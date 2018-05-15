TÃ¼rkiye'de bir hayalet dolaÅŸÄ±yor: Marksizm hayaleti

Marksizm Sempozyumu, liberal, yeni sol, kimlikÃ§i, otonomcu kampanyaya karÅŸÄ± Marksist kuram ve yÃ¶ntemin savunulduÄŸu bir platform oldu.

Arif KOÅžAR*

Suriye’de savaÅŸ, Türkiye’de faÅŸist bir rejimin inÅŸa süreci, dünya genelinde artan gelir ve servet eÅŸitsizliÄŸi, kutuplaÅŸan sÄ±nÄ±fsal konumlar, 10 senede bir patlak veren kapitalist krizler, ABD ve Rusya arasÄ±ndaki gerilim, Afrika’da pazara egemen olma mücadeleleri...

Bütün bunlar Marksizmin gerçek hayatÄ± en iyi kavrayan teori ve yöntem olduÄŸunu anlatmak için yeterli bir açÄ±klama olmasa da, en azÄ±ndan ana akÄ±m iktisat, sosyoloji ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler disiplinlerindeki ‘rasyonel’ ve toz pembe teorilerin geçersizliÄŸini göstermek için yeterli.

Karl Marx’Ä±n 200. yaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla 4-5-6 MayÄ±s 2018 tarihlerinde KadÄ±köy BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezinde yapÄ±lan Marksizm Sempozyumu, iÅŸte bu ana akÄ±m ya da artÄ±k ana akÄ±mlaÅŸmÄ±ÅŸ muhalif, “sol”, “yeni sol” literatüre karÅŸÄ± en genel anlamÄ±yla Marksist kuramÄ±n savunulduÄŸu bir platform oldu. Engels’in deyimiyle, Marksizmin en önemli iki “buluÅŸu” güçlü bir biçimde dile getirildi: Ä°lki, kapitalist toplumun emekçinin ürettiÄŸi artÄ±-deÄŸere kapitalist tarafÄ±ndan el konulmasÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±, ikincisi son tahlilde toplumun üretim iliÅŸkileri, yani sÄ±nÄ±f mücadeleleri ile koÅŸullandÄ±ÄŸÄ±. Bu savunu; ilkesel bir tutum olmanÄ±n ötesinde, günümüz dünyasÄ±nÄ±n radikal bir eleÅŸtirisini ve sömürüsüz bir toplum kurma hedefini içinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için kuÅŸkusuz oldukça önemli ve anlamlÄ±.

BÄ°R SINIF TEORÄ°SÄ° OLARAK MARKSÄ°ZM

ÖrneÄŸin “Türkiye Ä°ÅŸçi SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Görünümleri” oturumunda Ä°rfan KaygÄ±sÄ±z, Meryem KurtulmuÅŸ ve Kurtar TanyÄ±lmaz’Ä±n “Türkiye Ä°ÅŸçi SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Maddi VarlÄ±ÄŸÄ± ve DeÄŸiÅŸen YapÄ±sÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda, sÄ±nÄ±fsal kutuplaÅŸma ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n nicel artÄ±ÅŸÄ± verilerle oldukça açÄ±k bir biçimde serimlendi. AynÄ± oturumda Deniz Pelek “KÄ±r ProletaryasÄ± ve Köylü ArasÄ±nda Mevsimlik Ä°ÅŸçiler” sunumunda, tarÄ±mdaki proleterleÅŸme sürecini kapitalist dinamiklerle mülteci iÅŸçiler ve etnisite baÄŸlamÄ±nda ele aldÄ±. Erkan AydoÄŸanoÄŸlu metal iÅŸçileri üzerindeki kapitalist tahakküm ve baskÄ± süreçlerini yaptÄ±ÄŸÄ± alan araÅŸtÄ±rmasÄ± üzerinden anlattÄ±. Serkan Öngel “Sendikal Mücadele ve SÄ±nÄ±f Bilinci: Metal Sektörü ÖrneÄŸi” sunumuyla, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n, mücadele süreçlerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± ve bu mücadele içinde sÄ±nÄ±f bilincinin nasÄ±l oluÅŸtuÄŸunu izleyen araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± aktardÄ±. BaÅŸka bir oturumda Yener Erköse, araÅŸtÄ±rmasÄ± için kendisinin de bizzat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tatil köylerindeki sÄ±nÄ±f deneyimlerinden yola çÄ±karak iÅŸçiler üzerindeki denetim süreçlerini ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biçimde ele alÄ±rken, Ebru IÅŸÄ±klÄ± iÅŸe alÄ±mdan baÅŸlayarak “Ä°ÅŸte YoÄŸunlaÅŸmanÄ±n Yeni Biçimleri”ni anlattÄ±. Mekan oturumunda ise Sezen Çilengir, cumhuriyetin ilk döneminde Nazilli Sümerbank Basma FabrikasÄ±ndaki iÅŸçilerin mekan ve fabrika ekseninde iÅŸçileÅŸme deneyimlerini ele aldÄ±.

