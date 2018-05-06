Marksizm Sempozyumundan izlenimler

Fulya AlikoÃ§, Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ± (SAV) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Marksizm Sempozyumundan izlenimlerini yazdÄ±.

Fulya ALÄ°KOÇ

Marksizm Sempozyumunun kürsüsünden salonuna, ev sahibi BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezinin koridorlarÄ±ndan bahçesine, insanlarÄ±n sözlerinde, gözlerinde, seslerinde, mimiklerinde kendini dÄ±ÅŸa vuran toplam hali özetlemek gerekse önerim bu olurdu, müthiÅŸ bir “ihtiyaç” duyma hali. Egemen sÄ±nÄ±flarÄ± tir tir titretecek bir gümbürtü momentinde olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z malum; böylesi bir momentin yaratacaÄŸÄ± heyecan ve coÅŸkunun ancak bir tahayyül olarak olduÄŸu (ama olduÄŸu) Sempozyum salonu, farklÄ± büyüklükte, farklÄ± alanlarda, farklÄ± düzlemlerdeki sorunlara yaklaÅŸÄ±mÄ±nda ve çözüm çabasÄ±nda oldukça itidalli davranma çabasÄ±nda; bir yandan mevcut görüngülere gereÄŸinden fazla anlam ve ömür biçerek yüzeyselleÅŸmemeye, bir yandan da gerçeÄŸin özünde yatan çeliÅŸkiyi görünümlerini yok sayacak bir soyutlama düzlemine çekip yapay bir derinlikte boÄŸulmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

10 maddede Marksizm neden hÃ¢lÃ¢ gÃ¼ncel?

BAÅžKA BÄ°R Ä°TÄ°DAL HALÄ°

Salonda ne olgularÄ±n ne de kuramÄ±n mutlaklaÅŸmasÄ±na izin veriliyor. Bu soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, sempozyumun tam da ülkede güncel ve pratik bir siyasal rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi tartÄ±ÅŸmasÄ±na denk gelmesinin payÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ä°lk günün sabahÄ±ndaki “Türkiye’de Devlet ve Rejim TartÄ±ÅŸmalarÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± oturumun kalabalÄ±k sÄ±fatÄ±nÄ± hak eden bir nüfusla gerçekleÅŸmesi, 16 yÄ±ldÄ±r aynÄ± partinin hükümeti altÄ±nda olma gerçeÄŸini, bu sürecin kÄ±rÄ±lma ve süreklilik anlarÄ± ve dönemleriyle birlikte anlama ve deÄŸiÅŸimin olanaklarÄ±na dair birlikte kafa yorma ihtiyacÄ±ndan olsa gerek. Vahamete düÅŸmeden, gaza gelmeden ve getirmeden… Ä°tidalli… Kapitalizmin kökenleri ve ilk birikim tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan baÅŸlayarak sermayenin oluÅŸum süreçlerini, aldÄ±ÄŸÄ± görünümleri ve veçhelerini bütünlüklü ele alma çabasÄ± ile, “sosyal medya” gibi yeni bir varlÄ±ÄŸÄ± ve sonuçlarÄ±nÄ± anlama ya da, örneÄŸin, “iÅŸ cinayeti” gibi acil bir soruna kapitalizmin geliÅŸtirdiÄŸi “kan parasÄ±”nÄ± anlama, ekonomi-politik temellerine oturtup etik bir yaklaÅŸÄ±m geliÅŸtirme çabasÄ±nÄ±n birleÅŸik düÅŸünülmesi ihtiyacÄ± mesela. Ve bu ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lama çabasÄ±nda düÅŸülen aÅŸÄ±rÄ± kavramsallaÅŸmalarÄ±n itiraz almasÄ±, bir baÅŸka itidal hali.

DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LEBÄ°LÄ°R BÄ°R EVREN Ä°ÇÄ°N

En önemlisi deÄŸiÅŸtirme ihtiyacÄ±, elbet. Devrimin konuÅŸulduÄŸu oturumda nüfusun koltuk sayÄ±sÄ±ndan fazla olmasÄ±nÄ± buna baÄŸlanabilir kolaylÄ±kla. Hissedilen, neyi, nasÄ±l ve ne yönde deÄŸiÅŸtireceÄŸimize dair sarih bir kavrayÄ±ÅŸ ihtiyacÄ±. Marksizm-Leninizmin bize bu kavrayÄ±ÅŸÄ± edinmede neler sunduÄŸunda berraklaÅŸma ihtiyacÄ±. Zaman zaman bu deÄŸiÅŸime duyulan arzunun “Hep aynÄ± ÅŸeyleri mi konuÅŸup duruyoruz” düzeyinde bir sabÄ±rsÄ±zlÄ±k merhalesine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± durumlarda salonun kendi kendini uyarmasÄ±, itidale çaÄŸÄ±rmasÄ±. Marx’Ä±n 200. yaÅŸÄ±na armaÄŸan Marksizm Sempozyumunun ilk iki gününün bana hissettirdikleri bunlar. Ä°çinde bulunduÄŸumuz dönemin kritikliÄŸinin payÄ± olduÄŸu kadar baÅŸka bir inancÄ±n ve güvenin de rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. AydÄ±n Çubukçu’nun sözcükleriyle, varlÄ±k evrenini “bilinebilir bir evren” olmaktan çÄ±karÄ±p “deÄŸiÅŸtirilebilir bir evren” olarak kavrayan bir felsefenin, o felsefeyi kendine eylem kÄ±lavuzu olarak alan bir bilincin öz güveni.

Marksizm Sempozyumunda 'TÃ¼rkiye'de Marksizm ve Devrim' konuÅŸuldu

â€˜Marksizmâ€™in gÃ¼ncelliÄŸi ve gerÃ§ekliÄŸi mevcut olanÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±râ€™

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