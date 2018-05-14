Kaos GL Medya Okulu: Mesele bir adÄ±m atmak ve mikrofon uzatmak

Kaos GL DerneÄŸiâ€™nin 2015â€™ten beri Medya Okulu adÄ± ile dÃ¼zenlediÄŸi eÄŸitimleri ve derneÄŸin faaliyetlerini YÄ±ldÄ±z Tar ile konuÅŸtuk.

Eren YILMAZ

Ä°stanbul

Kaos GL DerneÄŸi, ‘Medya Okulu’ adÄ±yla 2015’ten bu yana eÄŸitimler düzenliyor. Atölyelerde hem LGBTÄ°+’larÄ±n kendi haberlerini yazmalarÄ±, kendi hikayelerini anlatmalarÄ± hedefleniyor, hem de medya okuryazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirerek gazetecilerle ve hak savunucularÄ±yla ‘hak haberciliÄŸi’ tartÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. DerneÄŸin Medya ve Ä°letiÅŸim Program Koordinatörü YÄ±ldÄ±z Tar ile atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve Türkiye medyasÄ±nda LGBTÄ°+’larÄ±n yer alma biçimleri hakkÄ±nda konuÅŸtuk.

Kaos GL bir süredir ‘Medya Okulu’ adÄ±yla atölyeler düzenliyor. Öncelikle bu atölyelerle neyi hedefliyorsunuz? Kaç ilde ve hangi sÄ±klÄ±kta bu çalÄ±ÅŸmayÄ± yürütüyorsunuz?

Kaos GL, 1994 yÄ±lÄ±nda ilk dergisini çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± günden bugüne medyayÄ± ve aslÄ±nda kendi hikayeni anlatma mücadelesini çok önemsiyor. Dernek olarak LGBTÄ°+ haklarÄ± için çeÅŸitli alanlarda çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra KaosGL.org internet gazetesi LGBTÄ°+ odaklÄ± habercilik için 10 yÄ±ldan uzun bir süredir yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sürdürüyor.

Kaos GL’nin Medya Okulu ise aslÄ±nda 2006 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmaya baÅŸlanan muhabir aÄŸÄ± eÄŸitimlerinin bir sonucu. Muhabir aÄŸÄ± eÄŸitimi adÄ±yla yapÄ±lan bu etkinliklerin amacÄ± KaosGL.org’un gönüllü muhabir ve yazar aÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirmek; LGBTÄ°+’larÄ±n kendi hikayelerini, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, sorunlarÄ±nÄ±, mutluluklarÄ±nÄ±, mutsuzluklarÄ±nÄ± kÄ±sacasÄ± hayatlarÄ±nÄ± aracÄ±sÄ±z, kendi kelimeleriyle anlatmalarÄ±nÄ± güçlendirmek diye özetlenebilir. 2015 yÄ±lÄ± itibariyle ise muhabir aÄŸÄ± eÄŸitimlerini artÄ±k Medya Okulu adÄ± altÄ±nda yapmaya baÅŸladÄ±k. Muhabir aÄŸÄ± eÄŸitimlerindeki deneyimi geliÅŸtirmek ve güçlendirmek için atÄ±lan bu adÄ±mla temel hedefimiz; LGBTÄ°+ kiÅŸilerin kendi haberlerini yazmalarÄ±nÄ±, kendi hikayelerini anlatmalarÄ±nÄ± güçlendirmenin yanÄ± sÄ±ra medya okuryazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirebilmek, haberleri LGBTÄ°+ haklarÄ± ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliÄŸi çeÅŸitliliÄŸi bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla okuyabilmeyi saÄŸlamak.

Atölyelere kimler katÄ±labilir? Bu atölyelerde nasÄ±l çalÄ±ÅŸmalar yürütüyorsunuz?