Bu ampirik yanÄ± kuvvetli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ±nda sÄ±nÄ±flarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve etkisini reddeden kuramlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±na alan teorik sunumlar da sempozyumda güçlü bir biçimde yer aldÄ±. “Orta SÄ±nÄ±f TartÄ±ÅŸmalarÄ± ve ProleterleÅŸme” oturumunda KasÄ±m AkbaÅŸ, avukatlar içerisinde yaÅŸanan sÄ±nÄ±fsal bölünmenin boyutlarÄ±nÄ± kuramsal ve ampirik yönleri ile anlatÄ±rken, meslekler üzerindeki kutsallÄ±k büyüsünü de bozuyordu. Yine Selin Pelek, “sol” camia içerisinde moda olan ve güvencesiz iÅŸçilerin ayrÄ± bir sÄ±nÄ±f olduÄŸunu ileri süren “prekarya” kavramÄ±nÄ±n kuramsal tutarsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ve sÄ±nÄ±f içindeki farklÄ±lÄ±klara iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ortak mücadelesi baÄŸlamÄ±nda yaklaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu. AynÄ± oturumda Åžafak SaÄŸlam beyaz yakalÄ± iÅŸçilerin içinde bulunduklarÄ± sömürü ve denetim aÄŸÄ±nÄ± betimlerken, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± içerisinde nasÄ±l katmanlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ±nÄ±f analizi ve özne/sÄ±nÄ±f-toplum iliÅŸkisi üzerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için burada verdiÄŸim örnekler yanÄ±ltÄ±cÄ± olmasÄ±n. OsmanlÄ± toplumu ve genel olarak tarihten kentsel politikalara, doÄŸanÄ±n talanÄ±ndan doÄŸrudan Grundrisse ve Kapital gibi Marx’Ä±n eserlerinin incelenmesine, kadÄ±n sorunundan kültür-sanata ve Türkiye devrimine kadar çok sayÄ±da konu sempozyumda ele alÄ±ndÄ±. 20 kadar oturumda hem çeÅŸitli konulara Marksist bir yöntemle bakÄ±ldÄ±, hem de Marksizmin kuramsal temellerine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.

TÜRKÄ°YE’DE MARKSÄ°ZM

Üç günlük ve yoÄŸun bir programÄ±n ardÄ±ndan söylenebilir ki, Türkiye’de aÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ±ya yükselen bir Marksizm ilgisi söz konusu. Eski kuÅŸaktan katÄ±lÄ±mla birlikte dikkat çeken genç katÄ±lÄ±mÄ± bunun göstergesiydi. Ancak bu ilgi maalesef doÄŸrudan Marksizmle sonuçlanmayabiliyor. Öncelikle Türkiye’de üniversite öÄŸrencileri Marksizmi daha çok ikincil kaynaklardan ya da parça parça ezberlenecek metinler olarak okuyor. Böylece felsefi ve yöntemsel bir bütünlüÄŸe sahip olan, kendinden önceki en ileri felsefi ve sosyal bilimler birikimine yaslanan bir kuram, bu bütünlüÄŸü ve derinliÄŸi çerçevesinde deÄŸil popüler replikler olarak benimseniyor. Böylece “Marx ÅŸunu dedi, o nedenle doÄŸru” gibi bir dogmatizm ile karÅŸÄ±sÄ±nda “Marx ÅŸunu ele almadÄ±, Marksizm bu konuda bir ÅŸey diyemez” diyen baÅŸka bir dogmatizm ele ele gidebiliyor.

