı 15 ribauntla oynadı.

TORONTO RAPTORS EVİNDE KAZANDI

Doğu Konferansı’nın 1 numaralı seribaşı Toronto Raptors ise Washington Wizards’ı 108-98 yendi ve seride 3-2 öne geçti. Kanada ekibinde DeMar DeRozan 32 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Serinin altıncı maçı Washington’da oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 07:49

www.evrensel.net