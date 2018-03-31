LeBron James, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı

Cleveland Cavaliers evinde konuk ettiği New Orleans Pelicans karşısında geriden geldiği maçı 107-102’lik skorla kazandı. LeBron beklenen rekoru kırdı.

NBA'de LeBron James, Michael Jordan'ın 866 maç üst üste çift haneli rakamlarda sayı üretme rekorunu kırdı. New Orleans Pelicans'a karşı takımını 107-102'lik galibiyete taşıyan James, maçı 27 sayı 9 ribaunt 10 asistle tamamladı.

Son olarak 11 yıl 2 ay 25 gün önce Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı maçı 8 sayıyla tamamlayan James, o günden bu yana çıktığı 867 maçta çift haneli rakamlarda sayı üretmeyi başardı.

15 yıllık kariyerinde 1137 normal sezon maçına çıkan James, bu müsabakalardan yalnızca 8'inde 10 sayının altında kaldı. James, 217 Play-Off maçında da 2 kez müsabakayı 10 sayının altında tamamladı.

NBA'de James'ten sonra en uzun seri Houston Rockets'ın yıldızı James Harden'da. Ancak Harden'ın serisiyle James'inki arasında 610 maç fark var. Harden, 257 maçtır çift haneli rakamlarda sayı üretiyor. Harden'ı 162 maçla DeMarcus Cousins, 133 maçla Damian Lillard takip ediyor.

Öte yandan Play-Off yaklaştıkça performansını yükselten James, Doğu Konferansı sıralamasında üçüncülüğünü korumak isteyen Cavaliers'ı 76. maçında 46. galibiyetine taşıdı. Cavaliers'ın en yakın takipçisi Philadelphia 76'ers ise Atlanta Hawks'ı 101-91 yendi ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı. 76'ers'ın 75 maçta 45 galibiyeti var.

GECENİN SONUÇLARI

NBA'de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Chicago Bulls 82-90 * Houston Rockets-Phoenix Suns 104-103 * Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 125-126 * Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 92-93 * Utah Jazz-Memphis Grizzlies 107-97 * Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks 122-124 * Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 105-96. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 10:17

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