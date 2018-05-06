NBA Play-Off: LeBron James’ten bir maç kazandıran basket daha

NBA Play-Off’larında LeBron James bir kez daha maç kazandıran baskete imza attı ve Cleveland Cavaliers’ı Toronto Raptors karşısında 3-0’a taşıdı.

NBA’de Doğu Konferansı Play-Off serilerine oyuncu olarak LeBron James, koç olarak Brad Stevens damga vurmaya devam ediyor. James, Toronto Raptors karşısında son saniye basketiyle maç kazandırırken Celtics’in Philadelphia galibiyetinde Stevens’ın çizdiği oyunlar önemli rol oynadı.

CELTICS, PHILLY’NİN UNUTLANMASINA İZİN VERMEDİ

Boston Celtics, Philadelphia 76’ers’ı deplasmanda uzatmaya giden maçta 101-98 yendi ve seride 3-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekibe maç boyunca kolay sayı imkanı imkanı vermeyen Celtics, maç sonunda da geriden gelmeyi başardı. Koç Brad Stevens’ın 4. periyodun sonunda Jaylen Brown’a, uzatmanın sonunda da Al Horford’a pota altında kolay sayı atma imkanı veren oyunları, maçın ardından oyuncuları tarafından övüldü.

Celtics’te çaylak Jayson Tatum 17’de 11 isabetle 24 sayı kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu. Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayı kaydetti.

Philadelphia’da ise Joel Embiid 22 sayı 19 ribaunt, Ben Simmons 16 sayı 8 ribaunt 8 asistle oynadı.

Serinin dördüncü maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 01.00’de Philadelphia’da oynanacak.

JAMES, TORONTO’NUN KALBİNİ KIRDI

Gecenin ikinci maçındaysa Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors’ı LeBron James’in son saniye basketiyle 105-103 yendi ve seride 3-0 öne geçti.

4. periyoda 79-65’lik üstünlükle giren Cavs, bu farkı son bölümde koruyamadı ve bitime 8.8 saniye kala oyuna 103-103’lük eşitlik geldi. Son hücumda topu kendi sahasından rakip alana taşıyan James, son anda çıkardığı şutu panyayla buluşturdu ve Play-Off kariyerindeki 5. maç kazandıran son saniye basketini kaydetti. James, 15 sezon sonra aynı Play-Off sezonunda 2 maç kazandıran basket atan ilk oyuncu oldu.

38 sayı 6 ribaunt 7 asist 3 top çalma 1 blokla oynayan James’e 21 sayı 16 ribauntla Kevin Love ve 18 sayıyla Kyle Korver eşlik etti.

Raptors’ta Kyle Lowry’nin 27 sayı 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Serinin dördüncü maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 03.30’da Cleveland’da oynanacak.

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GÜNÜN PROGRAMI

NBA’de bugünün programı ise şöyle: 22:30 New Orleans Pelicans-Golden State Warriors (1-2) * 03:00 Utah Jazz-Houston Rockets (1-2). (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 07:59

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