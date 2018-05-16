Başak Demirtaş: Cumhurbaşkanı adayımız çok yoğun bir çalışma yürütüyor

Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete giden eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabından bir video paylaştı: Tüm halkımıza çok selamları var.

Başak Demirtaş, cezaevinde bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin ardından Twitter hesabından bir video paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın selamlarını ileten Başak Demirtaş, "Cumhurbaşkanı adayımız içeride seçim kampanyasına dair çok yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan ve hâlâ Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı bugün eşi Başak Demirtaş ziyaret etti. Başak Demirtaş, ziyaretin ardından Twitter hesabından esprili bir video paylaştı.

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'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ İÇERİDE ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR'

Başak Demirtaş yayınladığı videoda "Merhabalar, cumhurbaşkanı adayımızla cezaevi görüşünden çıktım şimdi. İçeride seçim kampanyasına dair çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugün de çok sayıda röportaj cevaplamış. Akşam da Abdullah Bey'e miting yapacakmış, ona da sabır diliyorum. Tüm halkımıza çok selamları vardı" diyerek Selahattin Demirtaş'ın mesajını da paylaştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 18:29

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