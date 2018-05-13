CHP'li Tümer: Türkiye'nin artık huzura ihtiyacı var

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin il ve ilçe başkanları Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, ‘Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Tümer, Türkiye’deki tüm insanların artık huzurlu ve umutlu yeni sabahlara uyanmak istediğini vurguladı.

CHP ile birlikte İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin il ve ilçe başkanlarının oluşturduğu ittifak 60’a yakın muhtarın katılımıyla ilk geniş katılımlı toplantısını Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gerçekleştirdi.

'TOPLUMU, İKİYE BÖLDÜLER'

Muharrem İnce’nin bugün (20 Mayıs Pazar günü) saat 14.00’de Osmaniye’de, saat 16.00’d ise Adana’da vatandaşlarla buluşacağı bilgisini veren Tümer, “Milletimiz artık hak, hukuk ve adalet ekseninde yaşamını idame ettirmek istiyor. Toplumu ‘sizdendir, bizdendir’ diyerek tam ortadan ikiye bölenlerin bir kenara çekilme zamanı gelmiştir. Toplum, gerçek anlamda iktidardan ve uygulamalarından sıkılmıştır ve artık ‘tamam’ demektedir” diye konuştu.

'EKONOMİ, SAĞLIK VE EĞİTİM ÇÖKTÜ'

Ekonomik göstergelerin neredeyse dibe vurduğunu, enflasyonun arttığını, işsizlik rakamlarının sürekli yükseliş halinde olduğunu ifade eden Tümer, özellikle sağlık ve eğitim sisteminin neredeyse çöktüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ‘Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin önceliğinin Türkiye’nin düzlüğe çıkması olduğuna vurgu yapan Tümer, demokrasinin temel direği olan muhtarların çağdaş bir ülke oluşmasında sorumluluk sahibi olarak hareket edeceğine inandığını, mahalle ve köylere önemli hizmetler sunan muhtarların sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için meclis çatısı altında birçok çalışma yaptıklarını, 24 Haziran’dan sonra muhtarlarla ilgili önemli düzenlemeler yapılacağını sözlerine ekledi. (Osmaniye/EVRENSEL)

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