2015 yÄ±lÄ±nda internet ve dijital özgürlüklere odaklanan Medya Okulu ilerleyen senelerde insan haklarÄ±, insan haklarÄ±nÄ±n izlenmesi, medya izleme gibi temalarla yapÄ±ldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra atölyelerde temel haber yazÄ±m tekniklerinin yanÄ± sÄ±ra video aktivizm, röportaj teknikleri, fotoÄŸrafçÄ±lÄ±k gibi gazetecilik mesleÄŸi ile iç içe geçmiÅŸ eÄŸitimler de yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Her yÄ±l birinci aÅŸama dediÄŸimiz aÅŸamada aslÄ±nda biraz da gelen taleplere göre belirleyerek farklÄ± ÅŸehirlerde medya okuryazarlÄ±ÄŸÄ± ve temel haber yazÄ±m ilkeleri, LGBTÄ°+ odaklÄ± habercilik atölyeleri düzenliyoruz. Senenin sonuna doÄŸru bu ilk aÅŸama atölyelerde bir araya geldiÄŸimiz kiÅŸilerle bütün yÄ±l birlikte haber ve yazÄ±lar ürettikten sonra bu sefer daha kapsamlÄ± ve detaylÄ± bir atölye dizisi için bir araya geliyoruz. Sene sonunda ise bir Medya Forumu düzenleyerek önümüzdeki seneyi planlÄ±yoruz.

‘KATILIMCILARDAN BEKLENTÄ°MÄ°Z DÖNÜÅžTÜRME Ä°RADESÄ°’

Atölyelere LGBTÄ°+ haklarÄ±nÄ± gözeterek haber yazmak isteyen, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliÄŸi çeÅŸitliliÄŸini desteklemeyi gündemine alan haberciler; LGBTÄ°+ hak savunucularÄ±, medyadaki ayrÄ±mcÄ± dil ve nefret söylemine müdahale etmek isteyen medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±, öÄŸrencileri katÄ±labilir. KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan temel beklentimiz; sansürün, yok saymanÄ±n ve nefret söyleminin bu kadar yoÄŸun olduÄŸu bu alanda alternatifler üreterek medyayÄ± deÄŸiÅŸtirme ve dönüÅŸtürme iradesine sahip olmalarÄ±.

Atölyelerde nasÄ±l bir yol aldÄ±nÄ±z? Atölye katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n sizin yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±za nasÄ±l katkÄ±larÄ± oldu? Kaos GL dÄ±ÅŸÄ±ndaki yayÄ±n organlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±z var mÄ±?

Bu sene ÅŸimdiye kadar üç ÅŸehirde Medya Okulu düzenledik. Sene boyunca baÅŸka ÅŸehirlerde de Medya OkullarÄ± ile katÄ±lÄ±mcÄ±larla bir araya gelmeye devam edeceÄŸiz. KaosGL.org’un iddiasÄ± ve hedefi, LGBTÄ°+’larÄ±n ifade özgürlüÄŸü haklarÄ±nÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± bir dil ve yaklaÅŸÄ±mla kullanabilecekleri bir mecra olmak. Haliyle her atölye bizim için ayrÄ± bir heyecan oluyor. Yeni kiÅŸilerle tanÄ±ÅŸmak, onlarÄ±n hikayelerini dinlemek, yazma serüveninin bir parçasÄ± olabilmelerini için teÅŸvik etmek inanÄ±lmaz keyifli. GeçtiÄŸimiz yÄ±llardan beri Medya OkullarÄ±’na katÄ±lan kiÅŸilerle iletiÅŸimimizi sürdürüyor, yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸehirlerdeki LGBTÄ°+ etkinliklerinden, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve hak ihlallerine birçok konuyu görünür kÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu atölyelerimize hem yerel basÄ±ndaki hem de ulusal basÄ±ndaki gazetecileri de davet ediyor, birbirimizden öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z aslÄ±nda öÄŸretmekten ziyade beraber yürümek ve bu yürüyüÅŸten birlikte öÄŸrenebilmek.

‘LGBTÄ°+’LARA MÄ°KROFON UZATILMADI’

Bir taraftan da dernek olarak medyadaki LGBTÄ° +haberlerini izleyerek raporlar yayÄ±nlÄ±yorsunuz. Türkiye medyasÄ±nda LGBTÄ°+’larÄ±n görünürlüÄŸü hakkÄ±ndaki bulgularÄ±nÄ±z neler?

2017’de yazÄ±lÄ± basÄ±nda yayÄ±nlanan ve konusu LGBTÄ°+’lar olan haber, söyleÅŸi ya da köÅŸe yazÄ±larÄ±nÄ±n sadece yüzde 46’sÄ± hak haberciliÄŸi ilkelerine uygundu. Bütün metinlerin yüzde 54’ünü oluÅŸturan 1291 metinde ise LGBTÄ°+’larÄ±n temel haklarÄ± ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrÄ±mcÄ± dil kullanÄ±ldÄ± ya da LGBTÄ°+’lara iliÅŸkin önyargÄ±larÄ± besleyen içerik tercih edildi.

