Avcılar Belediyesi işçilerin ücretlerini yine ödemedi

CHP’li Avcılar Belediyesinde işçilerin mağduriyeti devam ediyor. 2 yıldır ücretleri düzensiz ödenen işçilerin 3-4 aylık ücretleri yine ödenmedi. Belediye önüne yürüyüş düzenleyen işçiler, belediye yönetimine tepki göstererek ücretlerinin bir an önce ödenmesini istedi.

Belediye-İş 2 No’lu şubenin örgütlü olduğu Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan yaklaşık 400 işçi birikmiş ücretlerini alamıyor. Bazı birimlerde 2, bazı birimlerde 3 aydır, bazı birimlerde ise 4 aydır işçilerin ücretleri ödenmiyor. Belediye-İş 2 No’lu Şube üyeleri Avcılar Marmara Caddesi’nin başında buluşarak belediye önüne yürüdü.

Burada konuşan Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Önce insan sloganıyla yola çıkan Avcılar Belediye yönetiminin çalışanlarının ücretlerinin ödemediği, çalışanlarını evsiz, aşsız, ekmeksiz, itibarsız bıraktığı yerdeyiz” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARI DOYSUN DİYE AÇ YATIYORLAR’

Belediye yönetiminin taşeron işçilerin 2016 yılında verdiği sendikalaşma mücadelesini halen sindiremediğini söyleyen Özdemir şöyle devam etti: “Taşeron işçisi arkadaşlarımızın tek geçim kaynakları olan maaşları son 2 yıldır düzensiz olmak üzere, 3 aydır ödenmiyor. İşçi arkadaşlarımız evlerine ekmek götüremiyor, çocuklarına harçlık veremiyor, kirasını, faturasını, taksitlerini kısacası borçlarını ödeyemiyor. Bazen çocukları doysun diye aç yatıyor. Belediye yönetimi çözüm üretmek yerine kaynak yokluğunu ifade ediyorlar.”

İŞÇİLERİN SENDİKAL İRADESİNE MÜDAHALE EDİLİYOR

Belediyenin, işçilerin sendikal iradesine de müdahale ettiğini söyleyen Özdemir, “İşveren Avcılar Belediyesi yöneticilerinin düşünmesi gereken bu kadar işçi ve ailesi varken, alanı olmayan işlerle meşgul olması akıl ve mantığın almadığı bir durum. Bugün Avcılar Belediyesinde her şeyi göze alıp sendikalı olmak için mücadele vermiş, Avcılar sokaklarında hakkı için direnmiş, karşılığında baskı, mobbing, asılsız isnatlarla işten atılmayı yaşamış işçilerin sendikal iradesine müdahale ediliyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye seslenen Özdemir şunları söyledi: “Üyelerimizin birikmiş alacaklarının bir an önce ve defaten ödenmesini, emek hırsızlığına payandalık yapan, işçilere baskı yapan, çalışma barışını bozan, işçilerin özgür iradelerine müdahale eden çavuş ve onbaşılara gerekli uyarıyı yapmalarını beklediğimizi, aksi takdirde yaşanılacak olumsuzluklardan sorumlu olmayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 16:58

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