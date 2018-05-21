CHP Milletvekili aday listesi belirleniyor

CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listesi ele alındı.

KILIÇDAROĞLU İZMİR’DEN ADAY

Genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken partili bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2'inci bölgeden birinci sıra adayı oldu. İzmir 1'inci bölgede Murat Bakan yer alırken, Eski DİSK Başkanı Kani Beko beklendiği gibi İzmir’den aday gösterildi. Wski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'da birinci sırada bulunuyor.

TUTUKLU VEKİL ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL’DAN ADAY

İstanbul'da 1'inci bölgede Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi ve Onursal Adıgüzel ilk üç sırayı paylaşırken, 2'inci bölgede tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu ve Tuncay Özkan'ın isimleri yer aldı. 3'üncü bölge ise Engin Altay, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu şeklinde oluştu.

Ankara'da 1'inci bölgede; Tekin Bingöl ilk sırada, Levent Gök ikinci sırada, Ali Haydar Hakverdi ise üçüncü sırada bulunuyor. 2'inci bölge ilk üç sıra; Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Semra Dinçer şeklinde sıralanırken, 3'üncü bölgede ise sıralama Haluk Koç, Murat Emir ve Ahmet Ersen Özsoy olarak belirlendi.

ABDÜLLATİF ŞENER KONYA’DAN ADAY

CHP listesindeki en dikkat çekici adaylardan biri ise eski bakan Abdüllatif Şener oldu. Şener, Konya’dan aday gösterildi.

İYİ PARTİ’YE GEÇEN VEKİLLER LİSTELERDE YER ALDI

İYİ Parti’ye geçtikten sonra yeniden CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de listelerde yer aldığı öğrenildi.

SAAADET KONTENJANI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Parti Meclisi’ne sunulan listede Saadet Partisi için kontenjanlar ayrıldı, ancak listelere konulacak bu isimleri Saadet Partisi belirleyeceği için isimleri yer almadı.

LİSTEDE YER ALMAYANLAR

Gazeteci kökenli milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay’a yer verilmediği öğrenildi. Mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. Barış Yarkadaş, Eren Erdem, İlhan Cihaner, Tur Yıldız Biçer, Ali Şeker, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Gülay Yedekci, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Mustafa Balbay, Musa Çam, Haluk Pekşen.

Kesinleşen bazı bölgelerde listelerin ön sıraları şöyle oluştu:

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE

1- Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4- Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6- İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8- Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 2’İNCİ BÖLGE

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökhan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İSTANBUL 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1’İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşçıer

ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1- Murat Bakan

2- Selin Sayek Böke

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

BURSA 1’İNCİ BÖLGE

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4-Kayıhan Pala

5- Özgür Erdursun

6- Gürkan Ersen

7- Zafer Yıldız

8- Serken Öztürk

9- İbrahim Mart

10- Aytaç Şahin

BURSA 2’İNCİ BÖLGE

1-Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

3- Mustafa Şenyurt

4- Erkan Dönmez

5- Süleyman Ayyıldız

6- Şahin Sevinç

7- Meral Altuntaş

8- Kemal Atan

BOLU

1- Tanju Özcan

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

HATAY

1- Servet Mollaoğulu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Vehbi Bakıroğlu

3- Bekir Başemirgen

4- Salih Temel

5- Abdullah Saka

6- Hayriye Hacet

MUĞLA

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TEKİRDAĞ

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygün

3- Candan Yüceer

4- Emre Köprülü

5- Adem Dalgıç

6- Arzu Mandalı Sucu

7- İsmail Doğaroğlu (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 07:31

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