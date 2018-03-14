LeBron James: Şarap gibiyim

Sezonun 14. triple-double’ına imza atarak kendi kariyer rekorunu kıran 33 yaşındaki LeBron James 'İyi şarap gibiyim. Yaş aldıkça güzelleşiyorum' dedi.

NBA’de Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns’ı deplasmanda 129-107 yenerken 28 sayı 13 ribaunt 11 asistle oynayan LeBron James sezonun 14. triple-double’ına imza attı. Triple-double alanında kendi kariyer rekorunu kıran 33 yaşındaki James, “İyi şarap gibiyim. Yaş aldıkça güzelleşiyorum” dedi. James, istatistiklerine 3 top çalma, 2 de blok ekledi. LeBron James bu sezon şu ana kadar takımının yaptığı 67 maçın tamamında forma giyerken 26.9 sayı 8.5 ribaunt 9 asist ortalamaları tutturdu. Saha içinden yüzde 54.3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.2, serbest atış çizgisinden yüzde 73.3 isabet oranı tutturan James, istatistiksel olarak en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Maç başına 37 dakika sahada kalan ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekstra dinlenme fırsatı da bulamayan yıldız oyuncunun bu eforunun Play-Off performansını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

WESTBROOK’TAN 100. TRIPLE-DOUBLE

Triple-double deyince akla gelen isimlerin başında yer alan Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder’ın Atlanta Hawks’ı deplasmanda 119-107 yendiği maçta 100. kariyer triple-double’ını gerçekleştirdi. 32 sayı 12 ribaunt 12 asistle oynayan Westbrook, böylece Oscar Robertson(181), Magic Johnson(138) ve Jason Kidd’in(107) yer aldığı “100 triple-double” kulübüne katıldı. 29 yaşındaki Westbrook, geçtiğimiz sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayarak tarihte Robertson’dan sonra bunu başaran ilk NBA oyuncusu olmuştu. 69 triple-double’ı bulunan LeBron James ise bu alanda listenin 6. sırasında. James’in önünde 78 triple-double’la Wilt Chamberlain bulunuyor.

GECENİN SONUÇLARI

NBA’de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Philadelphia 76’ers-Indiana Pacers 98-101 * Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 * Brooklyn Nets-Toronto Raptors 102-116 * New York Knicks-Dallas Mavericks 97-110 * Chicago Bulls-Los Angeles Clippers 106-112 * New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets 119-115 * San Antonio Spurs-Orlando Magic 108-72 * Utah Jazz-Detroit Pistons 110-79 * Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 112-103. (SPOR SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 12:06

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