Avcılar Belediyesinde ücret eylemi devam ediyor

CHP’li Avcılar Belediyesi tarafından aylardır ücretleri ödenmeyen Belediye-İş üyesi işçilerin eylemleri sürüyor.

CHP’li Avcılar Belediyesi tarafından aylardır ücretleri ödenmeyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube üyesi işçilerin belediye önünde başlatılan “maaş kuyruğu” eylemleri devam ediyor. Yapılan eylemler sonucu geçtiğimiz cuma günü yalnızca bir aylık ücretler ödenirken işçiler belediyeden ücretlerinin tamamının ödenmesini istiyor.

Ücretlerin düzensiz ödendiği Avcılar Belediyesinde, fen işlerinde çalışan işçilerin 3 aylık, park ve bahçelerde çalışan işçilerin 3 aylık, özel güvenlik biriminde çalışan işçilerin 4 aylık, sosyal destek biriminde çalışan işçilerin 7 aylık, sosyal tesislerde-kültür kafelerde çalışan işçilerin 3 aylık, spor müdürlüğünde çalışan işçilerin 5 aylık ücretleri içeride duruyor. Kadrolu işçilerin ise sosyal hakları 2 yıldır ödenmiyor. Öte yandan emekliye ayrılan işçilerin tazminatları ödenmiyor.

Ücretlerinin ödenmesi talebiyle Avcılar Camii yanında toplanan işçiler, “Açlık ve sefalet Avcılar işçisinin kaderi olamaz” pankartı arkasında belediye önüne yürüdü. “İşçiyiz haklıyız, kazanacağız”, “İşçiler burada meclis nerede?”, “Maaşlar yatmazsa her gün buradayız” sloganları eşliğinde yürüyen işçiler, belediye meclis üyelerini ve belediye yönetimini istifaya çağırdı.

Aylardır kira borçlarını ödeyemeyen, bakkallara binlerce lira borçlanan işçiler, aile huzurlarının kalmadığını belirterek “Bizi açlığa mahkum edenleri asla unutmayacağız” dediler. Akrabalarından ve arkadaşlarından aldıkları borçla geçimini sağlayan işçiler, belediye yönetimine şu sözlerle tepki gösterdi: “Artık ne bakkalın ne de ev sahibinin yüzüne bakacak durumumuz kaldı. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Bankalara binlerce lira borç birikti. Evlerimize icra geliyor.” (İstanbul/EVRENSEL)

Avcılar Belediyesi işçileri 1 yıldır düzenli ücret alamıyor

Avcılar Belediyesi işçilerinin eylemi sonuç verdi

Avcılar Belediyesi işçilerin ücretlerini yine ödemedi

Avcılar Belediyesi işçileri açlığa mahkum edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 16:54

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