Hak haberciliÄŸi kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilen 1097 metin detaylÄ±ca incelendiÄŸinde haberlerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunda sadece LGBTÄ°+’larÄ±n temel insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± olmakla yetindiÄŸi açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±... Bu durum da LGBTÄ°+ haklarÄ±nÄ± ihlal etmeyen bir yayÄ±ncÄ±lÄ±k izleyen gazetelerin bile sadece ve sadece LGBTÄ°+ haklarÄ±nÄ± saygÄ±lÄ± olmakla yetindiÄŸi; ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve hak ihlallerini görünür kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en önemlisi LGBTÄ°+’lara mikrofon uzatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Hak haberciliÄŸi kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmeyen haberlerin yüzde 86’sÄ±nda LGBTÄ°+’larÄ± hedef alan hak ihlali tespit edildi. Hak ihlali alt kategorilerinde ayrÄ±mcÄ± dil ve nefret söylemi öne çÄ±ktÄ±. YazÄ±lÄ± basÄ±nda ayrÄ±mcÄ± dil çok sÄ±k bir biçimde kullanÄ±ldÄ±. Nefret söylemi LGBTÄ°+’larÄ±n konusu olduÄŸu bütün metinlerin yüzde 28’inde yer alarak LGBTÄ°+’larÄ±n medyada eÅŸit temsilini hedef aldÄ±. Yine LGBTÄ°+’larÄ±n konu edildiÄŸi metinlerin yüzde 16’sÄ±na tekabül eden 373 metinde LGBTÄ°+’larÄ±n düÅŸünce, ifade ve örgütlenme özgürlüÄŸü hedef alÄ±ndÄ±.

Gazete bazlÄ± incelediÄŸimizde ise Evrensel gazetesinin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Evrensel gazetesi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± içeriklerin tamamÄ±nda LGBTÄ°+ haklarÄ±nÄ± gözetirken Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri de Evrensel’i takip etti.

AraÅŸtÄ±rmadan öne çÄ±kan diÄŸer bulgulardan bahsetmem gerekirse en önemlilerinden biri LGBTÄ°+’larla yapÄ±lan söyleÅŸi ve röportaj sayÄ±sÄ±nÄ±n inanÄ±lmaz az olmasÄ±. Benzer ÅŸekilde 2017’de LGBTÄ°+’larÄ±n konu edildiÄŸi haberlerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunda LGBTÄ°+ kiÅŸilerden çok uzmanlarÄ±n ve politikacÄ±larÄ±n görüÅŸlerine baÅŸvuruldu.

KONU LGBTÄ°+’LAR OLDUÄžUNDA YAYIN POLÄ°TÄ°KASI YOK

Medya raporlarÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z son 10 yÄ±lda medyadaki LGBTÄ°+’larÄ±n haberlerde yer alÄ±ÅŸ miktarÄ± ve biçiminde bir dönüÅŸüm gözlemlediniz mi?

Türkiye’deki medya bizi her gün ÅŸaÅŸÄ±rtmaya bazen de hiç ÅŸaÅŸÄ±rtmamaya devam ediyor. Bir yandan çok satan bir gazetenin bir sayfasÄ±nda eÅŸcinsel bir sanatçÄ± ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ çok güzel bir röportaj yer alÄ±rken; hemen arka sayfasÄ±nda bir nefret cinayeti korkunç bir dille haber olabiliyor. Birkaç gazete dÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±nÄ±n söz konusu LGBTÄ°+’lar olduÄŸunda bir yayÄ±n politikasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedebiliriz. Tabi burada LGBTÄ°+’larÄ± hedef alan nefreti yayÄ±n politikasÄ± haline getirmiÅŸ basÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da tutmamÄ±z gerekiyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan geniÅŸ bir yayÄ±n skalasÄ±nda LGBTÄ°+’lar söz konusu olduÄŸunda sansür ile doÄŸrudan ayrÄ±mcÄ± bir dil arasÄ±nda gidip gelen bir hal var. Bu hal ise KaosGL.org gibi mecralarÄ±n müdahaleleri ile deÄŸiÅŸip dönüÅŸebiliyor. Burada mesele belki de bir adÄ±m atmak ve mikrofon uzatmaya baÅŸlamak. DönüÅŸüm de mikrofon uzattÄ±kça baÅŸlÄ±yor.

Kaos GL Medya Ä°zleme Raporu: BasÄ±n LGBTÄ°â€™leri suÃ§lu gÃ¶sterdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 MayÄ±s 2018 20:54

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