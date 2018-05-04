‘Marksizm’in güncelliği ve gerçekliği mevcut olanın aşılmasıdır’

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) tarafından düzenlenen Marksizm Sempozyumu, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde başladı.

Karl Marx’ın 200. yaşı anısına Türkiye’de düzenlenen Marksizm Sempozyumu, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde başladı.

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Mete yaptığı açılış konuşmasında “O büyük ustanın Karl Marks’ın doğumunun 200. yılında düzenlenen Marksizm Sempozyumuna hoş geldiniz. Üç gün boyunca Marksizm üzerine konuşacağız.” dedi. Marksizmin her şeyden önce var olan iktidarı yıkma ve kendi iktidarımızı kurmak için teorik çerçeve, ikincisi bu gereklilik için bir eylem kılavuzu olduğunu söyleyen Dinçer, “Marksizm; eşit, özgür ve dayanışmacı bir hayatın, bu dünyada ve şimdi insanlar tarafından kurulabilir olduğunu iddia eden, bu anlamıyla insan tekine ve insanlığa güvenen tek öğretidir ve sadece bu yüzden bile peşinden gitmeye, sürekli öğrenmeye değer” şeklinde konuştu.

Sempozyumun düzenleme kurulundan Hasan Ateş, Evrensel'e yaptığı açıklamada Dünya, Ortadoğu ve Türkiye’nin sınıfsal, ekonomik, devletsel, ekolojik ve kadın sorunlarının çözümüne cevap üretmek, insanlığı sınıfsız, eşit ve adil bir toplumun yaratılması aciliyetini bilerek Marx’ı ve Marksizmi sempozyumda konuştuklarını söyledi. Marksizmin hâlâ güncel olduğunu vurgulayan Ateş, “Çünkü yeryüzünün ve toplumun kadim sorunları mevcut, bunun çözümü ise bu sorunları yaratan sistemin aşılmasıyla mümkündür. Bu da Marksizmin devrimci eylemiyle gerçekleşir. Marksizmin güncelliği ve gerçekliği ise mevcut olanın pratik olarak aşılmasıdır.” dedi.

Marksizm Sempozyumu yarın başlıyor

CUMARTESİ PROGRAMI

5. Oturum: Marksizm ve Mekan: Türkiye’de Kentleşme

6. Oturum: Neoliberal Emek Rejimleri: Yıkım ve Direniş

7. Oturum: Türkiye’de İşçi Sınıfı’nın Görünümleri

8. Oturum: Marksizm ve Kültür-Sanat

9. Oturum: Ekolojik yıkılma Marksist Bakış

10. Oturum: Diyalektik ve Yöntem Tartışmaları

11. Oturum: Demokrasi ve Otoriterlik Tartışmaları

12. Oturum: Marksizm ve Çağdaş Teoriler (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 15:46

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