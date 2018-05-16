Avukat Karaman: Beklentimiz Demirtaş'ın birkaç güne tahliye edilmesi

Avukat Mahsuni Karaman'dan Demirtaş açıklaması: Hiç kuşkum yok. Bence birkaç gün içinde tahliye edilecek. Hukukun da, siyasetin de gereği budur.

Avukat Mahsuni Karaman, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın birkaç gün içinde tahliye edileceğini düşündüğünü söyledi.

K24’e konuşan Avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın tahliyesi için yaptıkları başvuruya dair bilgi verdi. Karaman şöyle konuştu:

“Sayın Demirtaş’ın şu ana kadar bırakılmaması zaten başlı başına bir ayıp. Hukuki bir ayıptır. Özellikle cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ve adaylığı resmi olarak açıklandıktan sonra tutulması hukuki bir kabul edilemez. Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek.”

Karaman, daha sonra twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Demirtaş tahliye edilecek' yargısı bir bilginin paylaşımı değildir. Bugün yaptığımız tahliye talebimizin sonucuna ilişkin beklentimizin vurgusudur. Umut ediyoruz ki olacak da. Hukukun da, siyasetin de gereği budur." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 13:24

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