DiÄŸer bir olgu ise “akademik Marksizm”. Bununla Marksist olan akademisyenler deÄŸil ama özellikle BatÄ± akademisinde Marksizm’in siyasal sÄ±nÄ±f mücadelesi ile baÄŸÄ±nÄ±n koparÄ±lÄ±p onun akademik bir analiz yöntemine indirgenmesini kastediyoruz. DolayÄ±sÄ±yla Marksizmin “siyasetsiz” ve “pür” bir analiz yöntemi olarak ele alÄ±nmasÄ±, onun çok iyi “bilinerek” “ruhsuzlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±” güncel bir eÄŸilim olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. Sempozyum uzayda deÄŸil gerçek dünyada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için yer yer bu eÄŸilim ve etkilenmelerin yansÄ±malarÄ± görüldü.

Ancak her ÅŸeye raÄŸmen, Marksizmin gerçek dünyayÄ± anlamak açÄ±sÄ±ndan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± olanaklarÄ±n; burjuva ana akÄ±m ve düzen içine sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ “sol”, kimlikçi, “muhalif” ana akÄ±mlaÅŸma eÄŸilimindeki görüÅŸlerin sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ortaya konulduÄŸu bir sempozyum geçirdiÄŸimizi gönül rahatlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla söyleyebiliriz. DoÄŸrudan Marksizm üzerine kurulu, bu açÄ±dan çok az sayÄ±daki örnekten birisi olan sempozyum, gördüÄŸü ilgi ve sunumlardaki nitelikle katÄ±lan herkes için moral ve umut oldu.

Kapitalist dünya gerçekliÄŸi içinde yeni bir dünya arayanlar kaçÄ±nÄ±lmaz bir biçimde Marksizme deÄŸiyor. Bu deÄŸinme, politika ve sosyalizmle, cinsel, ulusal ve tüm diÄŸer baskÄ± biçimleriyle birlikte artÄ±-deÄŸer sömürüsü ve sÄ±nÄ±flarÄ± kaldÄ±rma hedefiyle birleÅŸecekse Marksizme varmalÄ±dÄ±r. Bir kez daha gördük ki, Marksizm tüm karÅŸÄ± propagandaya ve resmi akademik dünyadan kovulmasÄ±na raÄŸmen gerçek dünyayÄ± açÄ±klama yeteneÄŸiyle, onu deÄŸiÅŸtirmek isteyenlere yardÄ±mcÄ± olmaya devam ediyor. Onun güçlenmesi sÄ±nÄ±f hareketinin güçlenmesiyle yakÄ±ndan baÄŸlantÄ±lÄ±. Ancak azÄ±cÄ±k önden gidebilsek fena da olmaz. EmeÄŸi geçen, katkÄ± sunan herkese teÅŸekkürler.

* Marksizm Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi

Marksizm Sempozyumu Ã¼zerine kenar notlarÄ±

Marksizm Sempozyumunda 'TÃ¼rkiye'de Marksizm ve Devrim' konuÅŸuldu

Marksizm Sempozyumundan izlenimler

â€˜Marksizmâ€™in gÃ¼ncelliÄŸi ve gerÃ§ekliÄŸi mevcut olanÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±râ€™

10 maddede Marksizm neden hÃ¢lÃ¢ gÃ¼ncel?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 15:43

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