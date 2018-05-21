Eren Erdem'in iddianamesi kabul edildi, havaalanından geri çevrildi

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi, yurt dışı yasağı kondu. Eren Erdem Almanya'ya gitmek isterken hava limanından çevrildi.

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında ‘FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamenin mehkeme tarafından kabul edildiği ortaya çıktı. Almanya’ya gitmek isteyen Eren Erdem yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle geri çevrildi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre; liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek istedi. Ancak, yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle geri çevrildi.

Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardım ettiği iddiası ile 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.

Eren Erdem Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, 17-25 Aralık operasyonu sürecindeki ses kayıtlarını yayınlamakla suçlanıyor.

İlk duruşmanın 19 Eylül'de yapılması karar bağlandı.



‘GENEL MERKEZ BUNUN BÖYLE OLACAĞINI BİLİYORDU’

Eren Erdem, hakkında alınan karar ile ilgili cumhuriyet.com.tr'ye konuştu. Erdem, "Zaten Almanya'da evim var. 15-20 günde bir Almanya'ya gidip geliyorum. Bu ziyarette PM toplantısından önce planlanmış bir ziyaretti. Seçim kampanyalarına başlamadan önce Almanya'daki işlerimizi halletmek için eşimle beraber planlamıştık. Ancak havalimanında yurtdışına çıkış yasağı tarafıma tebliğ edildi. Listede adım olmayınca bu karar alındı. Genel Merkez bunun böyle olacağını biliyordu" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:23

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